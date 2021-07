2040ല്‍ മനുഷ്യ സമൂഹം തകർന്നടിയുമോ? പുറത്തുവരുന്നത് പ്രവചനം ശരിവയ്ക്കുന്ന സൂചനകള്‍!

മനുഷ്യന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ആധുനിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി 2040-കളില്‍ തകര്‍ന്നടിയുമെന്ന പ്രവചനം നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ചരിത്രപുസ്തകമോ പ്രവാചകൻമാരോ അല്ല മറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ എംഐടിയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ്. ഈ ഗവേഷകര്‍ പ്രവചനം നടത്തിയ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ലോകത്തിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന്‍റെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയുമാണ്. സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി 2040ല്‍ തകര്‍ന്നടിയുമെന്നാണ് ഇവര്‍ 1970ല്‍ പ്രവചിച്ചത്. ഈ പ്രവചനം സത്യമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.

The limits to growth അഥവാ വളര്‍ച്ചയുടെ പരിമിതികള്‍ എന്ന അക്കാലത്തെ ഏറ്റവുമധികം വില്‍പന നടന്ന പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒന്നിലായിരുന്നു സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്ന സാമൂഹിക തകര്‍ച്ചയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിനുള്ള 12 സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തിയത്. അവയില്‍ ഏറിയ പങ്കും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ദാരിദ്രത്തെപ്പറ്റിയും, വ്യക്തികളുടെ സൗഖ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവു മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധികളെപ്പറ്റിയുമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച 2040ൽ അതിന്‍റെ പരമാവധി ഉയരത്തില്‍ എത്തും, തുടര്‍ന്ന് കുത്തനെ താഴേക്ക് പോരും. ഇതോടൊപ്പം തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും വർധിക്കുമെന്നും, ലോകജനസംഖ്യയില്‍ വലിയ വർധനവുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് സാമൂഹിക അവസ്ഥമാറുമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വല്‍ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം ഈ പ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ലോകാവസാനത്തെയോ, മനുഷ്യ വംശത്തിന്‍റെ നാശത്തെയോ അല്ല. സാമൂഹികമായി ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന വലിയ വഴിത്തിരിവിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ മാറ്റത്തോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം കുത്തനെ ഇടിയുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുന്‍പ് എഴുതിയതാണെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്താല്‍ സമാനമായ അവസ്ഥയിലിയേക്കാകും എത്തിച്ചേരുകയെന്നാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പുതിയ പഠനം ശരിവയ്ക്കുന്ന വസ്തുതകള്‍



ഗ്യാരി ഹാരിങ്ടണ്‍ എന്ന ഗവേഷകയാണ് എംഐടി ഗവേഷകരുടെ ഈ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വീണ്ടും പഠനം നടത്തിയത്. ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളിലെ നിലവിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പഠനം. ഈ പഠനത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യവുമായി ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്തിലെ പ്രവചനത്തിന്‍റെ 12 ല്‍ 10 ഘടകങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ജനസംഖ്യാ വർധനവ്, തൊഴിലില്ലായ്മ, മലിനീകരണം, വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം, കൃഷി തുടങ്ങി പത്ത് ഘടകങ്ങളും എംഐടി ഗവേഷകരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലിന് അനുപാതകമായാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് പുതിയ പഠനത്തിലും കണ്ടെത്തി.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗണ്യമായ കുറവാണ് ഈ ഗവേഷകരുടെ പ്രവചനത്തിലെ ഏറ്റവു ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകം. നിലവിലെ സാഹചര്യവുമായി ഏറ്റവുമധികം പൊരുത്തപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുന്നതും ഈ പ്രവചനമാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവാണ് ക്രമേണ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ തളര്‍ച്ചയ്ക്കും തുടര്‍ന്നുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കും വഴി വയ്ക്കുക. അതേസമയം ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഈ ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വല്‍ എന്നതിന് പകരം സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ് എന്ന മാര്‍ഗം ഇതിനായി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ്



സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ് എന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് മാറി സാമൂഹിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തും. വ്യാവസായിക ഉൽപാദനവും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. നയങ്ങളും, നിയമങ്ങളും, മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക ഉന്നമനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടും. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിയ്ക്കണം. ആരോഗ്യത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കണമെന്നും സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ് എന്ന ഈ സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇനിയുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തേക്കെങ്കിലും സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ് എന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ലോകവ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റാനായാല്‍ അതിലൂടെ വലിയ ദുരന്തം ചെറുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനവും പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്‍റെ വ്യാവസായിക വൽക്കരണം അതിന്‍റെ ഉച്ചസ്ഥായിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, കാര്‍ബണ്‍ മലിനീകരണം കുത്തനെ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കെ സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വേള്‍ഡ് അഥവാ സ്ഥിരതയുള്ള ലോകം എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി മാത്രമെ ഇപ്പോഴും കാണാനാകൂ. പക്ഷേ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മാറ്റിയാല്‍ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിഞ്ഞ് മാറാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ഗ്യാരി ഹാരിങ്ടണ്‍ നടത്തിയ പുതിയ പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ലോകസമൂഹം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം.



