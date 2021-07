മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രളയം; സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കിയത് അണക്കെട്ട് തുറന്നതോ?

അതിശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. 129 പേർക്കാണ് വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലം ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മഴയെ തുടർന്ന് നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനു പുറമേ കൊയ്ന അണക്കെട്ട് തുറന്നതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമാക്കിയത്.

സംഭരണ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നായ കൊയ്ന വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അണക്കെട്ടിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഇത്തവണ 746 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത് അസാധാരണമാണ്. ഡാമിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹം ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 23ന് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുകയായിരുന്നു. 10000 ക്യുസെക്സ് വെള്ളമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറന്നു വിട്ടത്.

അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജലം കൂടി എത്തിയതോടെ ജഗ്‌ബുദി, വസിഷ്ടി, കൊടാവല്ലി നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കൊങ്കൺ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറി. നദികൾക്ക് സമീപപ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും 10 മുതൽ 12 അടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം നിറഞ്ഞത്. ചില മേഖലകളിൽ 20 അടി വരെ വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ ആളപായം അടക്കം കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കൊങ്കൺ മേഖലയിലെ രത്നഗിരി, റായ്ഗഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്.

റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ മഹാഡിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ‘ഒലിച്ചുപോയ’ ട്രക്കുകൾ. റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രക്കുകളാണ് തൊട്ടടുത്ത വയലിലേക്ക് ഒഴികിയത്. ചിത്രം: എഎഫ്പി

കൊങ്കണിൽ നിലവിൽ പ്രളയജലം പടിയിറങ്ങിയെങ്കിൽ പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപുർ, സാംഗ്ലി, സത്താറ ജില്ലകൾ കെടുതികളുടെ നടുവിലാണ്. മഴ കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഈ മൂന്നു ജില്ലകളിലും ജലനിരപ്പു താഴ്ന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ ഗ്രാമങ്ങൾ വെളളത്തിനടിയിലാണ്. പാഞ്ചഗംഗ, കൃഷ്ണ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളായ കോലാപുർ, സാംഗ്ലി ജില്ലകളിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളെയും മുക്കിയത്. പെരുമഴയ്ക്കൊപ്പം അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം തുറന്നതോടെ പ്രളയമായി.

രണ്ടു ജില്ലകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലും കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം വെള്ളം കയറി. ആളുകൾക്കു സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങാൻ സമയം ലഭിച്ചതാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. വെള്ളം ഇറങ്ങിയാലും മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കും. കരിമ്പും പച്ചക്കറികളിലും ഫലവർഗങ്ങളും ഏറെ വിളയുന്ന മേഖലയാണ് കോലാപുരും സാംഗ്ലിയും. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീരോൽപാദനമുള്ള പ്രദേശവുമാണിത്.

പശുക്കളടക്കം ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളാണ് ചത്തൊടുങ്ങുകയും ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണമെങ്കിൽ വൻതുക മുടക്കേണ്ടിവരും. റോഡുകളും പാലങ്ങളും വലിയ തോതിലാണു തകർന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനിടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു വലിഞ്ഞുമുറുകുന്ന സർക്കാരിന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി വൻതുക മുടക്കേണ്ടിവരും. 2019ലെ വൻ പ്രളയത്തിൽ കോലാപുർ, സാംഗ്ലി, സത്താറ ജില്ലകളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണുണ്ടായത്. അതിൽ നിന്നു കരകയറും മുൻപാണ് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചത്. മഹാമാരിയുടെ കെടുതിക്കിടെയാണ് വീണ്ടും പ്രളയം ജീവിതത്തെ മുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മരണസംഖ്യ ഉയർന്നതോടെ കരസേന, നാവികസേന, വായുസേന എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ ദേശീയ - സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനകളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിച്ചു. ഒന്നര ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ജനങ്ങളെയാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നു മായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും അടക്കം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയതോടെ ഗതാഗതവും പൂർണമായി സ്തംഭിച്ച നിലയിലായി.

English Summary: At heart of Maharashtra floods, a Konkan river that can ‘drown the world’. But there’s more