കേരളത്തിലെ തുമ്പിയിനങ്ങൾ ഇനി 175; ചെങ്കൽതുമ്പിയെ കണ്ടെത്തിയത് കാസർകോട് നിന്ന്!

ചുറ്റുപാടും പറന്നു നടന്നിട്ടും ഗവേഷകരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്ന ഒരു തുമ്പിയിനത്തെക്കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ തുമ്പി സ്പീഷസുകളിലേക്ക് കാസർകോട് നിന്ന് പുതിയൊരംഗം കൂടി. കാസർകോട് പക്ഷി ഗ്രാമമായ കിദൂരിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചെങ്കൽതുമ്പി( ബ്രാഡിനോപൈഗ കൊങ്കണെൻസിസ്)യെ സംസ്ഥാനത്തു കണ്ടെത്തുന്ന 175–ാം തുമ്പി സ്പീഷസായി അംഗീകരിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി. കുമ്പള ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായ രാജു കിദൂരാണ് ആദ്യമായി ഈ തുമ്പിയിനത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിലെ ബോട്ടണി അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്, തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുമ്പികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓഡണേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അംഗമായ വിവേക് ചന്ദ്രനുമായി ചേർന്നു പഠനം നടത്തിയാണ് പുതിയ ഇനമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്.

∙ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ



2020 ഏപ്രിലിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഈ തുമ്പിയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. ഡോ. ദത്താപ്രസാദ് സാവന്ത്, തുമ്പി ഗവേഷകനായ ശന്തനു ജോഷി എന്നിവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ തുമ്പിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത്. രത്നഗിരിയിലും താനെയിലും ഇവയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. കൊങ്കൺ തീരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവ, കർണാടക മേഖലകളിൽ ഇവയെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇവർ വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു പുറത്ത് ആദ്യമായി ഈ തുമ്പിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് കാസർകോട് കിദൂരിൽ നിന്നാണ്.

ചെങ്കൽ തുമ്പി ( ബ്രാഡിനോപൈഗ കൊങ്കണെൻസിസ്)

പരിസരങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടിരുന്ന ഇവയെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം തന്നെ കാസർകോട് നിന്ന് ഈ പുതിയ സ്പീഷസിനെ കണ്ടെത്താനായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലേതിനു സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെ. ‌സമുദ്ര തീരത്തിനു സമീപമുള്ള ചെങ്കൽ പാറകൾ ഇത്തരം തുമ്പികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമാണ്. ഇത്തരം പരിസ്ഥിതിയിൽ കടലോരത്തു നിന്ന് പരമാവധി 89 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവയെ കാണുക. അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



∙ മതിൽ തുമ്പിയോട് സാദൃശ്യം



ചെങ്കൽ തുമ്പിയെ കണ്ടെത്തിയ കിദൂരിലെ സ്ഥലം

നാട്ടിൽ വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന മതിൽ തുമ്പി എന്നയിനവുമായി വളരെയേറെയേറെ സാമ്യം ചെങ്കൽ തുമ്പിക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. മതിൽതുമ്പിക്കൊപ്പം ധാരാളമായി ചെങ്കൽ തുമ്പിയും കാണപ്പെടുന്നു. ചിറകിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെങ്കൽ തുമ്പിക്ക് തവിട്ടു നിറമുണ്ടാകും. മതിൽ തുമ്പിക്ക് ഈ നിറ വ്യത്യാസമില്ല. ചെങ്കൽ തുമ്പികളിലെ ആൺ തുമ്പിക്ക് ഇരുണ്ട നീല നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക. പിൻചിറകുകൾ ശരീരത്തോടു ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് തവിട്ടു നിറവുമുണ്ട്.

∙ കാസർകോട് തുമ്പിയിനങ്ങള്‍ 97



രാജു കിദൂർ, മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്, വിവേക് ചന്ദ്രൻ

തുമ്പികളുടെ കാര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 97 ഇനം തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്താകെ കണ്ടെത്തിയ തുമ്പിയിനങ്ങളുടെ പകുതിയിലേറെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കുടക്, വയനാട് മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിൽ തുമ്പി വൈവിധ്യം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മലയോര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സർവേ നടത്തിയാൽ പത്തോളം കൂടുതൽ തുമ്പി സ്പീഷസുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. റാണിപുരം പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സർവേ നടത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് തുമ്പി നിരീക്ഷകർ.

∙ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓഡണേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്(SOS)



ചെങ്കൽ തുമ്പി ( ബ്രാഡിനോപൈഗ കൊങ്കണെൻസിസ്)

തുമ്പികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കുട്ടികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പകർന്നു നൽകുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓഡണേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന 2019ലാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ശാസ്ത്രീയത നഷ്ടപ്പെടാതെ തുമ്പികളെ സാധാരണക്കാർക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന വെല്ലുവിളി ‘സോസ്’ സമർഥമായി അതിജീവിച്ചു. ജനകീയമാകുമ്പോളും ശാസ്ത്രീയ സമീപനങ്ങൾ കൈവിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുതൽ കുട്ടികൾ വരെ സോസിൽ അംഗങ്ങളാണ്. 9 പേരടങ്ങുന്ന ഗവേണിങ് കൗൺസിലാണു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

