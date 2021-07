ആണവ ചോർച്ച; ചൈനയുടെ ടൈഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി, ആശങ്ക!

ആണവ ഇന്ധനം ചോരുന്നെന്ന സംശയങ്ങൾക്കിടെ ചൈനയിലെ ടൈഷൻ ആണവ നിലയം അധികൃതർ അടച്ചു പൂട്ടി. ഹോങ്കോങ് നഗരത്തിനു സമീപത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആണവ നിലയത്തിലെ റിയാക്ടറിനുള്ളിൽ ആണവ വികിരണ തോത് വർധിച്ചത് ലോകമെങ്ങും ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.തുടർന്ന് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായാണു നിലയം അടച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ചൈനീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ചൈനയിലെ ആണവ ഏജൻസിയായ സിജിഎന്നിന്റെയും ഫ്രാൻസിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡി ഫ്രാൻസിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ടൈഷൻ നിലയം. 2018ലാണ് നിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ യുഎസ് ഊർജമന്ത്രാലയത്തിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡി ഫ്രാൻസ,് നിലയത്തിലെ ആണവ ഇന്ധന റോഡുകൾ തകരാറിലായിട്ടുണ്ടെന്നും ആണവ വികിരണം റിയാക്ടറിലുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും ചൈനീസ് സർക്കാർ വിഷയത്തെ തൃണവൽഗണിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും കത്തിൽ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ കത്ത് രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎൻ ഒരാഴ്ച മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടതോടെ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധമുയർന്നു. യുഎസ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 60000 ആണവ ഇന്ധന റോഡുകളിൽ വെറും അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണു തകരാറിലായതെന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് ന്യായം.ഇത് ആകെ ഇന്ധനത്തിന്റെ .01 ശതമാനം പോലും വരില്ലെന്നും അതിനാൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ലെന്നും ചൈന അറിയിച്ചു. ആണവ വികിരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ചൈന, എന്നാൽ അതിന്റെ തോത് വളരെ കുറവാണെന്നും അതു നിലയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണെന്നും പരിസ്ഥിതിക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ നാശമുണ്ടാക്കുന്നതല്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ചൈനയിലായതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിലയത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ഫ്രാൻസിലായിരുന്നെങ്കിൽ അടച്ചിട്ടേനെയെന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡി ഫ്രാൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിവാദമായി. തുടർന്ന് നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണു നിലയം അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവോർജ ഉത്പാദകരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണു ചൈന. ലോകത്ത് ആണവോർജത്തിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 10 ശതമാനം ചൈനയിലാണെന്നാണു കണക്ക്.

അൻപതിലധികം ആണവ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ ചൈനയിലുണ്ട്. 49.6 ഗിഗാവാട്ടാണ് ഇവയുടെ സംയുക്ത ഊർജ ശേഷി. ഇനിയും ധാരാളം നിലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ചൈനയിൽ തകൃതിയാണ്.എന്നാൽ ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തത്തെത്തുടർന്ന് ഭീതിയിലായ ചൈനീസ് ജനത, പലപ്പോഴും ആണവ നിലയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. 2013ൽ ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു ആണവനിലയത്തിന്റെ പണി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതിലെ പ്രശസ്തമായ സംഭവമാണ്.

