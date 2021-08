മധ്യപ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴയില്‍ രണ്ട് പാലങ്ങള്‍ ഒലിച്ചുപോയി. ഭോപ്പാലിലാണ് സംഭവം. സംഭരണശേഷിയിലധികം വെള്ളമായതോടെ ഡെയ്ഷാ ജില്ലയിലെ മണിഖേദ ഡാമിന്റെ 10 ഷട്ടറുകള്‍ ഒന്നിച്ച് തുറന്നു. ഇതോടെ ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ രണ്ട് പാലങ്ങള്‍ തകരുകയായിരുന്നു.

ഭോപ്പാലിനെ ഗ്വാളിയാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാലങ്ങളാണ് തകര്‍ന്നവ രണ്ടും. പേമാരിയും പ്രളയവും നാശം വിതച്ചതോടെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഹെലികോപ്ടര്‍ മാര്‍ഗം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍.



ഡെയ്ഷെ ജില്ലയെ രത്തൻഗർ നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം തകരുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 2009 ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായ പാലത്തിൽ 2013 ൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 115 ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കനത്ത പേമാരിയുടെ പിടിയിലാണ് ഗ്വാളിയർ –ചമ്പൽ മേഖല. പെയ്തിറങ്ങിയ വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഡാമും തുറന്നുവിട്ടതോടെ ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ പാലം ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.



English Summary: Bridge Swept Away In Flood Fury In Madhya Pradesh