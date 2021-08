5 കോടി ലീറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അനാദിപള്ളം; ജലസംഭരണികളായ പള്ളങ്ങൾ!

ജലം സംരക്ഷിച്ച് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ. പുത്തിഗെ, കുമ്പള, എൻമകജെ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ടുകളുള്ളത്. പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളായ കുളം, തോട്, കിണർ എന്നിവയിൽ ജലവിതാനം ഉയരുന്നതിനും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും, പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ദാഹമകറ്റുന്നതിനും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഈ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ സഹായകമാവുന്നു. പുത്തിഗെയിലെ അനാദിപള്ളം, കുമ്പളയിലെ കുണ്ടൻഗേരടുക്കയിലെ കജൂർ പള്ളം, എൻമകജെയിലെ ബെദ്രം പള്ളം ഇവയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. വെള്ളക്കെട്ടാണ് പള്ളമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

പുത്തിഗെ അനാദിപള്ളം



5 കോടി ലീറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് അനാദിപള്ളം. പ്രധാന ജലസംഭരണികളാണ് പള്ളങ്ങൾ. നാശോൻമുഖമാവുന്ന അനാദിപള്ളത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ടൂറിസവും ജലസംരക്ഷണവും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അനാദിപള്ളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നത്. മണ്ണ് പര്യവേഷണ സംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തുന്നത്.ജില്ലയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡാണ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ നിധിയിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്.

മുഖാരിക്കണ്ടത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിനു 2 ഹെക്ടർ വിസതൃതിയുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണിത്. മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചും മണ്ണിടി‍ഞ്ഞും തകർച്ചയിലായിരുന്ന പള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിച്ച് കൃഷിക്കുള്ള ജലസേചന സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പെർള



2ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബെദ്രം പള്ളം. നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ചുറ്റിലും മണ്ണ്കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും അതിനു മുകളിൽ മരവും വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ജലസംരക്ഷണം നടത്തി സമീപത്തെ 15 ഏക്കർ നെൽ കൃഷിക്ക് ചാലുണ്ടാക്കി വെള്ളെത്തിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെനിന്നാണ്. ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് വരെ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നിരുന്ന ഈ പള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത്. സംരക്ഷണഭിത്തിയും മരങ്ങളും നശിച്ചതിനാൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

പ്രകൃതി ദത്തമായ ഈ ജലസംഭരണിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്നതിനു 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കരിങ്കൽ പാകി വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി വാൽവിലൂടെ ജലം തുറന്നു വിട്ടു നെൽകൃഷിക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമായില്ല. മുൻപ് ഇതിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വർഷത്തിൽ 2 തവണ നടത്തിയിരുന്ന നെൽ കൃഷി ഒറ്റതവണയാണ് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ നടത്തുന്നത്.കന്നുകാലികൾ വെള്ളം കുടിച്ചും നീരാടിയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന പള്ളമാണ് നാശോൻമുഖമായത്. പള്ളത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ ജസ്രോതസ്സുകളിൽ ജലവിതാനം ഉയരുന്നതിനും ഈ പള്ളം കാരണമായിരുന്നു. ബെദ്രംപള്ളം, കുക്കില, നടുബയൽ പ്രദേശത്തെ കമുക്, തെങ്ങ് കർഷകർക്കും ഇടവിളയായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നു.

കിദൂർ



കുണ്ടൻഗാരടുക്കയിലാണ് 30 സെന്റ് സ്ഥലത്തെ കജൂർ പള്ളം. പാറപ്പുറത്താണ് ഈ പള്ളം. വർഷം മുഴുവൻ ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നു. കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ കിദൂർ പക്ഷിഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ പള്ളം. കൊറ്റില്ലമായും പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനെത്തുന്നവർ ഈ കുളത്തിന്റെ പരിസരത്തുമെത്തുന്നു. വറ്റാത്ത ഈ കുളം പക്ഷി ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. പുറമേ നിന്നുള്ള കൈകടത്തലുകളില്ലാത്തിനാൽ കുളത്തിനു നാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു പക്ഷി നിരീക്ഷകരെത്തുന്ന ഇവിടെ പള്ളത്തിനു നാശം സംഭവിക്കാത്ത നിലയിലാണ് ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ മൽസ്യവികസന വകുപ്പ് 3000 മൽസ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെയാമണ് ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. വന്യജീവികളും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തുന്നു. 1കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് പക്ഷി നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

