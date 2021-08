വവ്വാൽ പറന്നത് ലണ്ടനിൽ നിന്നു റഷ്യയിലേക്ക്; റെക്കോർഡ് നേട്ടം; ഒടുവിൽ പൂച്ചയുടെ വായിലകപ്പെട്ട് അന്ത്യം!

പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ ഒരേസമയം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വാർത്തയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. ലണ്ടനിൽ നിന്നു പലരാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് പറന്നെത്തി റെക്കോർഡ് നേടിയ വവ്വാലിന് പൂച്ചയുടെ പിടിയിൽ പെട്ട് ദാരുണാന്ത്യം. 1200 മൈലുകൾ പിന്നിട്ടാണ് വവ്വാൽ റഷ്യയിലെത്തിയത്.

നാതുസിയസ് പിപിസ്ട്രെലെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലുകളിലൊന്നാണ് പറന്ന് റെക്കോർഡ് നേടിയത്. വവ്വാലുകളിൽ തന്നെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ഇനമാണ് ഇവ. റഷ്യൻ ഗ്രാമമായ മൊൾഗിനോ വരെയായിരുന്നു വവ്വാലിന്റെ ദേശാടന പറക്കൽ. 2016ൽ ബെഡ്ഫോണ്ട് ലേക്സ് കൺട്രി പാർക്കിൽ വച്ച് വവ്വാലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിപ്പിച്ച റിങ്ങാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വവ്വാലുകളുടെ ദേശാടനത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതായിരുന്നു ഇത്.

റഷ്യയിലെ ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പാണ് പൂച്ചയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പരുക്കുകളോടെ വവ്വാലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. അതിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അൽപസമയത്തിനകം മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. വവ്വാലിന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിയിച്ചിരുന്ന റിങ്ങിൽ ലണ്ടൻ സൂ എന്ന മുദ്രണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് പറക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം വാർത്തയായത്.

2014 ലാണ് നാതുസിയസ് പിപിസ്ട്രെലെ വവ്വാലുകളുടെ ദേശാടനപറക്കലിനെക്കുറിച്ചു പഠനങ്ങൾ യുകെയിൽ ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ് റഷ്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലിന്റെ ദേശാടനം. 2017 ൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ലാത്വിയയിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിലേക്ക് 1382 മൈലുകൾ പറന്ന വവ്വാലിനാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം.

മനുഷ്യരുടെ കൈകളിലെ പെരുവിരലിനൊപ്പം മാത്രമാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലിന്റെ വലുപ്പം. 8 ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു ഭാരം. സാധാരണയായി 46 മുതൽ 55 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നീളമാണ് നാതുസിയസ് പിപിസ്ട്രെലെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലുകൾക്കുണ്ടാവുന്നത്. പൂർണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് 6 ഗ്രാമിനും 15.5 ഗ്രാമിനുമിടയിൽ ഭാരമുണ്ടാവും. ചുവപ്പും തവിട്ടും കലർന്ന നിറത്തിലുള്ള ചെറു രോമങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഇനം കൂടിയാണിവ.

English Summary: ‘Record-breaking’ bat flew 1,200 miles from London to Russia before being killed by cat