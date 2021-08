മുപ്പതിലേറെ തവണ കടലാഴങ്ങളിലേക്ക്; ഒടുവിൽ ദിവ്യ ‘കേട്ടു’ ആ ഭീമൻ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം!

ഇന്ത്യൻ തീരത്തു നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മലയാളി ഗവേഷകയാണ്; എറണാകുളം സ്വദേശിനിയായ ദിവ്യ പണിക്കർ. ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നു ലഭിച്ച ശബ്ദത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഗവേഷണപഠനവും ഏപ്രിലിൽ ‘മറൈൻ മാമൽ സയൻസ്’ എന്ന രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ജേണലിൽ ‘നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ വെയ്ൽ സോങ് റിക്കോർഡഡ് ഓഫ് ദ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിൽ ദിവ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നീലത്തിമിംഗല സ്ഥിര സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച ആദ്യ ശാസ്ത്രീയ പഠനമായിരുന്നു അത്. അടുത്തിടെ കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷക സംഘം കേരള തീരത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്തു നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം റിക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടണിൽ ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിൽ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിയായ ദിവ്യ 2015ലാണ് ആദ്യം ലക്ഷദ്വീപിലെത്തുന്നത്. വലിയ തിമിംഗലത്തെ കണ്ടുവെന്നു ദ്വീപ് നിവാസികളായ ചില മൽസ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഗവേഷകർക്കു പോലും നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനാകാതെ വന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ചില നീലത്തിമിംഗല സ്ട്രാൻഡിങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് (ചത്ത തിമിംഗല അവശിഷ്ടങ്ങൾ തീരത്ത് അടിയുന്നത്) ഗവേഷകർക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ചു സജീവമായ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആറു വർഷത്തിനു ശേഷം ഇതിനു പലതിനും ദിവ്യയുടെ കൈവശം ഉത്തരമുണ്ട്. ‘കുള്ളൻ(പിഗ്മി) നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാനാകും’ ദിവ്യ പറയുന്നു.

ശബ്ദം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി



തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം റിക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നതാണു ദിവ്യയുടെ ഗവേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് ഇവയുടെ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടിയതെന്നു ദിവ്യ പറയുന്നു. തിമിംഗലം ശ്വാസമെടുക്കാൻ കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചില മൽസ്യക്കാർ കണ്ടതും ചത്ത തിമിംഗലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു മുൻപ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച സന്ദർഭം.



മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, കർണാടക, ബംഗാൾ തീരങ്ങളിലും തിമിംഗല സാന്നിധ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ഇവയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംഘങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യാന്തര കപ്പൽചാലിനു സമീപമാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമെന്നതിനാൽ കപ്പൽ സഞ്ചാരം നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ടെന്നു ദിവ്യ പറയുന്നു. 1960, 70 കാലഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് തിമിംഗല വേട്ടക്കാർ ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ഒമാൻ, പാക്ക് തീരങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു ചരിത്രം.



ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ 2 ഇനം നീലത്തിമിംഗലങ്ങളുണ്ടെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അന്റാർട്ടിക് ബ്ലൂ വെ‌യ്‍ൽ; 30 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇവ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്താണ് സാധാരണ കാണുന്നത്. 24 മീറ്റർ ശരാശരി നീളമുള്ള പിഗ്മി(കുള്ളൻ) നീലത്തിമിംഗലം വടക്കൻ, മധ്യ, ദക്ഷിണ മേഖലകളിലും കാണപ്പെടുന്നു. 80 വർഷമാണു നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ സാധാരണ ആയുർദൈർഘ്യം. 10–12 മാസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് ഇവ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മുൻപുതന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ സഞ്ചാരരീതി, അതിന്റെ കാലം, ഇവയുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ദിവ്യ പറയുന്നു.



30 ഡൈവുകൾ; 159 റെക്കോർഡിങ്



ഡൈവിങ് സംഘത്തിനൊപ്പം ദിവ്യ.

ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 13 മാസത്തിനിടെ മുപ്പതിലേറെ കടൽ ഡൈവുകളാണു ദിവ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയത്. കടലിനടിയിൽ റിക്കോർഡിങ്ങിനു വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോഫോൺ (ഹൈഡ്രോഫോൺ) സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ആകെ ശേഖരിച്ച 7296 റെക്കോർഡിങ്ങിൽ 159 എണ്ണത്തിൽ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെള്ളത്തിനടിയിലെ വലിയൊരു ചുറ്റുപാടിൽ, കടൽ ജീവികളുടെ വ്യാപ്തിയും മറ്റും പരിശോധിക്കാൻ ശബ്ദം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഉചിതമായ മാർഗമെന്നു ദിവ്യ പറയുന്നു.



രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തിമിംഗലം, ഡോൾഫിൻ എന്നിവയുടെ പഠനത്തിന് ശബ്ദം റിക്കോർഡ് ചെയ്തുള്ള രീതിയാണു വ്യാപകമായി പിന്തുടരുന്നത്. നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുള്ളതാണ്(സബ്സോണിക്). ഇതിനു കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറഞ്ഞതു 30 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽനിന്നു വരെയുള്ള തിമിംഗല ശബ്ദ റിക്കോർഡിങ്ങുകൾ ഇവർക്കു ലഭിച്ചു. അതേസമയം അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാനും മീറ്റർ വരെ മാത്രമേ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. മോശം കാലാവസ്ഥയിലും രാത്രിയിലുമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനും ഏറ്റവും ഉചിതം ശബ്ദ റിക്കോർഡിങ്ങുകൾ തന്നെ.

ആ ശബ്ദം



തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദവും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഓരോ ഇനത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ശരീര പ്രത്യേകത, സമയം ഇതെല്ലാം ശബ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. 1–6 നോട്ടുകളാകും സാധാരണയായി നീലത്തിമിംഗലത്തിൽ കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അതേത് ഇനത്തിലുള്ളതെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വിദഗ്ധർക്കു സാധിക്കും. 1980ൽ ഡോ. അബിഗേൽ അല്ലിങാണു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രഭാഗത്ത് ആദ്യമായി പിഗ്മി നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തായിരുന്നു അത്. 3 നോട്ട് സ്ഥായിയിലുള്ള ശബ്ദം 30 മുതൽ 100 ഹെർട്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ളതായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റേതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നാണിത്. തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ശബ്ദത്തിലും സമാന ദൈർഘ്യമുള്ളതു ലഭിച്ചതായി ദിവ്യ വിശദീകരിക്കുന്നു.



കടലാഴങ്ങളിലേക്ക്...



ലക്ഷദ്വീപിലെ കാഴ്ച.

തൃപ്പൂണിത്തുറ ചോയ്സ് സ്കൂളിലെ പഠനസമയത്തുതന്നെ മൃഗങ്ങളും അവയുടെ സ്വഭാവവുമെല്ലാം ദിവ്യയ്ക്കു താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളായി. ചെന്നൈ സ്റ്റെല്ലാ മാരിസ് കോളജിൽ ബിഎസ്‍സി സുവോളജി പഠനസമയത്ത് വിഷയം ഗൗരവമായി മനസിലാക്കി. യുകെയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റീഡിങ്ങിൽ വൈൽഡ്‍ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺസർവേഷനിൽ പിജി പഠനസമയത്തു വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടൽജീവികൾ, പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്തു. നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ സയൻസസിലെ വൈൽഡ്‍ലൈഫ് ബയോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സിന്റെ അക്കാദമിക് കോഓർഡിനേറ്ററുമായിരുന്നു.



ലക്ഷദ്വീപിലെ കാഴ്ച.

വെയ്‌ൽ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്കോട്ട്‍ലൻഡിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു കടൽ ജീവികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതയുമായി കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തിലാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കടൽ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും ഡോൾഫിനെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തി. അതിനു ശേഷമാണു ലക്ഷദ്വീപിലെയും ഇന്ത്യൻ തീരത്തെയും തിമിംഗല സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടണിൽ പിഎച്ച്ഡിക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2012ൽ ഡൈവിങ് പരിശീലിച്ച ദിവ്യ 2015 മുതൽ പതിവായി കടലാഴങ്ങളിലെ സന്ദർശകയാണ്. ഇതിനോടകം 100ലേറെ തവണ ഡൈവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ പിഎച്ച്ഡി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷവും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം തുടരാനുള്ള പദ്ധതികളിലാണു ദിവ്യ.



