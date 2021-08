ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവുമധികം കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങള്‍ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ജഡം ഒട്ടനവധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് വടക്കന്‍ധ്രുവത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള സൈബീരിയ. പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ജീവികളുടെയും ശരീരം ഈ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കേവ് ലയണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പെണ്‍ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം.

സ്പാര്‍ട്ട



സ്വീഡനില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ് ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയെന്ന് തോന്നും വിധം രോമങ്ങള്‍ പോലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് സ്പാര്‍ട്ട എന്നു പേരുള്ള ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുള്ളത്. രോമം മാത്രമല്ല, പല്ലുകള്‍, വളരെ മൃദുലമായ തൊലിയുടെഭാഗങ്ങള്‍, തുടങ്ങിവയെല്ലാം മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞതിനാല്‍ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിംഹത്തിന്‍റെ മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളും നേരിയ തോതിലുള്ള കോട്ടം പോലും തട്ടാതെയാണ് കാണപ്പെട്ടതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

സൈബീരിയയിലെ യാകുതിയ മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് സ്പാര്‍ട്ടയെ ലഭിച്ചത്. റഷ്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലുള്ള യാകുതിയയില്‍ 2018 ല്‍ നടത്തിയ പര്യവേഷണത്തിലാണ് ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മഞ്ഞുരുകി തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞ പല ജീവികളുടെയും ജഡങ്ങള്‍ പുറത്തേക്കു വന്നു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണിത്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി സൈബീരിയയിലെ പ്രദേശവാസികളില്‍ പലരും ഇത്തരം ജീവികളുടെ ജഡങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കാന്‍ തയാറായി രംഗത്തത്തുണ്ട്.



ഒരേ പോലുള്ള രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികള്‍



സമാനമായ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ബേരിസ് ബെര്‍ഷനേവ് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഈ പെണ്‍സിംഹത്തിന്‍റെ ജഡം ലഭിക്കുന്നത്. സിംഹമോ, കരടിയോ, മറ്റ് പുരാതന മൃഗങ്ങളോ ഗവേഷകര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് പോലെ പ്രദേശവാസികളില്‍ വലിയ താൽപര്യം സൃഷ്ടിക്കാറില്ല. അവര്‍ പ്രധാനമായും നോട്ടമെറിയുന്നത് മാമത്തുകളിലാണ്. മാമത്തുകളുടെ കൊമ്പുകള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പര്യവേഷണത്തിനിടയിലാണ് ബെര്‍ഷനേവിന് ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം ലഭിക്കുന്നത്. സെമിയുലാഖ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് സ്പാര്‍ട്ടയുടെ ശരീരം ലഭിച്ച അതേ മേഖലയില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു. ബോറിസ് എന്നു പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം സ്പാര്‍ട്ടയുടേതിന് തുല്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏറെ വിവരങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

സ്വീഡനില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ് ഈ രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളുടെയും ശരീരങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തതും, അവ പഠനത്തിന് വിധേമാക്കുന്നതും. ഈ രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ നിന്നാണ്. ഇവയുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകള്‍ക്കും സമാനതകളുണ്ട്. ഒന്ന് മുതല്‍ രണ്ട് മാസം വരെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനര്‍ത്ഥം ഈ രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്നതല്ല. കാരണം ഇവ തമ്മില്‍ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം വര്‍ഷത്തെ പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്.



ഗുഹാസിംഹങ്ങള്‍



സൈബരിയന്‍ മേഖലയില്‍ മുന്‍പും പല ഗുഹാസിംഹങ്ങളുടെയും തണുത്തുറഞ്ഞ ശരീരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ശരീരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഡിഎന്‍എ ശേഖരിച്ച് ഇവയെ വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ പോലും പല ഗവേഷക സംഘങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ട്. എങ്കില്‍ പോലും ഈ ജീവികളെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവൊന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഗുഹാചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരണങ്ങളും തണുത്തുറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തെളിവുകളും മാത്രമാണ് ഈ ജീവികളിലേക്ക് നേരിയ തോതിലെങ്കിലും വെളിച്ചം വീശുന്നത്.

ഇന്ന് ആഫ്രിക്കയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന സിംഹങ്ങളും ഗുഹാസിംഹങ്ങളും തമ്മില്‍ നിരവധി സാമ്യതകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ അത് പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം ആണ്‍സിംഹങ്ങളും ജടയാണ്. ഗുഹാസിംഹങ്ങളില്‍ ഈ ജട ആണ്‍വര്‍ഗത്തിലും പെണ്‍വര്‍ഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തര്‍ക്കവും ഗവേഷകര്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുണ്ട്. ആധുനിക സിംഹങ്ങളെ പോലെ ഗുഹാസിംഹങ്ങള്‍ കൂട്ടമായിട്ടാണോ അതോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ തര്‍ക്കം.



മാമത്തുകളില്‍ തുടങ്ങി, കുതിരകളും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളും ചെന്നായ്ക്കളും കരടികളുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി പുരാതന ജീവിവര്‍ഗങ്ങള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഒരു കാലത്ത് വിഹരിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് മഞ്ഞിനിടിയിലാണ്. ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജീവികളായി ഒരു പക്ഷേ ഗുഹാസിംഹങ്ങളെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാമത്തുകളുടെയും മറ്റും ശരീരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവ് കേടുപാടുകളുമായി ഗുഹാസിംഹങ്ങളുടെ മഞ്ഞിലുറഞ്ഞ ജഡങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



English Summary: Frozen Cave Lion Cub Is So Well Preserved You Can Still See Its Whiskers