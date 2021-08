ആറ് മാസത്തിനിടെ നൂറടിയോളം വളർന്ന് എറ്റ്ന അഗ്നിപർവതം; ചാരം വാരി നശിച്ച് പട്ടണങ്ങൾ!

താപതരംഗത്തിൽ പൊറുതി മുട്ടിയ ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയിൽ കൂനിൻമേൽ കുരുവെന്ന പോലെ അഗ്നിപർവത ക്ഷോഭവും. ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ളതും സജീവവുമായ അഗ്നിപർവതമായ മൗണ്ട് എറ്റ്ന ഇടതടവില്ലാതെ ക്ഷോഭിക്കുകയും പുകയും ലാവയും വമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നിരന്തരമായ ഈ ലാവാപ്രവാഹം കാരണം എറ്റ്നയുടെ പൊക്കം ആറുമാസം കൊണ്ട് 100 അടി കൂടിയത്രേ. ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞത്. ഈ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ അൻപത് വിസ്ഫോടനങ്ങളാണ് എറ്റ്ന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപകടമേഖലയിൽ ആളുകളോ പാർപ്പിടങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപായങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നവും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും എറ്റ്ന മൂലം സിസിലിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പർവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരവും മറ്റു പൊടിപടലങ്ങളും സിസിലിയിലെ പട്ടണങ്ങളിലെ നിരത്തുകളും വഴിത്താരകളും, റൂഫ് ടോപ്പുകളുമൊക്കെ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവ വാരി മാറ്റാൻ വലിയ പണച്ചെലവാണ് സിസിലിയിലെ പട്ടണങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വരുന്നത്. 5 മില്യൻ യൂറോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്തെ നഗരസഭകൾക്കായി ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു കൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നം തീരില്ലത്രേ. ഒറ്റ വിസ്ഫോടനത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചാരവും മാറ്റാൻ തന്നെ ഒരു മില്യൻ യൂറോ വേണ്ടി വരുമെന്നാണു കണക്ക്. ഇറ്റലിയിൽ അഗ്നിപർവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരം പ്രത്യേകതയുള്ള അവശിഷ്ടമായാണു കൂട്ടുന്നത്. അതിനാൽ ഇതു വാരാനുള്ള ചെലവ് വളരെക്കൂടുതലാണ്.

മാർച്ച് മുതൽ രണ്ടരക്കോടി കിലോയോളം ചാരം സിസിലിയിലെ ഒരു പട്ടണമായ ഗിയാറെയിൽ മാത്രം വീണെന്നാണു പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. ഒറ്റ വിസ്ഫോടനത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു ലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്ററോളം ചാരമാണ് എറ്റ്ന പുറത്തേക്കു വിടുന്നത്. ചാരം വാരാനുള്ള ചെലവു കാരണം മേഖലയിലെ നഗരസഭകളും മറ്റു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ കടക്കെണിയിലാണ്. തറനിരപ്പിൽ നിന്നു പതിനൊന്നായിരം അടി പൊക്കത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന എറ്റ്ന 2 കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലേക്കാണു ലാവ ഫൗണ്ടൻ പോലെ തെറിപ്പിക്കുന്നത്. വെറും ലാവയല്ല ഇത്. ഇതിനൊപ്പം ഭൂഗർഭമേഖലയിൽ സംഭവിച്ച വാതകങ്ങളും തെറിക്കുന്നു. ഇതിനാലാണ് ലാവ ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്തുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ അഗ്നിപർവതമായ വെസൂവിയസിന്റെ ഇരട്ടിപ്പൊക്കമാണ് എറ്റ്നയ്ക്കുള്ളത്.

