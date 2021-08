'ആഗോളവിനാശതാപനം', ജലനിരപ്പുയരുന്നത് ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ; മൂന്ന് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഭീഷണിയിൽ!

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാല്പനികമല്ലെന്നും, അത് പൂർണമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തമാനകാല യാഥാർഥ്യമാണെന്നും അടിവരയിടുകയാണ് തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാദുരന്തങ്ങൾ . ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതവും അസാധാരണവുമായ തോതിൽ കാട്ടുതീയും പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളും വർധിക്കുന്നതിനിടെ, ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെയും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന നാൾവഴി നിരത്തി ഇന്റർഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് (ഐപിസിസി) പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ അവലോകനം, കാലാവസ്ഥയിൽ ഭാവിയിലുണ്ടാകാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ദുരന്ത സാധ്യത അപഗ്രഥനത്തിനും അനുരൂപീകരണത്തിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തടയിടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് സുപ്രധാന സൂചനകളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യവംശത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത്.

1990 ൽ ആണ് ഐപിസിസി യുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ളത് ആറാമത്തെ പഠന റിപ്പോർട്ടാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് മനുഷ്യൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലെ വാചകത്തിൽ നിന്ന്, 1.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അധിക താപനത്തിന് കാരണം ആധുനിക മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവിലേക്കാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ പരമാവധി 15. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ നിന്ന്, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് 1.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിലേക്ക് താപന വേഗമേറി. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേഗത്തിനു കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് താപതരംഗങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ ഒരു കമ്പിളിപ്പുതപ്പു പോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ്.

ചില പ്രധാന വസ്തുതകൾ

∙ 2000 നു ശേഷമുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ശരാശരി ആഗോള താപനില 0.99 0c ൽ നിന്ന് 1.10c ലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇതിൽ തന്നെ കടലി(0.880c) നെ അപേക്ഷിച്ച് കര (1.590c) കൂടുതൽ ചൂടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ആഗോള താപന ഫലമായി ഭൂമിയിൽ ആകെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും ആവാത്ത അധിക താപോർജ്ജമാണ്. (ഏകദേശം 434 സെറ്റ ജൂൾ 1സെറ്റ =1 നു ശേഷം 21 പൂജ്യം ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 1 കോടി X 1 കോടിX 1 കോടി ഈ അധിക ഊർജ്ജത്തിന്റെ 91% വും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആഗോള സമുദ്രങ്ങളാണ്. 8 ശതമാനം കരയും ഐസും ചേർന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരു ശതമാനം ആണ് അന്തരീക്ഷം ആഗീരണം ചെയ്യുന്നത്

2013 ൽ പുറത്ത് വന്ന ഐ പി സിസിയുടെ അഞ്ചാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കര ചൂടുപിടിക്കുന്നത്.

ആഗോള താപന നിർണ്ണയത്തെ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അവയുടെ വിവിധ്യവുമാർന്ന പ്രതികരണ രീതികളുമാണ് ചില മേഘങ്ങൾ ഊർജ്ജത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലവ താപോർജ്ജത്തെ ആഗീരണം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയുടെ ആഗോള താപ സംതുലന പ്രതികരണം( Equilibrium climate sensitivity) (ECS) സംതുലന കാലാവസ്ഥ പ്രതികരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവാൻ അങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ കാരണമാവുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വ്യവസായ പൂർവകാലഘട്ടത്തിൽ 1850 ന് മുമ്പ്) ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കൃത്യം ഇരട്ടിയാവുമ്പോൾ (550 പി പി എം) ഭൗമപ്രതലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശരാശരി താപനിലയാണ് ECS എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് മുൻപ് കാർബണിന്റെ അളവ് 275 പി പി എം ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 415 പി പി എം എന്ന തോതിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മേഘങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള സമ്മിശ്ര പ്രതികരണ രീതി ആഗോള താപനത്തെ വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും, കാരണം ആഗോള താപന ഫലമായി കൂടുതൽ മേഘങ്ങളുണ്ടാവുകയും, അവ വീണ്ടും താപം വർധിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും കൂടുതൽ മേഘങ്ങളുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ താപന പരമ്പര അനുസ്യുതം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതുവരെ ആകെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന Co2 ന്റെ അളവ്, ഭൗ‌മോപരിതലത്തിൽ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താപന തോതുമായി നേരിട്ട് രേഖീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ലോകത്തിലെ മിച്ച കാർബൺ ഉത്‌സർജ്ജനം (പുറന്തള്ളുന്നതിന്റെയും തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന്റെയും അന്തരം) പൂജ്യമായാൽ പോലും ആഗോള താപനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും . എത്ര വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയുമാണിതെന്ന് ആലോചിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല! ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള താപനത്തെ 1.50C ലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ആഗോള ബഹിർഗമന തോത് ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ 50% എങ്കിലും കഴിയും വേഗം വെട്ടിക്കുറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോക നേതാക്കളുടെ ഇച്ഛാശക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രധാനം.

∙ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവഗാഹം വളർത്തുവാൻ അവ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ നിർബന്ധിത ഭാഗമാക്കുക.

∙ കാർബൺ മിച്ചശൂന്യ പഞ്ചായത്തുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ചിലവിടുന്ന തുകയെക്കാൾ എത്രയേ തുച്ഛമായിരിക്കുമത്!‌

∙ സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും അതിസാന്ദ്രതയുള്ള ചെറുവനങ്ങൾ (ഉദാ: മിയാവാക്കി) വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക.

∙ എൻ എസ് എസ് , സ്കൗട്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തദ്ദേശ ഭരണ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏത് വിധേനയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക.‌

‌∙ ചതുപ്പ്– തണ്ണീർത്തട നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുക

∙ ജനസംരക്ഷണത്തിനും മഴവെള്ള ശേഖരണത്തിനുമായി അനുയോജ്യമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

∙ ആഡംബര നികുതി വർധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുക

∙ കണ്ടൽകാടുകൾ, മുളങ്കാടുകൾ മുതലായവയുടെ പോഷണത്തോടെ തീരപ്രദേശങ്ങളും നദീതടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക.

∙ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

∙ ദുരന്ത സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ നിരന്തരം സംഘടിപ്പിക്കുക.

∙ കാർബൺ മിച്ച ശൂന്യ (Carbon neutrality) ത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും ആഗോള താപനം തുടരുമെന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുത തന്നെയാണ്.

ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ

∙ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ പ്രകൃതി സംതുലനത്തിനും സുസ്ഥിര നടപടികൾക്കും ഊന്നൽ കൊടുക്കുക

∙ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ദീർഘകാല പ്രതികരണം (Long- term impacts) കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക.

∙ വനനശശീകരണം കഴിയാവന്നത്ര കുറച്ച് അഥവാ ഒരു മരം നഷ്ടമായാൽ പത്ത് എന്ന തോതിൽ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച, സംതുലനം കൈവരിക്കുക.

∙ വ്യവസായ ശാലകളിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടം പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഴിയാവുന്നത്ര രാസമാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പുനരുപയോഗ യോഗ്യമായവ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും , ജലസ്രോതസുകളിലും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതെ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്ക്കരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം കഴിയാവുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക.

∙ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം, സാധ്യമല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതെന്നും തരം തിരിച്ചുകൊണ്ടാവണമിത്.

∙ ഗാർഹിക, വ്യാവസായിക മാലിന്യത്തിന്റെ അനാവശ്യമായ കത്തിക്കൽ ഒഴിവാക്കുക.

∙ മുന്നറിയിപ്പുകളെ സാധാരണ ഗൗരവമുള്ളത്, അതീവ ഗൗരവമുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ഇവയോരോന്നിനോടും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ദുരന്ത– പരിഹാര ശേഷിയുള്ള (Disaster- readynation) നാട് കെട്ടിപ്പെടുക്കുക.

∙ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക.

മേൽപറഞ്ഞ വസ്തുതകളുടെ സുഗമമായ പ്രയോഗവത്ക്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും രൂപവൽക്കരിക്കാൻ നിയമ സൗകര്യങ്ങളുടെയും പാർലമെന്റിന്റെയും പ്രത്യേകമായ സമ്മേളനങ്ങൾ കൂടി വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യപരിപാടികൾ ഊർജ്ജസ്വമാക്കുക.

ഓർക്കുക: കേരളം തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ഒരു സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് (Point of No Return- PNR) കടന്നിരിക്കുന്നു കാലതാമസം നഷ്ടമാക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിനും ജീവന്റെ വിലയാണുള്ളത്.

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗവും ജൈവശോഷണവുമാണ് കാർബൺ വർധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ 234 ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിദഗ്‌ധ സമിതിയാണ് നാലായിരത്തോളം പേജുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുണ്ടായ ചൂട് വർധനവും ജൈവ -അജൈവ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടിലോ സംവത്സരങ്ങളിലോ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിതീവ്ര മഴ, പ്രളയം, വരൾച്ച, അന്തരീക്ഷ-സമുദ്ര ഉഷ്‌ണ തരംഗങ്ങൾ, സംഹാര ശക്തിയുള്ള ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, തീവ്രതയേറിയ മിന്നൽ, മേഘ-താപ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ, വായു മലിനീകരണം, പെരുകുന്ന മഹാമാരികൾ മുതലായവയൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ, പരോക്ഷമോ ആയ ആഘാതങ്ങളാണ്.

അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ദശകത്തോടു കൂടി പാരിസ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, ഈ നൂറ്റാണ്ടിനൊടുവിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന, 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപന പരിധി മറികടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയായാലും അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഇത്തരമൊരു ത്വരിത താപവർധന ഭൂമിയിലെ ജലചക്രത്തെയും മൺസൂൺ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തെയും മാറ്റി മറിക്കും; അതിതീവ്ര പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ രൂക്ഷതയും ആവൃത്തിയും വർധിക്കും; കാർഷിക -പാരിസ്ഥിതിക വരൾച്ച രൂക്ഷമാകും' ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പർവ്വതങ്ങളിലെയും മഞ്ഞുരുകും; നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സ്ഥായിയായി ശൈത്യത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഹിമഭൂമി (permafrost) അനാവൃതമായി അവയിൽ സുഷുപ്തിയിലാണ്ടിരുന്ന കാർബൺ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, വൈറസ് എന്നിവയെ പുറന്തള്ളും; തത്ഫലമായി വീണ്ടും ചൂട് കൂടുന്നതിനും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതിനും ഇടയ്ക്കും.

സമുദ്രജലത്തിന്റെ അമ്ലത വർധിപ്പിക്കുകയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി സമുദ്ര ജൈവ വ്യവസ്ഥ തകർക്കുകയും ചെയ്യും; മഞ്ഞുരുക്കം കൂടാതെ കടൽ ജലത്തിന്റെ വ്യാപ്‌തം വർധിപ്പിച്ച് കടൽ വിതാനം ഉയർത്തും; കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാക്കും; പുകമഞ്ഞ് , അമ്ലമഴ പോലുള്ള ഹാനികരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ആവൃത്തി വർധിപ്പിക്കും; വന നശീകരണ തോത് കൂട്ടി. മനുഷ്യ- മൃഗ സംഘട്ടനം ഗുരുതരമാക്കും; കീട- ക്ഷുദ്ര ജീവി ശല്യം പെരുകുന്നതിനെ കാരണമാകും. മേൽ പറഞ്ഞ വെവ്വേറെയുള്ള ആഘാതങ്ങൾ കൂടാതെ ഒന്നിലധികം ദുരന്തങ്ങളുടെ സംയുക്തമായ രംഗ പ്രവേശം (Compound Events ) നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ആഘാത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള കൂട്ടപ്പലായനം ഉണ്ടാവുകയും അത് ആഭ്യന്തര- രാജ്യാന്തര സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഭീതിയുടെയും അരാജകത്വത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം കരാള നൃത്തം ചവിട്ടും. ജീവ വംശത്തിന്റെ സമൂലമായ നാശമായിരിക്കും അന്തിമഫലം. ഇവയൊന്നും കവി ഭാവനയല്ലെന്നും മറിച്ച് കാലാവസ്ഥ ജന്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയെന്നും ഇനിയെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ തെളിവുകളിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞ 170 വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ 5 വർഷങ്ങൾ ഈ ദശകത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ്. കാനഡ, വടക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്ക, ഗ്രീസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാൻ ഉഷ്‌ണതരംഗവും കാട്ടു തീയും സംഹാരനൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോൾ മറുതലയ്ക്കൽ ജർമനി, ചൈന, ഇന്ത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ പ്രളയ മരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിലാണ്. വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഈ പ്രതിസന്ധി ഇനിയും മൂർച്ഛിക്കും. ഹരിത വാതക ഉത്സർജനത്തിന്റെ അന്തരഫലമായി സമുദ്രങ്ങളിലും ഹിമാനികളിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥായീഭാവമുള്ളതാണ്, അവ പിന്നീട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്കെത്തില്ല. ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞുരുക്കം ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോട് കൂടി ഏതാണ്ട് പൂർണമാകും.

സമുദ്രജല പ്രവാഹത്തിന്റെ ഗതിയും വേഗവും താളം തെറ്റും; ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലാകും; തീരദേശ നഗരങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ തന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറി മറിയും. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും വീടും നഷ്ടപ്പെടും, ദാരിദ്യ്രവും പട്ടിണിയും കൊടികുത്തി വാഴും, വൻ തോതിലുള്ള ആൾനാശവും പ്രവചനീയമാണ്. ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുരുക്കം അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദികളിൽ ആദ്യം പ്രളയത്തിനും പിന്നീട് വരൾച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും. ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയുടെ ഭാവി അത്ര ശോഭനമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവചന ഫലം.

ഇന്ത്യയെയും, വിശിഷ്യാ കേരളത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും ഭയാനകമാണ്. 7500 -ഓളം കടൽത്തീരമുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ കടലേറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. ആഗോള, സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം വേഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പുയരുന്നത് ( പ്രതിവർഷം ഏതാണ്ട് 3 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന തോതിൽ) ഓരോ പത്തു വർഷം കൂടുന്തോറും കടൽ 17 മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ തിരശ്ചീനമായി കരയിലേക്ക് കയറുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മെട്രോ നഗരങ്ങളും മുംബൈ, ചെന്നൈ, വിശാഖപട്ടണം, മംഗളൂരു, തൂത്തുക്കുടി, പാരദ്വീപ്, കൊച്ചി മുതലായവ കടലേറ്റം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പട്ടികയിലുള്ളവയാണ്. ഏകദേശം 4 ട്രില്യൺ (1 ട്രില്യൺ = 1 ലക്ഷം കോടി) ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണുണ്ടാവുക. അടുത്ത ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചുരുക്കി നിർത്തുക ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ്. അതിവേഗം, വളരെ വിപുലമായ തോതിൽ കാർബൺ ഉത്സർജനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്ന ബഹിർഗമന ലഘൂകരണ വിഹിതം (INDC) ശക്തിപ്പെടുത്തി, ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലുമായി ഉത്സർജനം ചുരുക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.

ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ തനത് സ്വഭാവം മാറിമറിയുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വർധിത വീര്യത്തോടെ പെയ്‌തിറങ്ങുന്ന മഴ സംഹാര ശക്തിയുള്ളവയാണ്. മിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതോടൊപ്പം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കടൽ ജലത്തിന്റെ താപനില വർധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കുട്ടനാട് പോലെ സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്, കൂടാതെ ഉപ്പു വെള്ളം കയറി ശുദ്ധജലം മലീമസമാക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷിയും മറ്റ് ഉപജീവനോപാധികളും നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയോര മേഖലകൾ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും വന്യമൃഗ ഭീഷണിയുടെയും നിഴലിലാണ്.

തീരദേശ ജനതയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. വായുമലിനീകരണം കോവിഡ് പോലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത പുതിയയിനം രോഗാണുക്കൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥയിൽ! നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻറെ വർധിച്ച ജനസാന്ദ്രതയും പ്രകൃതി നശീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഘടകമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ ശോഷണം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ യഥാർഥ മൂല്യം കണക്കാക്കൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സമസ്യയാണ്.

മേൽ വിവരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വികസനത്തിന്റെ പന്ഥാവ് തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ പാത തന്നെയാണ് എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര പ്രകൃതി സൗഹാർദമായി, വനനശീകരണം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി, ഹരിത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവ പുനരുപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്, അനാവശ്യ ഉപഭോഗത്തിന് തടയിട്ടുകൊണ്ട് വികസനത്തിന്റെ സർവ തല സ്പർശിയായ പരിപ്രേക്ഷ്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത. ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള വിദഗ്‌ധസേവനം പരമാവധി ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതത് പ്രദേശത്തിന് അനുരൂപമായ പ്രാദേശിക വികസന മാതൃകകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണ മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തണം.

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവിത രീതികളും, കൃഷിക്കാവശ്യമായ വിത്തിനങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അത്യധ്വാനം തന്നെ വേണ്ടി വരും. പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, പക്ഷെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ദുരന്തസാധ്യത അപഗ്രഥനവും, കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെയുള്ള ശരിയായ മുന്നറിയിപ്പും കൊണ്ട് ആഘാതവ്യാപ്‌തി പരമാവധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്കാകണം. സമുദ്ര - അന്തരീക്ഷ- പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സ്‌കൂളുകളിൽ നിർബന്ധിത പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനും, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമായ പരിശീലനം വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉറപ്പു വരുത്തണം.

ആഗോളതാപന വർധന 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു താഴെയാക്കി നിലനിർത്തുകയെന്ന സ്വപ്നലക്ഷ്യം 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും കൈവിട്ടുപോകുമെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. 2100 ആകുമ്പോഴേക്കും താപന വർ‌ധന 2 ഡിഗ്രിക്കു മീതെയാകും. ആഗോളതാപനം കൂട്ടുന്ന കാർബൺ ബഹിർഗമനം കർശനമായി കുറച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള ആപത്താണിത്. മറ്റു സമുദ്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ താപനനിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും ഉഷ്ണവാതങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ച്, താപന നിരക്കിന്റെ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പരിധി 2030 കളിൽത്തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഐപിസിസി പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ചൂട് വർധിച്ചതാണു കാരണം. രൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാൽ മനുഷ്യർക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനോ ഒളിക്കാനോ വേറെ ഇടമില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയ 234 ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു മുന്നറിയിപ്പു തരുന്ന മണിനാദങ്ങളെല്ലാം കാതടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലാണെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു.ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്കു മാത്രമല്ല, വരും കാല തലമുറകൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയും അതിലെ വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഇനിയും ഇവിടെ നില നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഡോ. എം. ജി. മനോജ് ,ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, റഡാർ ഗവേഷണകേന്ദ്രം , കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാല

English Summary: IPCC Report 2021: What do we expect in future?