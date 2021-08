കാലിൽ കടിച്ച വിഷപ്പാമ്പിനെ തിരിച്ച് കടിച്ച് ആദിവാസി; വിചിത്ര സംഭവം ഒഡിഷയിൽ!

ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് കിഷോരി ബദ്ര എന്ന 45കാരനായ ആദിവാസിയെ പാമ്പ് കടിച്ചത്. ഒഡിഷയിലെ ജജ്പുർ ജില്ലയിലെ സാലിജങ്ക ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദാനാഗഡി മേഖലയിലൂടെ വൈകുന്നേരം മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് കിഷോരി ബദ്രയുടെ കാലിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. പെട്ടെന്നു തന്നെ കയ്യിലിരുന്ന ടോർച്ച് തെളിച്ചു നോക്കി. പാമ്പിനെ കണ്ടതും അതിനെ കയ്യിലെടുത്തു കടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി. വിഷപ്പാമ്പായ മോതിരവളൻ അഥവാ ശംഖുവരയൻ പാമ്പാണ് കടിച്ചത്.

പാമ്പിനെ കടിച്ചു കൊന്ന ശേഷം അതിനെ കയ്യിലെടുത്ത് കിഷോരി ബദ്ര വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഭാര്യയെ അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഗ്രാമവാസികളെ കടിച്ചുകൊന്ന പാമ്പിനെ ഇയാൾ കാണിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടുകാരും സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും കിഷോരി ബദ്ര നിരസിച്ചു. പരമ്പരാഗത വിഷവൈദ്യന്രെ അടുത്താണ് ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയത്. പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടും അതിനെ കടിച്ചു കൊന്നിട്ടും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഇയാൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു. വിഷവൈദ്യന്റെ ചികിത്സ കിട്ടിയ കിഷോരി ബദ്രയ്ക്ക് നിലവിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്ങ്ങളൊന്നുമില്ല.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബിഹാറിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നു. കാലിൽ കടിച്ച വിഷപ്പാമ്പിനെ ചവച്ചരച്ചാണ് 65 കാരൻ അതിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തത്. ബിഹാറിലെ മാധോപുർ ദിഹ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വൈകുന്നേരം വീടിനു പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാമാ മഹ്തോ എന്ന 65 കാരന് പാമ്പു കടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ പാമ്പിനെ കൈയിലെടുത്ത് കടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തംഗമായ ഭൂഷൺ പ്രസാദുമൊത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രാമാ മഹ്തോയെ പാമ്പ് കടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ പാമ്പിനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് നീ അത്രയ്ക്കായോ, എന്നെ കടിച്ചാൽ ഞാനും കടിക്കും എന്നു പറഞ്ഞാണ് പാമ്പിനെ വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കൊന്നതെന്ന് ഭൂഷൺ പ്രസാദ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളൊട് വിശദീകരിച്ചു.

ശംഖുവരയൻ പാമ്പായിരുന്നു ഇയാളെയും കടിച്ചത്. വീര്യമേറിയ വിഷമുള്ള പാമ്പാണിത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരും വീട്ടുകാരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സതേടാൻ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും രാമാ മഹ്തോ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. പാമ്പിനെ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പല തവണ രാമാ മഹ്തോയുടെ മുഖത്തും കടിച്ചിരുന്നു. ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ചികിത്സ നിരസിച്ച ഇയാൾ വെകാതെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തദ്ദേശവാസിയായ ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് വെള്ളിക്കെട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ശംഖുവരയൻ. ഉയർന്ന അളവിൽ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണിത് . അതീവ അപകടകാരികളായ പാമ്പുകളാണിവ. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷമായതിനാൽ പെട്ടെന്നു തന്നെ കടിയേറ്റയാൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും. ബിഹാറിൽ വർഷത്തിൽ 4500 ൽ അധികം ആളുകൾ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണപ്പെടാറുണ്ട്.കൂടുതൽ മരണങ്ങളും ശംഖുവരയന്റെയും അണലിയുടെയും കടിയേറ്റാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: Odisha: Tribal Man Bites Snake Back After Venomous Krait Bit Him On His Way Home, He Survives, Reptile Dies