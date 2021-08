ചൈനീസ് റോക്കറ്റിനെ ഇടിച്ച് ചിതറിച്ച് റഷ്യൻ റോക്കറ്റ്; ബഹിരാകാശ കൂട്ടിയിടി, മാലിന്യവ്യാപനം 70 ശതമാനം!

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ റഷ്യൻ വളരെ ദുരൂഹമായ രീതിയിൽ ഒരു ചൈനീസ് ഉപഗ്രഹം എങ്ങനെയാണു ചിതറിനശിച്ചതെന്നതിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹ കഥ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഹാർവഡ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഒരു ചൈനീസ് റോക്കറ്റിന്റെ തകർന്ന ഭാഗവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ഉപഗ്രഹം തകർന്നതെന്നാണു ഹാർവഡിലെ ജൊനാഥൻ നൽകുന്ന തെളിവുകൾ. യുഎസ് സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സിന്റെ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഈ നിഗമനത്തിൽ ജൊനാഥൻ എത്തിച്ചേർന്നത്.

ഈ ദശാബ്ദത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കൂട്ടിയിടിയാണിതെന്ന് ജൊനാഥൻ പറയുന്നു. ഒപ്പം ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങളുടെ തോത് വർധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ ആശങ്കയും സംഭവത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. 2019ലായിരുന്നു ചൈനീസ് ഉപഗ്രഹമായ യുൻഹായി 1-02 വിക്ഷേപിച്ചത്. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പൊടുന്നനെ തകർന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു സമസ്യയായി തുടരുകയായിരുന്നു. അധികം പഴക്കമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുപഗ്രഹം എങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിതറി എന്നത് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1996ൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ റോക്കറ്റായ സെനിത് 2 റോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് യുൻഹായിയെ ഇടിച്ചു തകർത്തത്. റഷ്യൻ ചാര ഉപഗ്രഹമായ സെലിനയെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനായി പുറപ്പെട്ട റോക്കറ്റാണ് ഇത്.

ഭ്രമണപഥ കൂട്ടയിടി അഥവാ ഓർബിറ്റൽ കൊളീഷൻ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 2009ൽ യുഎസ് ആശയവിനിമയ കമ്പനിയായ ഇറിഡിയത്തിന്‌റെ ഉപഗ്രഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റഷ്യൻ ഉപഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നടന്ന ഇടിയുടെ ഭാഗമായി 2500 കഷണങ്ങൾ ബഹിരാകാശ മാലിന്യം ശൂന്യാകാശത്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നാണു കണക്ക്. 2007ൽ ചൈന തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹം മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിരുന്നു. ഇതു മൂലം 3500 കഷണങ്ങൾ ബിഹാരാകാശത്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇതോടെ ബഹിരാകാശത്തെ മാലിന്യവ്യാപനം 70 ശതമാനം കൂടി. ഇന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റോക്കറ്റുകൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി ഇരുപതിനായിരത്തോളം കഷ്ണങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തുണ്ട്. 1957ൽ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്‌നിക് ഒന്ന് ഉപഗ്രഹം മുതലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ടെന്നു നാസ പറയുന്നു.

ബഹിരാകാശ മാലിന്യം ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതിയെയും അന്തരീക്ഷത്തെയും തന്നെ ബാധിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്‌നമായി മാറാനിടയുണ്ടെന്നു വിദഗ്ധർ അടുത്തിടെയായി താക്കീതുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സെപേസ് ഡെബ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഭാവി ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും വലിയ പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കാം. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു കയറുന്ന ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ കത്തിത്തീരാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇവ ഭൂമിയിലും സമുദ്രങ്ങളിലും പതിക്കാറുണ്ട്. ഉപഗ്രഹനിർമാണത്തിലും മറ്റുമുപയോഗിക്കുന്ന ചില വിഷമയമായ വസ്തുക്കൾ ഇവയിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഇവ പരിസ്ഥിതിയെ മലിനപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ താക്കീത് നൽകുന്നു.

English Summary: A Chinese satellite seems to have collided with a piece of a Russian rocket in March