മയിലുകളുടെ വിലാസം അകത്ത്, വിളയാട്ടം പുറത്ത്; ആകെ മയിലുകൾ 93, സംരക്ഷിക്കാൻ 11 പേർ !

നാട്ടിൻപുറത്തെ പാടത്തും പറമ്പിലും ആടിത്തിമർക്കുന്ന മയിലുകളെ ഒറ്റനിൽപിൽ എണ്ണിയാൽ മുപ്പതോ നാൽപതോ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മയിലുകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലനൂർ മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ ഒടുവിലെ കണക്കുപ്രകാരം കണ്ടെത്തിയത് വെറും 93 മയിലുകൾ മാത്രം. അതേസമയം, 3.4 ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ്. ഒരു സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, 3 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, 7 വാച്ചർമാരും.

ആഹാ, അതാ മയിൽ

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

മയിലിനെ കണ്ടാൽ ആഹാ, അതാ മയിൽ എന്നു കൗതുകത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്താണ് മയിൽ സങ്കേതം ആരംഭിച്ചത്. 2007 ൽ രൂപീകരിച്ച ചൂലനൂർ മയിൽ സങ്കേതം പ്രമുഖ പക്ഷിനിരീക്ഷകനായ ഇന്ദുചൂഢന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മയിലുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലയിലെ ജൈവവൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടൂറിസവും. അടച്ചു കെട്ടിയ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ആടിക്കളിക്കുന്ന മയിലുകളെ കാണാൻ ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്നതായിരുന്നു മനസിലെ കാഴ്ച. എന്നാൽ മയിലുകൾ നാടാകെ വ്യാപിച്ചു.

മയിലല്ലേ , അവർ പറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

മയിൽസങ്കേതമെന്ന പേരുകേട്ട് പലനാടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വാഹനം പിടിച്ച് കാണാൻ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ, സങ്കേതത്തിൽ കാര്യമായി കാണാറില്ലെങ്കിലും വഴിയോരത്ത് ധാരാളമായി ഉണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ജീവനക്കാരുമായി തർക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ‘മയിലല്ലേ പറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും ’ എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകാൻ കഴിയുക. കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്ന രീതിയല്ലാതെ മയിലുകളെ സ്വൈര്യമായി തുറന്നുവിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി, തരൂർ, തിരുവില്വാമല, കുത്തനൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മയിലുകൾക്ക് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി വസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു വനപാലകർ പറയുന്നു. കൃത്രിമ ജലാശയങ്ങൾ വനത്തിനുള്ളിൽ നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് മണികൾ പോലെയുള്ള തീറ്റ വിഭവങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. പക്ഷേ, സർക്കാർ ചെലവിലെ താമസത്തെക്കാൾ മയിലുകൾക്കു താത്പര്യം പാടത്തും പറമ്പുകളിലും കറങ്ങി നടക്കുന്നതാണ്.

വിലാസം അകത്ത്, വിളയാട്ടം പുറത്ത്

‘വിലാസം ’ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും വിളയാട്ടം പലപ്പോഴും പുറത്താണ്. സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ശല്യം പതിവാണ്. സങ്കേതമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നു മയിലുകൾ പുറത്തിറങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരാതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വടക്കാഞ്ചേരി, ആലത്തൂർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചുകൾക്കാണ്. വനവകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച കൃഷിനഷ്ടപരിഹാരം നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടം നികത്താനുള്ളതു ലഭിക്കില്ലെന്നു കർഷകർ പറയുന്നു.

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

മയിലുകൾ കൃഷിനാശം വരുത്തുന്നുവെന്ന പരാതികൾക്കിടയിൽ വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചതും കർഷകരിൽ ആശങ്കയയായി. 3.4 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള സങ്കേതത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദുർബലമേഖലയായി ഇപ്പോൾ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾ‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 8.86 ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളും പട്ടണങ്ങളുമാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും. ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

മയിലുകൾ മാത്രമല്ല, ജൈവവൈവിധ്യവും മുഖ്യം

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

സങ്കേതത്തിനകത്തെ മയിലുകളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ എണ്ണം കുറവെന്നത് ഘടകമല്ലെന്നു വനംവകുപ്പ് പറയുന്നു. പ്രത്യേക ദിവസത്തെ കണക്കെടുപ്പിൽ കുറവാണെങ്കിലും മയിലുകൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി വളരുന്നുണ്ട്. മയിൽ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല അത്രയും മേഖലയിലെ ജൈവവൈവിധ്യമാണു പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം : സിബു ഭുവനേന്ദ്രൻ

ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനമാണ് ഈ മേഖല.മയിലുകൾക്കു പുറമെ അപൂർവങ്ങളായ പക്ഷികളുടെയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. സങ്കേതം വന്നശേഷം പച്ചപ്പ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും വനംവകുപ്പ് പറയുന്നു. അതേസമയം, തീറ്റയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ക്ഷാമം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാരുണ്ട്. പാലക്കാടൻ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ സങ്കേതം ചുട്ടുപൊള്ളും. സങ്കേതത്തിനകത്തു തന്നെ ധാന്യക്കൃഷി പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ ആലോചിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായി നടപ്പായില്ല. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും നിലനിൽക്കുന്നു.

