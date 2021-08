അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആനയെ വാങ്ങാം; ലേലത്തിന് 170 ആനകൾ, വിവാദം പുകയുന്നു!

ഒരു ആനയെ വാങ്ങാന്‍ ഒരുപക്ഷേ ഒരു കോടിയടുത്ത് രൂപ വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു ആനയെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കേട്ടാല്‍ ആരും ഒന്നു നോക്കി പോകും. അതും ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പോലും ആനയെ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് കേട്ടാല്‍ ആനപ്രേമികള്‍ ചാടിയിറങ്ങിയേക്കാം. പക്ഷേ ലേലം നടക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയില്‍ ആണ്. ഇതിനകം 57 ആനകളെ ലേലത്തില്‍ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ട ഈ സംഭവം ഇപ്പോള്‍ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ഒപ്പിട്ട പരാതിയാണ് ഈ ലേല നടപടിക്കെതിരെ അധികൃതര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

170 ആനകളെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ലേലത്തിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ലേലം തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യവ്യക്തികളൊന്നുമല്ല നമീബിയയിലെ വനം വന്യജീവി ടൂറിസം വകുപ്പ് തന്നെയാണ് ആനകളെ ലേലത്തിനായി എത്തിച്ചത്. ആനകളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം വർധിക്കുന്നതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് ഇവര്‍ ആനകളെ ലേലം ചെയ്ത വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുക എന്ന ആശയം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ 29 രാജ്യങ്ങളില്‍ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവവര്‍ഗമാണ് ആനകൾ. ഈ നിലയ്ക്ക് നമീബിയന്‍ അധികൃതരുടെ ഈ ആശയം നിരുത്തരവാദിത്തപരമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും, വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഫലം കണ്ട് രാജ്യാന്തര പ്രതിഷേധം



ലേലം നടത്താന്‍ തീരുമാനച്ചപ്പോള്‍ ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കാട്ടില്‍ തന്നെ തുടരുന്ന 170 ആനകളെയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. പാശ്ചാത്യനാടുകളിലും, ചൈനയിലും മറ്റുമുള്ള മൃഗശാലകളും, സര്‍ക്കസ്സ് നടത്തിപ്പുകാരും ഏതാനും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമാണ് ആനയെ വാങ്ങിയത്. വില്‍പന ഉറപ്പിച്ച ആനകളെ വൈകാതെ പിടികൂടി വ്യക്തികള്‍ക്ക് കൈമാറും.

Image Credit: Shutterstock

നമീബീയയിലെ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ ആയ മാര്‍ക്ക് ഹീലി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ഈ ലേലത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവരാണ്. ആനകളെ വാങ്ങിയത് മിക്കവാറും വിദേശത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനകള്‍ ഇത്രനാളും പരിചയിച്ച സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും വിട്ട് മാറിയുന്ന ഒരു മേഖലയിലാകും ഇനി അധിവസിക്കേണ്ടി വരിക. ഇത് ഈ ജീവികളോടും, അവയുടെ വംശത്തോടും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണെന്ന് മാര്‍ക്ക് ഹാലി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ലേലം നടത്തി ആനകളെ വില്‍ക്കുക, അവയെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുക എന്നീ രണ്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് ഒരേ സമയത്ത് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹെയ്ലി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ നമീബിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലേലം പൂര്‍ണമായി തടയാനായില്ലെങ്കിലും രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധപിടിച്ച് പറ്റാനായി എന്നത് നേട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലേലത്തില്‍ വച്ച് ആകെ ആനകളുടെ മൂന്നിലൊന്നിന്‍റെ മാത്രം വില്‍പന നടന്നതും. പ്രതിഷേധ നടപടികള്‍ ആനകളെ വാങ്ങാന്‍ തയാറായിനിന്ന പലരെയും പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ആനകള്‍ വിലയ തോതില്‍ വിറ്റഴിയാത്തതിന്‍റെ കാരണം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തിയില്‍ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൃപ്തരല്ല. കൂടുതല്‍ വ്യാപകമായ തോതില്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ട്വീറ്റുകളുമായി ആനകളുടെ കൈമാറ്റം തന്നെ തടയാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന ശ്രമത്തിലാണവര്‍.

ആഫ്രിക്കന്‍ ആനകള്‍



ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ ആനകളുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭൂമുഖത്തുള്ളത്. ആഫ്രിക്കന്‍ ആനയിലെ ഇപ്പോള്‍ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തേയും രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ഐയുസിഎൻ അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയില്‍ 2021 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആന എന്നത് അത് ജീവിക്കുന്ന ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥയില്‍ മുതല്‍ ഭൂമിയിലെ കാര്‍ബണ്‍ തോത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ വരെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ജീവിയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന ഇല്ലാതായാല്‍ അത് തകര്‍ക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

