‘ഭയക്കണം; വേലിയേറ്റ പ്രളയം കൂടി വന്നാൽ കേരളത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല’

കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് 15ന് മൂന്നു വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷവും വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു. പ്രളയമെന്നത് മറന്നു പോകേണ്ട ഒറ്റപ്പെട്ട ദുരന്തമായിരുന്നോ? അത് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രതിരോധം ഏതുവിധത്തിലാകണം? രാജ്യാന്തര കായൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ.ജി. പത്മകുമാർ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു സംവദിക്കുന്നു.

പ്രളയം നൽകുന്ന സൂചനകളും പാഠങ്ങളും



കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്ര ലോകം മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെക്കാലമായി. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ഒരു സങ്കൽപം മാത്രമാണ്. അതൊരു യാഥാർഥ്യമാണെന്നു തെളിഞ്ഞത് 2018ലെ പ്രളയത്തോടെയാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഇരയാവുകയായിരുന്നു കേരളം. മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായത് നദീ പ്രളയമായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഭയക്കേണ്ടത് ശക്തമായ വേലിയേറ്റ പ്രളയത്തെയാണ്. അതു കൂടി ഉണ്ടായാൽ നമുക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നയരൂപീകരണ സമൂഹം ഇനിയും അതിനെ കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല.

ഡോ. കെ.ജി. പത്മകുമാർ

പ്രളയത്തെപ്പറ്റി ഓർമിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതു ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയുമാണു വേണ്ടത്. കേരളം കടന്നുപോയ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു പ്രളയം. അതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ഉണ്ടാകണം. ഒഴുകി എത്തിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്, അത് എവിടെനിന്നു വന്നു. ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം, പാളിച്ചകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും കഴിയണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനു വിവിധ വകുപ്പുകളെ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിയന്തരമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.



ഡാമുകൾ സുരക്ഷിതമോ?



ചിത്രം: മനോരമ

ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടത് പ്രളയത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഇതോടൊപ്പം അവയുടെ സംഭരണ ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ വിലയിരുത്തലും ഉണ്ടാകണം. ലോകമെമ്പാടും അണക്കെട്ടുകളുടെ സംഭരണ ശേഷി കുറയുകയാണ്. കേരളത്തിൽ 0.6 ശതമാനമായി കുറയുന്നുവെന്നാണ് ഒരു കണക്ക്. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്താൽ അവ ഇനിയും തുറക്കേണ്ടി വരും. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുകയും വേനൽക്കാലത്ത് നീരൊഴുക്ക് നിലനിർത്തി വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുകയുമാണ് ഡാമുകളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയേണ്ടി വരികയാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് വരൾച്ചയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മണ്ണൊലിപ്പാണ്. കൃഷി രീതികളുടെയോ വന സംരക്ഷണത്തിന്റെയോ അപാകത കാരണം ഡാമിലേക്കു മണ്ണ് ഒഴുകി എത്താം. ഇത് എവിടെനിന്നു വന്നുവെന്നു പരിശോധിക്കണം. മണ്ണു സംരക്ഷണത്തിലെ പാളിച്ച, വനങ്ങളുടെ ശോഷണം എന്നിവയൊക്കെ അതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഡാമുകളിലെ മണ്ണു നീക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണം.



വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ സംവിധാനം വേണം



ചിത്രം: മനോരമ

പമ്പാ നദിയിലും അച്ചൻകോവിലാറ്റിലും മഴക്കാലത്ത് നീരൊഴുക്കു കൂടുകയും വേനൽക്കാലത്ത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണു പതിവ് . മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. സംഭരിക്കാൻ ശ്രമം ഇല്ല. പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡാമുകൾ സജ്ജമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിനു പകരം കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ സംഭരിക്കാൻ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകണം. വേനൽക്കാലത്ത് പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഓരുവെള്ളം കയറുന്നതു തടയാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ വെള്ളം എത്തുന്നുവെന്നതല്ല അത് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതാണ് യഥാർഥ പ്രശ്നം.

നദികളിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ തകരുമ്പോൾ...



ചിത്രം: മനോരമ

പ്രളയം നദികളുടെ ഭൗതിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമാണു വരുത്തിയതെന്ന് രാജ്യാന്തര കായൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ‌ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പമ്പ, അച്ചൻകോവിലാർ തുടങ്ങിയ നദികളിൽ വൻ തോതിലാണു മണൽ അടിഞ്ഞത്. അതുകാരണം മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായ കുഴികളും കയങ്ങളും സസ്യാവരണങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി. . ഇതൊക്കെ കാരണം പുഴകളിലെ മത്സ്യ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു. നീന്തൽ ശേഷി കുറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ആറ്റു കൊഞ്ചിനെയാണ്.

പരമാവധി 35 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക നീന്തൽ ശേഷി. പ്രജനനം നടക്കുന്നതിനു മുൻപാണു പ്രളയമുണ്ടായത്. അതോടെ അവ ഒഴുകിപ്പോയി.. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് അടച്ചതോടെ അവയ്ക്കു തിരികെ എത്താൻ ക‌ഴിയാതെയായി. നദികളിലെ തടസ്സം മാറ്റാനെന്ന പേരിൽ അശാസ്ത്രീയമായ ആഴം കൂട്ടലും പല ഭാഗത്തും നടക്കുകയാണ്. ഇതു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. ശരിക്കും നദികളുടെ ആഴം കൂട്ടുകയല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാൾ ആഴം കൂട്ടിയാൽ ഓരുവെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുട്ടനാടുപോലെയുള്ള പാടങ്ങളിലെ കൃഷി നശിക്കുകയാവും ഫലം.



കുട്ടനാട് : കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഇര



ചിത്രം: മനോരമ

കേരളത്തിലെ 10 ജില്ലകൾ തീരദേശത്താണ്. ബാക്കിയുള്ളവ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയും. രണ്ടു ഭൂവിഭാഗങ്ങളും സുരക്ഷിതമല്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഗുരുതമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആദ്യ ഇരയാണു കുട്ടനാട്. സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നു താഴ്ന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂ സാഹചര്യം നില നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയം ഏറ്റവും അധികം നീണ്ടു നിന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമല്ല ഭൂമി താഴ്ന്നു പോകുന്ന പ്രതിഭാസവും ഇവിടെയുണ്ട്. പല പ്രദേശങ്ങളിലുംനിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു.

ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് ആരും ഓടിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അവർ അതിനു നിർബന്ധിതരാവുകയാണ്. പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ്. ഇതിനു സ്വാഭാവിക പരിഹാരമാണു വേണ്ടത്. നദികൾ ആഴം കൂട്ടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മണ്ണും ചെളിയുമൊക്കെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കണം. കൃഷി രീതികളിലും പുനരാലോചന വേണം. ഈ രംഗത്തെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന സമീപനം മാറണം. അതിനായി കൃത്യമായ കാർഷിക കലണ്ടർ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മനസ്സറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടാകണം.



English Summary: Interview with Dr. KG Padmakumar, Director-International Research and Training Centre for Below Sea Level Farming, Kuttanad (IRTCBSF)