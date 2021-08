മഞ്ഞുപാളികൾ പൊട്ടി വെള്ളപ്പൊക്കം, ചൂടേറിയാൽ ചുഴലിക്കാറ്റും; പ്രവചിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇഎസ്എം

ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇന്റർഗവർണ്മെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് (ഐപിസിസി) റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനായത്, രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മോഡൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതുമൂലമാണ്. കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘകാല പ്രവചനങ്ങൾക്കായി പുണെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മീറ്റിരിയോളജി (ഐഐടിഎം) വികസിപ്പിച്ച എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡലിലെ (ഇഎസ്എം) വിവരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായത്.

ഇതുവരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകൾ മാത്രമാണ് ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ടിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പുണെ ഇഎസ്എം ഭാഗമായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഐഐടിഎമ്മിലെ സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസർച്ചിന്റെ (സിസിസിആർ) കീഴിൽ ഇഎസ്എം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയും സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റുമായ ഡോ.സ്വപ്ന പണിക്കലും സിസിസിആർ മേധാവി ഡോ.ആർ കൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ്. ഒരോ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസവും നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏതു തോതിലായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുകയെന്നത് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇത്തരം മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

നേട്ടമെന്ത്?



കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഐപിസിസി ദീർഘകാല പ്രവചനം നടത്തുന്നത്. വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിസർച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ (ഡബ്ല്യുസിആർപി) കപ്പിൾഡ് മോഡൽ ഇന്റർ–കംപാരിസൺ പ്രോജക്റ്റിലെ (സിഎംഐപി) വിവരമാണ് ഐപിസിസി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകളുടെ ഏകോപനം ഡബ്ല്യുസിആർപിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യവും സ്വന്തം നിലയിൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സിഎംഐപിയുടെ പൊതു പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഇതാണ് ഐപിസിസി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡലിലൂടെ കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനും കാലാവസ്ഥാ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇത്തവണ സാധിച്ചെന്നർഥം. കാലാവസ്ഥാ മോഡലിനെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തു സംഭവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വപ്ണ പണിക്കൽ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു സംസാരിക്കുന്നു.

പുണെയിലെ എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡലിനെക്കുറിച്ച്?



സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഊന്നി ഇന്ത്യയിൽനിന്നൊരു ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുണെ ഐഐടിഎമ്മിലെ സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസർച് (സിസിസിആർ) ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഹ്രസ്വകാല പ്രവചനങ്ങൾക്കപ്പുറം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രവചനങ്ങൾക്കാണ് ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇഎസ്എം ഗുണകരമായി?



ഇന്ത്യയുടെ കാലവർഷ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പുണെയിലെ ഇഎസ്എമ്മിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. എൽനിനോ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ (ഐഒഡി) തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകളുമായുള്ള ടെലികണക്‌ഷനുകളും ഇഎസ്എം വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമ്മറിലെ മൺസൂൺ മഴകളിൽ ഐഒഡിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. പല ക്ലൈമറ്റ് മോ‍ഡലുകളും ഐഒഡി വ്യതിയാനം കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. എന്നാൽ പുണെയിലേതിന് ഇതു സാധിക്കും.

പുണെയിലെ മോഡൽ കേരളത്തിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?



ഇന്ത്യൻ മേഖലയ്ക്കു പുറമേ ലോകമാകെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് ഇഎസ്എമ്മിന്റെ ദൗത്യം. അറബിക്കടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ മറ്റ് സമുദ്രങ്ങളിലും ജലനിരപ്പുയരുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ പ്രൊജക്‌ഷനുകൾ സിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള മൺസൂൺ വ്യതിയാനവും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഊന്നൽ നൽകാൻ ഉയർന്ന റസല്യൂഷനുള്ള മോഡലുകൾ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

ഈ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കാൻ 10 വർഷമെടുത്തെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നു പറയാമോ?



പലവിധമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് ഇഎസ്എം വികസിച്ചത്. ന്യൂ ഓഷൻ മോഡൽ, ഓഷൻ ബയോജിയോകെമിസ്ട്രി മോഡൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം കർശനമായ ടെസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു. ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പഠിക്കുന്നതിനായുള്ള എനർജി ബാലൻസ്ഡ് ഫ്രെയിംവർക്കും സജ്ജമാക്കി. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം 100 വർഷത്തെ ലോങ് ടേം സിമുലേഷൻ നടത്തി ആഗോളവും പ്രാദേശികവുമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പോക്ക് മനസ്സിലാക്കി.

ഇതിൽനിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പല ജേണലുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസർച്ചിലെയും ഐഐടിഎമ്മിലെയും ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിസർച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കപ്പിൾഡ് മോഡൽ ഇന്റർകംപാരിസൺ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി സിസ്റ്റം മാറിയത്. ഇതാണ് ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ടിന് അടിസ്ഥാനമായതും. വരാനിരിക്കുന്ന 3000 വർഷത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഐഐടിഎമ്മിലെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കംപ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം (എച്ച്പിസി) ഉപയോഗിച്ച് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചൂട് കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രവചനമെന്താണ്?



ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അസഹ്യമായ ചൂടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയതായും തണുപ്പിന്റെ സാഹചര്യം കുറഞ്ഞതുമായാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഈ ട്രെൻഡ് ഭാവിയിലും തുടരും.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്?



മറ്റ് സമുദ്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അതിവേഗം ചൂടാകുന്നു.1951–2015 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപരിതല താപനിലയിൽ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വർധനവാണുണ്ടായത്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് തുടരാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ്. മറ്റ് സമുദ്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ജലനിരപ്പുയരുന്നതിന് കാരണം ചൂട് കൂടുന്നതാണ്. ചൂടാകുമ്പോൾ വെള്ളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അളവ് കൂടും. ഇത് ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമാകും.

ലോകമാകെ നോക്കിയാലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറത്തേക്കു വിടുന്നത് കുറഞ്ഞാലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല. കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാറ്റത്തോട് സമുദ്രനിരപ്പ് വളരെ സാവധാനമേ പ്രതികരിക്കൂ. ഗ്യാസ് പുറംതള്ളൽ അവസാനിച്ചാലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കൂടി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.



ഉയരുന്ന താപനിലയും മഞ്ഞുപാളികളും തമ്മിൽ?



21–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ വലിയ പർവതങ്ങളിലെ മഞ്ഞിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞെന്നാണ് ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മഞ്ഞുപാളികൾ പലതും ഇല്ലാതായി. എന്നിരുന്നാലും കാരക്കോറം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അൽപം കൂടി ബാലൻസ്ഡ് അവസ്ഥയിലായി. 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഞ്ഞിന്റെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് മഞ്ഞുപാളികൾ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമാകാം.

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വർധിക്കുമോ?



ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തീവ്രതയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ചൂട് വർധിക്കുന്നതിനാൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകളും വർധിക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ട്രെൻഡ് തുടരും.

കേരളത്തിൽ അടുത്ത 10 മുതൽ 30 വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം?



അടുത്ത 20–30 വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകമാകെ ഉപരിതല താപനിലയിൽ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വർധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അധികമായെത്തുന്ന ഓരോ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലും ഹെവി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇവന്റുകൾ (മഴ) വർധിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇത് കേരളത്തിലുമുണ്ടാകും.

വലിയ തീരമേഖലയുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ കേരളം എങ്ങനെ തയാറെടുക്കണം?



തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ‌ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നതിനാൽ ജനസാന്ദ്രയേറിയ തീരമേഖ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആസൂത്രണവും നടപടിയും ആവശ്യമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും കണക്കിലെടുക്കണം.

‘മൺസൂണിന്റെ വ്യതിയാനം, എൽനിനോ പ്രതിഭാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രത്യേകതകൾ ഏറ്റവും നന്നായി അടയാളപ്പെടുത്താനും വിലയിരുത്താനും പുണെയിലെ എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡലിനു കഴിയും. 2009 മുതലുള്ള പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചത്. ലോകമെങ്ങും ലഭ്യമായ 100 മോഡലുകളിൽ നിന്ന് 30 മോഡലുകളാണ് ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ടിനായി ഉപയോഗിച്ചത്...’



- ഡോ.സ്വപ്ന പണിക്കൽ (സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മീറ്റിരിയോളജി)



