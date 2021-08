‘ഇതെന്താണിത് ഡ്രാഗൺകുഞ്ഞോ? അതോ പാമ്പോ?’ ബ്രിട്ടനിൽ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്ര ജീവി!

ബ്രിട്ടനിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ കണ്ടെത്തിയ ദുരൂഹ വിചിത്രജീവി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. ഉണങ്ങിയ പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ള ആകൃതിയും ഉരുണ്ടതലയും കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തെപ്പോലെ മുഖഭാവവുമുള്ള ജീവി. പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ള ത്വക്കും മറ്റുമുള്ളതിനാൽ ജീവി പാമ്പു വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധന നടത്തിയ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വാദം തള്ളി. ഇതു പാമ്പല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള ഹാസ്ലിങ്ടനിലുള്ള വൃദ്ധദമ്പതികളാണ് ഈ ജീവിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് ഇവർ വിഡിയോ കോളിലൂടെ ജീവിയെ കൊച്ചുമകളായ ബ്രിറ്റ് വൈറ്റ്മാർഷിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. എന്താണു സംഭവമെന്നു മനസ്സിലാകാതെയിരുന്ന ബ്രിറ്റ് ജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഈ ജീവിയുടെ പേരറിയാവുന്നവർ ഉണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കിട്ടിയ മറുപടികളെല്ലാം തമാശ കലർന്നവയായിരുന്നു. ഇതു ഡ്രാഗണിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നു ചിലർ. അതല്ല പോക്കിമോനാണെന്നും മറ്റും ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു.

എന്നാൽ ജീവി എലിഫന്റ് ഹോക്മോഥ് കാറ്റർപില്ലർ എന്ന പുഴുവാണെന്നു ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിലെ ചെസ്റ്റർ മൃഗശാലയുടെ ഡയറക്ടർ മൈക്ക് ജോർദനും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലുപ്പം കൂടിയ പുഴുവായ എലിഫന്റ് ഹോക്മോഥ് കാറ്റർപില്ലർ, എന്തെങ്കിലും അപകടം തനിക്കുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നിയാൽ തലയും ഉടലും കൃത്രിമമായി വീർപ്പിച്ച് പാമ്പാണെന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും. ശത്രുക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാനായാണ് ഈ വിദ്യ. എലിഫന്റ് ഹോക്മോഥ് എന്ന നിശാശലഭത്തിന്റെ ലാർവ രൂപമാണ് എലിഫന്റ് ഹോക്മോഥ് കാറ്റർപില്ലർ. ഈ നിശാശലഭങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലും മധ്യയൂറോപ്പിലെ ചില മേഖലകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇത്തരം ഒട്ടേറെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എലിഫന്റ് ഹോക്മോഥ് കാറ്റർപില്ലർ പുഴുക്കൾ പച്ച,മഞ്ഞ തുടങ്ങി പലനിറങ്ങളിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതോടെ ഇവർക്ക് ബ്രൗൺ നിറം കിട്ടും.ശരീരത്തിൽ കറുത്ത കുത്തുകളും. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരാകൃതി മൂലമാണ് ഇവയ്ക്ക് എലിഫന്റ് മോഥ് എന്നു പേരുകിട്ടിയത്. മൂന്നിഞ്ചു നീളവും 7.5 ഗ്രാം ഭാരവും പൂർണവളർച്ചയിൽ കൈവരിക്കുന്ന ഇവ പിന്നീട് പ്യൂപ രൂപത്തിലേക്കു മാറുകയും ഒടുവിൽ നിശാശലഭമായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. മാഞ്ചസ്റ്റരിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്രജീവിയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാകാനാണു സാധ്യത.

English Summary: 'Dried up snake' spotted in garden has got people guessing - zoo experts say it is NOT a reptile