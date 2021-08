മലിനീകരണം– മാർ മെനോർ തീരത്ത് ചത്തടിഞ്ഞത് 10 ലക്ഷത്തോളം മത്സങ്ങൾ!

കൃഷിയിടങ്ങളിലുപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ മൂലമുള്ള മലിനീകരണം മൂലം സ്പെയിനിലെ മാർ മെനോർ തീരത്ത് ചത്തടിഞ്ഞത് പത്തുലക്ഷത്തോളം മീനുകളും ഞണ്ടുകളും കക്കകളും. ടൺ കണക്കിനാണ് ഇവയുടെ മൊത്തം ഭാരം. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന കായൽത്തീരമാണ് മാർ മെനോർ. 70 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഇവിടത്തെ ബീച്ചുകൾ ലോകപ്രസിദ്ധവും ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നവയുമാണ്. ഈ ബീച്ചുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി ചത്തടിയുന്നത്.

ഓരോ ദിവസവും 5 മുതൽ പത്തു ടൺ വരെ ചത്ത മത്സ്യങ്ങളെ നീക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാർ മെനോർ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂർസിയ മേഖലയുടെ പരിസ്ഥിതി ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതു കൊണ്ടു കാര്യമില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

മാർ മെനോർ മേഖലയ്ക്കടുത്തുള്ള തീരങ്ങളിൽ കൃഷിപ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണ്. വൻതോതിൽ വളവും കീടനാശിനികളും ഇവിടത്തെ കൃഷികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ അളവുകളിൽ മാർമെനോർ കായലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ടൺ കണക്കിനു നൈട്രേറ്റ് തന്മാത്രകളാണ് ഇതു മൂലം വെള്ളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഇതു മൂലം വലിയ തോതിൽ പായൽ വളർച്ച കായലിലെ ജലോപരിതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ പായലുകൾ നശിക്കുമ്പോഴും അഴുകുമ്പോഴും ജലത്തിലെ ഓക്സിജനിൽ വലിയ ഇടിവു സംഭവിക്കുന്നു.യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ മൂലം ജലാശയങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങളും മറ്റു ജീവികളും പ്രതിസന്ധിയിലാകും.ഇതു മൂലമാണ് ഇവ കരയിലേക്ക് എത്തുന്നതും കൂട്ടമായി ചാകുന്നതും. ഇതു കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ അളവിലുള്ള മാലിന്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതും ഖനികളിൽ നിന്നുള്ള രാസജല പ്രവാഹവും ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

ഇതാദ്യമായല്ല ഇവിടെ ഇത്തരം സംഭവമുണ്ടാകുന്നതെന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. 2016ൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. 2019ലും മൂന്നു ടണ്ണോളം മത്സ്യം ബീച്ചിൽ ചത്തടിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തവണ മത്സ്യം കൂട്ടമായി ചത്തൊടുങ്ങിയതിനു മലിനീകരണമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈയടുത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലുണ്ടായ കടുത്ത താപതരംഗമാണ് ഇത്. തുർക്കി, ഇറ്റലി, ഗ്രീസ്, അൽജിറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ കാട്ടുതീ ഉടലെടുക്കാൻ ഈ താപതരംഗം കാരണമായിരുന്നു. താപതരംഗത്തിന്റെ ആഘാതം മൂലം മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ താപനില ഉയർന്നു. ഇതും ജലജീവികൾ കൂട്ടമായി ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിനു കാരണമായി.

