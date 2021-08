യുഎസിലെ റോഡ് ഐലന്‍ഡിനു സമീപമുള്ള സമുദ്രമേഖലയില്‍ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ജെല്ലിഫിഷിനെ കണ്ടെത്തിയത്. രക്തബിന്ദുവിനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തില്‍ കാണപ്പെട്ട ഈ ജെല്ലിഫിഷ് ഒരു പുതിയ ജീവിവര്‍ഗമാണോയെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവേഷകര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 700 മീറ്റര്‍ അടിയിലാണ് ഈ ജീവിയെ കാണ്ടെത്തിയത്. ആഴക്കടല്‍ പഠനത്തിനിടെ അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സമുദ്ര- അന്തരീക്ഷ ഗവേഷക സ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ ജീവിയെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തിച്ചത്.

ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പേര് നല്‍കാത്ത ഈ ജെല്ലിഫിഷിനൊപ്പം പുതിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ജീവികളെ കൂടി ഗവേഷകര്‍ ഈ മേഖലയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഏത് ജന്തുകുടുംബത്തില്‍ പെടുത്തണം എന്നതില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളവയും ഏത് ജനുസ്സാണെന്ന് സംശയം തോന്നിക്കുന്നവയുമെല്ലാം ഈ പുതിയ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സയന്‍റിസ്റ്റ് ഫ്രം ഷോര്‍ എന്ന ഗവേഷക സംഘത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ പുതിയ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തിയത്.

രക്തവര്‍ണമുള്ള ജെല്ലിഫിഷ്



കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഇപ്പോള്‍ നില്‍ക്കുന്നത് രക്തവര്‍ണമുള്ള ജെല്ലിഫിഷ് തന്നെയാണ്. ജീനസ് പരാലിയ എന്ന ജനിതക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണ് ഈ ജെല്ലിഫിഷെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. ഇതുവരെ ഈ ജനിതക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഒരു ജീവിയെ മാത്രമെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പൊരാലിയ റഫീസെന്‍സ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ ജെല്ലിഫിഷുകള്‍ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഴക്കടല്‍ മേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കരീബിയന്‍ സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ ജീവികളെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.

പൊരാലിയ റഫീസെന്‍സിനോട് സാമ്യതകളുള്ള പുതിയ ജെല്ലിഫിഷും ജീനസ് പരാലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗം തന്നെയായിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞാല്‍ ജീനസ് പരാലിയ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ അംഗമായി ഈ ചുവന്ന ജെല്ലിഫിഷ് മാറും. അതേസമയം ഇതേ ജെല്ലിഫിഷ് പരാലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ലെന്ന് കരുതാനും കാരണങ്ങളുണ്ട്. പരാലിയ റഫീസന്‍സ് ജെല്ലിഫിഷുകളില്‍ കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാള്‍ ഒട്ടേറെ അധികം ടെന്‍റക്കിളുകള്‍ അഥവാ കൈകള്‍ ഈ പുതിയ ജീവിക്കുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ ജീവി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത പുതിയ ജെല്ലിഫിഷ് കുടുംബമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനിതക പഠനത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കു കഴിയും. ടെന്‍റക്കിളുകളില്‍ ഉള്ള വ്യത്യാസം പോലെ അവയുടെ മുകള്‍ഭാഗത്തെ എക്സുബ്രല്ലാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവവും, ഒപ്പം റേഡിയല്‍ കനാലുകളും മറ്റെല്ലാം ജെല്ലിഫിഷ് ജീവികളില്‍ നിന്ന് ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തത നല്‍കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.



കൗതുകമായി നിറം മാറ്റം



ശരീരത്തിലെ നിറം മാറാനുള്ള കഴിവ് ഒട്ടേറെ ജെല്ലിഫിഷ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ്. സുതാര്യമായ ശരീരത്തില്‍ തന്നെ പല വര്‍ണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വന്ന് വിസ്മയിപ്പിയ്ക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷുകളുമുണ്ട്. സമാനമായ നിറം മാറ്റം ഈ ജെല്ലിഫിഷിലും കാണാം. ഗവേഷകര്‍ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ ദൃശ്യത്തിലെ ഈ ജെല്ലിഫിഷിന്‍റെ നിറം മാറ്റം കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നതാണ്. ചാരനിറത്തില്‍ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് കടും ചുവപ്പ് നിറം പടരുന്നത് അതിശയകരമായ വ്യക്തതയോടെ ഇവയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് കാണാനാകും.

ജൂണ്‍ ,ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി നടത്തിയ മുപ്പതോളം ഡൈവിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ജെല്ലിഫിഷ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവി വര്‍ഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ചത്. ജീവികളെ മാത്രമല്ല അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ചില അപൂര്‍വതകളും ഗവേഷകര്‍ ഈ കാലയളവില്‍ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 1885 മീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ ഒരു നക്ഷത്രമത്സ്യത്തോടൊപ്പം പറ്റിപ്പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന സീ സ്പോഞ്ച് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവിയുടെ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇവയില്‍ ഏറ്റവും കൗതുകമുണര്‍ത്തിയത്. പാട്രിക് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തിന്‍റെയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബോബ് എന്ന കടല്‍ സ്പോഞ്ച് ജീവിയുടെയും സൗഹൃദം സ്പോഞ്ച് ബോബ് സ്ക്വയര്‍ പാന്‍റ്സ് എന്ന അമേരിക്കന്‍ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സീരീസില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ യഥാർഥ കാഴ്ചയെന്നാണ് ഈ കടല്‍സ്പോഞ്ചും നക്ഷത്ര മത്സ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



