ചീത്തപ്പേരു മാറ്റി ചീറ്റപ്പെരുമ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ; ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു ‘പറന്നെത്തുക’ 20 ചീറ്റകൾ

ചീറ്റിപ്പോയ ചീറ്റപ്പെരുമ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. സ്വന്തമായി ചീറ്റകളെന്ന ഖ്യാതി തിരികെപ്പിടിക്കാൻ‍ പഴുതടച്ച നീക്കങ്ങളാണു നടക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മുന്നേറിയാൽ നവംബറിനകം രാജ്യത്ത് 20 ചീറ്റകളെത്തും; 10 ആണും 10 പെണ്ണും. രാജ്യത്ത് 7 പതിറ്റാണ്ടു മുൻപു ചീറ്റകൾക്കു വംശനാശമുണ്ടായതിന്റെ ചീത്തപ്പേരു മാറ്റിയെടുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ‘കടുവകളുടെയും പുലികളുടെയും നാട്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധ്യപ്രദേശാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനു വേദിയാകുന്നത്.

∙ ചീറ്റകളില്ലാതായത്...



പണ്ട് ചീറ്റകളുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അവയിലേറെയും മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര – മധ്യ സമതലങ്ങൾക്കു പുറമേ മൈസൂർ, ഡക്കാൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ചീറ്റകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, വേട്ടയാടലും ആവാസവ്യവസ്‌ഥയിലെ മാറ്റവുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ചീറ്റകളുടെ കുലം ഇല്ലാതാക്കി. മനുഷ്യർ ഇവയെ മെരുക്കി വേട്ടയാടലിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ അവസാനത്തെ ചീറ്റ 1947ൽ ചത്തതായാണു രേഖ. ഇന്ത്യയിൽ ഇവയ്ക്കു വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി 1952ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്റർനാഷനൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ (ഐയുസിഎൻ) റെഡ് ലിസ്റ്റിലാണ് ചീറ്റകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്താകെ ഏഴായിരം ചീറ്റകളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. ഏഷ്യയിൽ ഇറാനിലെ കാവീർ മരുഭൂമിയോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്തും വളരെക്കുറച്ചു ചീറ്റകളുണ്ട്.

∙ ഫ്രം ആഫ്രിക്ക



ചീറ്റചരിത്രത്തിലെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇവയെ എത്തിക്കാമെന്ന വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഡബ്ല്യുഐഐ) ആശയമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണു നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള എൻടിസിഎയുടെ (ദേശീയ കടുവാ പരിപാലന അതോറിറ്റി) പദ്ധതിക്ക് 2019 ഓഗസ്റ്റിലാണു സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിലെ അനുയോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണു കോടതിയുടെ അനുമതി.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഷിയോപുർ ജില്ലയിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലേക്കാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്നു ചീറ്റകളെ എത്തിക്കുക. ഗ്വാളിയർ വരെ വിമാനത്തിലും തുടർന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ റോഡ് മാർഗവുമാകും ഇവയെ കുനോയിലെത്തിക്കുക.

ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ എൻടിസിഎയെ സഹായിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച 5 കേന്ദ്രങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് കുനോ ദേശീയോദ്യാനം പദ്ധതിക്കു വേദിയാകുന്നത്. ചമ്പൽ മേഖലയിൽ 750 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുനോ ദേശീയോദ്യാനം ചീറ്റകൾക്കു ജീവിക്കാ‍ൻ അനുയോജ്യമാണ്. ഇവിടെ കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ, കൃഷ്ണമൃഗം എന്നിവ ഏറെയുള്ളതിനാൽ ചീറ്റകൾക്ക് ഇരപിടിത്തത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഗ്രാമം മാത്രം ഒഴിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നതും കുനോയ്ക്ക് അനുകൂലഘടകമായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും ഡബ്ല്യുഐഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കുനോ സന്ദർശിച്ച് ആവാസവ്യവസ്ഥയും സൗകര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

∙ പുലിവാലു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ...



നീണ്ട നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കും നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ അനുമതി ലഭിച്ച ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് ഒരു തടസ്സവും നേരിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി മനുഷ്യ - വന്യജീവി സഹവർത്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മധ്യപ്രദേശ് വനംവകുപ്പ് വൻ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളാണു നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി ചിന്റു ചീറ്റ എന്ന ഭാഗ്യചിഹ്നവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

‘പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുളയിലേ നുള്ളാനാണു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത്. ചീറ്റയെക്കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതെന്നും ജനം മനസ്സിലാക്കണം” – പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അലോക് കുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം നിഴലിക്കുന്നു.

ചീറ്റകളെത്തുന്നതു പ്രദേശത്തേക്കു കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വ്യാപാരസാധ്യതകളും വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ സമീപവാസികൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണെന്നും വനം വകുപ്പു പറയുന്നു. അതേസമയം, ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ വിദഗ്ധരും പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നെത്തിക്കുന്ന ചീറ്റകളെ മധ്യപ്രദേശിലെ തുറന്ന വനത്തിൽ വിടുന്നത് അവയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നാണ് ആരോപണം. കടുവകളും പുള്ളിപ്പുലികളുമൊക്കെ പുതുതായെത്തുന്ന ചീറ്റകളെ ആക്രമിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.



∙ അതിഥികൾക്കായി കോടികൾ



കേന്ദ്ര വനം – പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ‘പ്രോജക്ട് ചീറ്റ’യ്ക്കായി 14 കോടി രൂപയാണു മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി 5 വർഷത്തേക്ക് 75 കോടി രൂപ ചെലവു വരുമെന്നാണു മധ്യപ്രദേശ് വനംവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. കമ്പനികളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ ഫണ്ട് ഇതിനായി നേടിയെടുക്കാനാണു ശ്രമം. കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മലാവിയിൽ 2018ൽ ആരംഭിച്ച ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രചോദനം. 4 ചീറ്റകളെയാണ് അന്ന് അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് എണ്ണം ആറു മടങ്ങായി. പന്ന കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ കടുവകളെ വിജയകരമായി പുനരധിവസിപ്പിച്ചതിന്റെ ചരിത്രവുമുണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് വനംവകുപ്പിന്.

∙ വേഗക്കാരനാണ്, മടിയനും



വേഗത്തിന്റെ പര്യായമാണ് ചീറ്റ. ഇരയെ പിടിക്കാനുള്ള കുതിപ്പിൽ മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗം വരെ ആർജിക്കാനാകും. ടോപ് ഗിയറിൽ എത്താൻ സെക്കൻഡുകൾ മതി. ഓട്ടപ്പാച്ചിലിന് അനുയോജ്യമാണ് ഇവയുടെ ശരീരവും. ചെറിയ തല കാറ്റിന്റെ സമ്മർദം അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ, ഉൾവലിയാത്ത നഖങ്ങൾ ഓട്ടത്തിനു നല്ല ‘ഗ്രിപ്പ്’ നൽകുന്നു. മുൻകാലുകൾ വലിച്ചുനീട്ടി മുന്നോട്ടു പായാൻ പാകത്തിലാണ് തോൾപലകകൾ. നീളൻ നട്ടെല്ല് വൻ കുതിപ്പിനു സഹായിക്കുന്നു; കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ചു മാറുന്ന വാൽ, വേഗപ്പാച്ചിലിൽ ശരീരത്തിന്റെ നില തെറ്റാതിരിക്കാനും.

ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൂച്ച മുതൽ സിംഹം വരെയുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ വല്യേട്ടൻമാരെപ്പോലെ അത്ര ആക്രമണകാരിയല്ല ചീറ്റ. അന്തംവിട്ടു പാഞ്ഞ് പിടികൂടുന്ന ഇരയെ ഭക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും ചീറ്റയ്ക്കു കഴിയാറില്ല. കിതപ്പു മാറിയ ശേഷം ഇരയെ അകത്താക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാകും കഴുതപ്പുലിയോ സിംഹമോ ഒക്കെ അതു തട്ടിയെടുക്കുക. ‘പോയാൽ പോട്ട്, വേറെ നോക്കാം’ എന്ന മട്ടാണ് ചീറ്റയ്‌ക്ക്. ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായി കടിപിടി കൂടുന്നത് അപൂർവം. പുലിയെപ്പോലെ മുരളുകയോ സിംഹത്തെപ്പോലെ ഗർജിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ചീറ്റയ്ക്ക് ചില കിളികളുടെ ശബ്‌ദമാണ്. എന്നാൽ, കലിപ്പു കയറിയാൽ ശക്‌തിയായി ചീറ്റും!



