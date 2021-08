രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കർഷകനെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത് ആറ് തവണ; ഇത്തവണ 30 ലക്ഷത്തിന്റെ വജ്രം!

രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ആറാം തവണയാണ് പാട്ടഭൂമിയിൽ നിന്നു കർഷകന് വജ്രം ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന വജ്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ജില്ലയിലെ ജറുവാപുർ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനെയാണ് ഭാഗ്യം വീണ്ടും തേടിയെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഖനനഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർഷകനായ പ്രകാശ് മജുംദാറിന് വജ്രം ലഭിച്ചത്.

6.47 കാരറ്റ് വജ്രമാണിത്. വജ്രം ഉടൻതന്നെ ഖനനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഊദ്യോഗസ്ഥരെരെ ഏൽപ്പിച്ചു. വജ്രം ലേലം ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് 11 ശതമാനം നികുതിയും സർക്കാർ റോയൽറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള തുക കർഷകന് ലഭിക്കും. അഞ്ചു പേർ ചേർന്നാണ് ഈ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്തത്.

ഇവർക്കായി തുക പങ്കിടുമെന്നും പ്രകാശ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 7.44 കാരറ്റ് വജ്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. പന്ന ജില്ലയിൽ 12 ലക്ഷം കാരറ്റിന്റെ വജ്ര ശേഖരമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജില്ലയിലെ വജ്രഖനികൾ കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമായി വജ്രങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Luck shines on MP farmer for sixth time as he mines 6.47 carat diamond in Panna