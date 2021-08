ഉത്തര കൊറിയ‌ വീണ്ടും ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണം തുടങ്ങി; വരാനിരിക്കുന്ന പ്രളയകാലത്ത് ആശങ്ക!

ആണവായുധങ്ങൾക്കായി ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന യോങ്ബ്യോൻ ആണവ റിയാക്ടർ ഉത്തര കൊറിയ വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിന് ആശങ്കയാകുന്നു. രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ആയുധശേഷിയുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാനായാണ് 5 മെഗാവാട്ട് ഉള്ള നിലയം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. 2018ലാണ് അവസാനമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടന്നത്. പിന്നീട് കുറെക്കാലം പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ വർഷം ജൂലൈ മുതൽ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീതീകരണ ജലവും മറ്റും ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസി കണ്ടെടുത്തു. ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ തെളിവുകൾ കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ആണവ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നെന്ന് ഉത്തര കൊറിയയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന യുഎസിന്റെ 38 നോർത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്ടർ ജെന്നി ടൗൺ പറഞ്ഞു. ഉത്തരകൊറിയയിൽ പ്രളയകാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, പ്രളയകാലത്ത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കു വെള്ളം കയറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഭംഗം വരാനും അപകടസാധ്യത ഉടലെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജെന്നി പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും റിയാക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിവച്ചേക്കുമെന്ന് ജെന്നി പറഞ്ഞു.

ഉത്തര കൊറിയയിലെ വമ്പൻ ആണവ നിലയ കോംപ്ലക്സാണു യോങ്ബ്യോൻ. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്യാങ്ങിൽ നിന്നു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ഇതു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.2006 –2017 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയ നടത്തിയ 6 ആണവപരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇന്ധനം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ചത് യോങ്ബ്യോനിലായിരുന്നു. 2019ൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഉത്തരക്കൊറിയയ്ക്കു മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റാമെങ്കിൽ യോങ്ബ്യോൻ ആണവ റിയാക്ടർ പൊളിച്ചുകളഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കിങ് ജോങ് ആലോചന മുന്നോട്ടു വച്ചു. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇതിനു വിസമ്മതിച്ചു. യോങ്ബ്യോൻ ഉത്തരകൊറിയൻ ആണവ പദ്ധതികളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും അതു മാത്രം നീക്കിയാൽ പോരായെന്നും ട്രംപ് കിങ് ജോങ് ഉന്നിനെ അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎസും ഉത്തര കൊറിയയുമായി ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യോങ്ബ്യോനിൽ സമ്പുഷ്ടീകരണം നടന്നിരുന്നില്ല. അടുത്തിടെ പുതിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡൻ ഉത്തരകൊറിയയുമായി ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കൊരുങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസിന്റെ നയം മാറ്റാതെ യാതൊരു ചർച്ചകൾക്കും ഒരുക്കമല്ലെന്നായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ നിലപാട്.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്യോങ്സാനിൽ വൻ തോതിൽ യൂറേനിയം ഖനനം നടക്കുന്നതായും കാങ്സോൺ എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആണവസമ്പുഷ്ടീകരണം നടക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

