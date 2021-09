ആന ആശുപത്രി: നേരത്തെ നടക്കാതെ പോയത് 2 പദ്ധതികള്‍!

തൃശൂരില്‍ ആനകള്‍ക്ക് ആശുപത്രി പണിയുമെന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് നടക്കാതെ പോയ രണ്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ആനയോര്‍മകളാണ് ആനപ്രേമികള്‍ക്ക്. ഒരെണ്ണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ വകയും മറ്റൊരെണ്ണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വകയും. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എലിഫന്റ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തില്‍ ആനചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിന് അനുമതിയായത്. ഗുരുവായൂര്‍ ആനക്കോട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വികസനപദ്ധതിയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്. ആന പോലെ വന്ന പദ്ധതികള്‍ എലിപോലെ അവസാനിച്ചു. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിലുള്ള പുന്നത്തൂര്‍ ആനക്കോട്ടയില്‍ ആനകള്‍ക്ക് ആശുപത്രി പണിയുമെന്നായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് മന്ത്രി പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഗുരുവായൂരിലെത്തിയ മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ആശുപത്രി തൃശൂരില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമാകും എന്ന ഉറപ്പും ആവര്‍ത്തിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇരുവരും പറഞ്ഞത്. അന്തിമരൂപം എന്നേക്ക് ആകുമെന്നറിയില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് എലിഫന്റ്



കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എലിഫന്റ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് കേരളത്തില്‍ ആന ചികിത്സാ കേന്ദ്രം എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് ആരംഭമായത്. മൈസൂരില്‍ നടന്ന ഇതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ട ചര്‍ച്ചയില്‍ കേരളത്തില്‍നിന്ന് ആനചികിത്സാ വിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 50 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനും മറ്റുമായി അനുവദിച്ചു. വനംവകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കൃത്യമായി പ്രോജക്റ്റ് പോലും തയാറാക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കായില്ല.അതോടെ തുക ലാപ്സായി, പദ്ധതിയും ഇല്ലാതായി.

ആനക്കോട്ടയിലെ വികസനം



ആശുപത്രിയല്ലെങ്കിലും അതിനോടടുത്തുനില്‍ക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുന്‍പ് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് പുന്നത്തൂര്‍ ആനക്കോട്ടയില്‍ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങിയത്. ആനകള്‍ക്ക് നില്‍ക്കാന്‍ ഷെഡ്, ഡ്രെയിനേജ്, കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് നടപ്പാത അടക്കമുള്ള വമ്പന്‍ പദ്ധതിയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പണികള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരംഭശൂരത്വം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കുറച്ച് ഷെഡുകള്‍ പണിതെങ്കിലും അത് ആനകള്‍ക്ക് നില്‍ക്കാന്‍പോലും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. വൈകാത അതും നിന്നുപോയി. പിന്നീട് ഈ ഷെഡുകള്‍ ഉപയുക്തമാക്കിയത് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വമാണ്.ആന പരിപാലനം ലക്ഷ്യംവച്ച് ആനയുടമസ്ഥ സംഘം ഇത്തരമൊരു കേന്ദ്രത്തിന് ആലോചനയിട്ടെങ്കിലും അതും പ്രാവര്‍ത്തികമായില്ല.

തൃശൂരില്‍ ആന ചികിത്സാ കേന്ദ്രം, ഗുരുവായൂരില്‍ വിദഗ്ധസംഘം



നിലവില്‍ ആന ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. ഒന്ന് തൃശൂരിലെ ആധുനിക ആന ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ്. മറ്റൊന്ന് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിലുള്ള ആനചികിത്സകരുടെ വിദഗ്ധസംഘവും. തൃശൂര്‍ പാട്ടുരായ്ക്കലിലാണ് ആന ചികിത്സാ കേന്ദ്രം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി രൂപീകരിച്ച ആനചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആനയുടെ രക്ത സാംപിള്‍ പരിശോധിക്കാനടക്കമുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളും ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനവും മുതല്‍ മദപ്പാടിലേക്ക് ആന നീങ്ങുന്നുണ്ടോയെന്നുപോലും ഈ രക്തപരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമാകും. 12 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മെഷീനാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ സംവിധാനമുള്ളത്. 40 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ രക്ത സാംപിളില്‍നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

2016 ല്‍ ആരംഭിച്ച ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരന്‍ മയക്കുവെടി വിദഗ്ധനായ ഡോ. പി.ബി. ഗിരിദാസാണ്. മയക്കുവെടിക്കുള്ള തോക്കും ഇടഞ്ഞോടുന്ന ആനയെ തളയ്ക്കാനുള്ള മറ്റുപകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. നേരത്തെ രക്ത സാംപിളുകള്‍ ചെന്നൈയിലേക്കോ മുംബൈയിലേക്കോ അയച്ചു കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആന ചികിത്സാ വിദഗ്ധസംഘമാണ് മറ്റൊന്ന്. അലോപ്പതി, ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാരും ആന ചികിത്സാ വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന ഈ സംഘം കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പുന്നത്തൂര്‍ ആനക്കോട്ടയിലെത്തുകയും ആനകളെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



രോഗം വന്ന ആനകളെ അതത് സ്ഥലത്തുപോയി ആന വിദഗ്ധര്‍ ചികിത്സിക്കുകയെന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടിയേ നിലിവിലുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാം പകരമായാണ് ആനകളെ ഏകകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരികയെന്ന ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. തൃശൂരില്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ദൂരെ ജില്ലകളില്‍നിന്ന് ആനകളെ കൊണ്ടുവരികയെന്നതടക്കമുള്ള പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.



ആശുപത്രി വരുമ്പോഴേക്കും ആനകളുടെ എണ്ണം എത്രയായി ചുരുങ്ങുമെന്നതാണ് ആനപ്രേമികളുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം. വില കൊടുത്ത് ആനയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 430ല്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.പുന്നത്തൂര്‍ ആനക്കോട്ടയില്‍ നിലവില്‍ 44 ആനകളാണുള്ളത്. 67 വരെയുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയില്‍നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയത്. ദിവസം 3 ആനയെവരെപ്പോലും നടയിരുത്തിയിരുന്ന ഗുരുവായൂരില്‍ 11 വര്‍ഷമായി ഒരൊറ്റ ആനയെപ്പോലും നടയിരുത്തിയിട്ടില്ല. നായയെയോ പൂച്ചയെയോ പോലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കാന്‍ നിലവില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ സംവിധാനമില്ലെന്ന കാര്യവും ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

English Summary: Hospital for Elephants to come up in Thrissur