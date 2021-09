പുണെ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള രാധിക സോനോവാനെ ഈ ലോക്ഡൗണിൽ ചിറകുള്ള 40 കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിച്ചു. നല്ല പച്ചത്തത്തകളെ. ലോക്ഡൗൺ കാരണം വീടിനകത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് 27 കാരിയായ രാധിക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. തന്റെ വീടിനു സമീപം ഒട്ടേറെ കിളികൾ വരുന്നുണ്ട്. എസ്ബിഐ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായ രാധികയ്ക്ക് മുൻപ് ജോലിത്തിരക്കു മൂലം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമുണ്ടായില്ല. വീട്ടി‍ൽ വരുന്ന കിളികൾക്ക് നല്ലൊരു ആതിഥേയയാകാൻ രാധിക തീരുമാനിച്ചു. പറന്നു ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന കിളികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, അൽപം ഉല്ലാസത്തിനു കളിക്കാനായി ഊഞ്ഞാലുകൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രാധിക വീട്ടിൽ ഒരുക്കി വച്ചു.

താമസിക്കാതെ മറ്റു കിളികൾക്കൊപ്പം തത്തകൾ രാധികയുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായി. ഇന്ത്യൻ റിംഗ്‌നെക് പാരക്കീറ്റ് എന്നു പേരുള്ള തത്തകളാണ് ആദ്യം എത്തിയത്. ഇതിനു ശേഷം അലക്സാൻഡ്രീൻ പാരക്കീറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള തത്തകളും വന്നു തുടങ്ങി. ആദ്യം തത്തകൾക്ക് രാധികയെ അത്ര വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. അവർ ഒരകലം സൂക്ഷിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് പത്തോളം തത്തകളാണ് വന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഇപ്പോൾ നാൽപതോളം തത്തകൾ തന്നെ കാണാനായി ദിവസവും വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രാധിക പറയുന്നു. ഇവയിലോരൊന്നിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാനും തനിക്കു കഴിയുമെന്നു രാധിക പറയുന്നു. വാലുകളും കണ്ണുകളും പ്രത്യേക നിറങ്ങളുമൊക്കെ നോക്കിയാണു രാധിക പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്.



കൃത്യസമയം പാലിച്ചാണത്രേ ഇവ എത്തുന്നത്. രാവിലെ ആറര മുതൽ ഏഴര വരെയുള്ള സമയത്താണ് പക്ഷികളുടെ ആഗമനം. ഇവയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ രാധികയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം. ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും കുടിക്കാൻ വെള്ളവും അവർ അപ്പോഴേക്കും ഒരുക്കിവയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ തത്തകൾക്ക് രാധികയെ പേടിയൊന്നുമില്ല. അവരുടെ കൈയിൽ നിന്നു ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും തമ്മിൽ മത്സരമാണ്. ചില തത്തകൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പോലും രാധികയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. രാധികയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നതും സമയം പങ്കിടുന്നതും തത്തകൾക്കും പ്രിയമുള്ള കാര്യം തന്നെ.

തത്തകളോടൊപ്പം സമയം പങ്കിടുന്നതും അവയ്ക്കു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒറ്റപ്പെടലിനെയും മാനസിക സമ്മർദത്തെയും ചെറുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചെന്ന് രാധിക പറയുന്നു. ഈ പക്ഷികൾ തന്റെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതിനാൽ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ഇപ്പോൾ രാധികയ്ക്ക് വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. തത്തകൾ മാത്രമല്ല ബുൾബ്ബുളുകൾ, കുരുവികൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു പക്ഷികളും ചില അണ്ണാറക്കണ്ണൻമാരും പൂണെ കാർവെ നഗറിലുള്ള രാധികയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാണ്.

