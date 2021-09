വിശന്നിട്ട് കഴിച്ചത് കൊടും വിഷമുള്ള 'ഡെത്ത് ക്യാപ്' കൂൺ; മൂന്ന് അഫ്ഗാൻ കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

താലിബാനെ ഭയന്ന് രാജ്യം വിട്ടെങ്കിലും അഫ്ഗാൻ കുടുംബത്തെ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന് ദൗർഭാഗ്യം. പോളണ്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളാണ് മാരക വിഷമുള്ള കൂൺ കഴിച്ച് ആശുപത്രിയിലായത്. രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. അഞ്ചുവയസുകാരൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലിടിക്കുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തും. ആറുവയസുകാരന്റെ കരളും മാറ്റി വയ്ക്കും. ഇവരുടെ മൂത്ത സഹോദരിയായ 17കാരിയും ആശുപത്രിയിലാണ്.

ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരന്റെ കുടുംബത്തെ ബ്രിട്ടന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണു പോളണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചത്. വാഴ്സയ്ക്കു സമീപം വനമേഖലയോടു ചേർന്ന അഭയാർഥി കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇവർ കാട്ടിൽനിന്നു കൂൺ പറിച്ചുതിന്നുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂണിനോടു സാദ്യശ്യമുള്ള 'ഡെത്ത് ക്യാപ്' കൂണാണ് കുട്ടികൾ കഴിച്ചതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ കരുതുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതും ‘മരണത്തിന്റെ തൊപ്പി’ (ഡെത്ത് ക്യാപ്) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഇനം കൂണാണ് ഇവർ കഴിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂണിനോടു സാദ്യശ്യമുള്ളതാണ് ഇവ.അതേസമയം ക്യാംപിൽ ക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കുട്ടികൾ കൂൺ തേടിപ്പോയതെന്ന ആരോപണം അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു.

English Summary: 6-yr-old Afghan refugee in coma after family eats poisonous mushroom in Poland