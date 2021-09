സതേൺ റൈറ്റ് തിമിംഗലം, ഹംപ്ബാക് തിമിംഗലം, അന്റാർട്ടിക് തിമിംഗലം, സ്പേം തിമിംഗലം, നീലത്തിമിംഗലം, കൊലയാളി തിമിംഗലം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്നു ഭൂമുഖത്തു കാണാൻ കഴിയുന്ന തിമിംഗല വർഗങ്ങൾ. കയ്യും കാലുമുള്ള കരയിലെ ജീവികളെപോലെ തിമിംഗലങ്ങളും സസ്തനികളാണ്. അവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നു. കരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സസ്തനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണു കടലിൽ കഴിയുന്ന, മീനുകളോടു സാമ്യമുള്ള ഭീമൻ ജീവി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയ ‘നാലു കാലുള്ള തിമിംഗല’ത്തിന്റെ ഫോസിൽ.

ഈജിപ്തിലാണ് തിമിംഗല മുത്തശ്ശന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പഴക്കം കണക്കാക്കുന്നത് 4 കോടി വർഷങ്ങൾ. കരയിൽ നിന്നു കടലിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാർ ഇറങ്ങി പോയതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയെയാണു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സസ്തനിയുടെ കാലുകൾ ഇല്ലാതായി ചിറകുകളാകുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിലാകും കാലുകളുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണു നിഗമനം. ഇവ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉഭയ ജീവികളായിരുന്നു. പിന്നീടാണു പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തിമിംഗല വർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്.

Image Credit: Twitter- Hesham Sallam(@heshamsallam).

ഈജിപ്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മരുഭൂമിയിലെ ഫായം താഴ്‌വരയിലാണു പ്രോട്ടോസെറ്റിഡെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന തിമിംഗലത്തിന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണു ഫോസിൽ കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്നു നടത്തിയ പഠനത്തിലാണു പഴക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ തിമിംഗല ഫോസിലുകളിലൊന്നാണിത്. ഫിയോമൈസെറ്റസ് അനുബിസ് എന്നാണ് ഈ തിമിംഗല വിഭാഗത്തിനു നൽകിയ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഫിയോമൈസെറ്റസ് എന്ന ജീനസ് നാമം ഫായം താഴ്‌വരയെയും അനുബിസ് എന്നതു പുരാതന ഈജിപ്ത്ഷ്യൻ ആരാധനാ മൂർത്തിയെയും കാണിക്കുന്നു.

മധ്യ ഇയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലെ പാറക്കെട്ടുകളാൽ മൂടിക്കിടന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണു ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 1.2 കോടി വർഷങ്ങളാണ് ഈ പാറക്കെട്ടുകളുടെ പഴക്കം കണക്കാക്കിയത്. ഈ ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തൽ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ അറിവുകൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിനില്ല.

3 മീറ്റർ നീളം, 600 കിലോ ഭാരം



Image Credit: Twitter- Hesham Sallam(@heshamsallam).

കണ്ടെത്തിയ ഫോസിൽ പഠനങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണിവ. 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള, നാലു കാലുകളും വാലുമുള്ള, കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരുന്നു ആ തിമിംഗലങ്ങൾ. ഭാരം കണക്കാക്കുന്നത് ഏകദേശം 600 കിലോഗ്രാം. ഇന്നത്തെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ അത്രയും ഭീമാകാരൻമാരല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ തിമിംഗലങ്ങൾ. കരയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ വലുപ്പം കുറവായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവയുടെ വലുപ്പം കൂടിയതും ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായതും. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഫിയോമൈസെറ്റസ് അനുബിസ് തിമിംഗലങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മുതലകൾക്കു സമാനമായ ജീവിതമായിരിക്കാം നയിച്ചിരുന്നതെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇവയും കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉഭയ ജീവികളാണല്ലോ. മുതലകളെപോലെ മികച്ച വേട്ടക്കാരുമായിരുന്നു ഫിയോമൈസെറ്റസ് അനുബിസ് തിമിംഗല മുത്തശ്ശൻ.

ഫായം താഴ്‌വര



1200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഫായം താഴ്‌വര ഒരു കാലത്ത് കടലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വെള്ളമിറങ്ങിയാണ് ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്കു മാറിയത്. ഈജിപ്തിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മരുഭൂമിയിലാണു ഫായം താഴ്‌വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നൈൽ നദിക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തായാണു ഫായം. നൈലിൽ നിന്നു കനാലുകളിലൂടെ വെള്ളമെത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ജലവും പിന്നീട് ഉപ്പുരസമുള്ള ജലവുമാണു ഫായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മധ്യ ഇയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെയാകെ ലാവ പ്രവഹിച്ചു പാറ മൂടുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ കടൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവശേഷിച്ച ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. 5.6 കോടി വർഷങ്ങൾക്കും 3.3 കോടി വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണു മധ്യ ഇയോസീൻ എന്നു പറയുന്നത്.

Image Credit: Twitter- Hesham Sallam(@heshamsallam).

തിമിംഗലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല ജീവികളുടെയും ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഫായം മേഖലയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കൂടുതൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധജലവും പിന്നീടു കടൽജലവും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ശുദ്ധജല ജീവികൾ കടലിലേക്കു മാറിയതിന്റെയും കരയിലെ ജീവികൾ ഉഭയ ജീവികളായതിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും പുറത്തുവരാനുണ്ട്.

പ്രോട്ടോസെറ്റിഡെ



ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണു പ്രോട്ടോസെറ്റിഡെ. ഇവയിൽ മിക്കതിനും കൈ– കാലുകൾക്കൊപ്പം ഇന്നു മത്സ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള വാലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. നടക്കാനും മറ്റും വാലുകൾ സഹായകരമായിരുന്നു. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവർ മികച്ച വേട്ടക്കാരുമായിരുന്നു. ഇവയുടെ കാലുകൾക്കടിയിൽ കുളമ്പുകൾക്കു സമാനമായ ഭാഗം ലഭ്യമായ വിവരം. റോഡോസെറ്റസ് ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി. ഇന്നു നാം കാണുന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെ പൂർവികരാണെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വലിയ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലുപ്പവും കുറവായിരുന്നു. പരിണാമത്തിന്റെ ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോയ ഈ ജീവികളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ആധുനിക ലോകത്തിനു അറിവുകൾ ലഭിക്കാനുണ്ട്.

English Summary: Four-Legged Whale Discovered In Egypt Named After Anubis, God Of The Dead