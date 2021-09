പേരില്‍ കടുവ കാഴ്ചയില്‍ ചെന്നായ; വംശനാശം സംഭവിച്ച ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവയുടെ കളര്‍ വിഡിയോ!

ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവ എന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു ജീവിയാണ്. 1936ല്‍ ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവയെ ജീവനോടെ മനുഷ്യര്‍ കണ്ടത്. 1936 സെപ്റ്റംബര്‍ 7 നാണ് ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവ അഥവാ തൈലാസിന്‍ എന്ന ജീവി വര്‍ഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അംഗം മനുഷ്യരുടെ സംരക്ഷണയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. ബെഞ്ചമിന്‍ എന്നു പേരുള്ള ഈ ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവ ഇല്ലാതായിട്ട് 85 വര്‍ഷം തികയുന്ന 2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 7 നാണ് ആകസ്മികമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ദേശീയ സംരക്ഷിത ജീവി ദിനാഘാഷവും വന്നുചേര്‍ന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും കണക്കിലെടുത്താണ് ബെഞ്ചമിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കളറാക്കി മാറ്റി അധികൃതര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.

1936 ന് ശേഷം ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവയെ കണ്ടതായി പല റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വ്യക്തമല്ലാത്ത ഏതാനും ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും ഇവയുടെയും ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഞ്ചമിന്‍റെ മരണത്തോടെയോ ആ കാലഘട്ടത്തോട് അടുപ്പിച്ചോ ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവകള്‍ക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അധികൃതര്‍ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബെഞ്ചമിന്‍ ഉള്‍പ്പടെ മനുഷ്യരുടെ പിടിയിലായ ഏതാനും ചില ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവകളുടെ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളും, ചില രേഖാചിത്രങ്ങളും മ്യൂസിയം സൂക്ഷിപ്പുകളും മാത്രമാണ് ഈ വര്‍ഗത്തിന്‍റെ ഭൂമിയിലെ ശേഷിക്കുന്ന അടയാളങ്ങള്‍.

കോംപോസിറ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഉടമയായ സാമുവല്‍ ഫ്രാന്‍കോസിസ് സ്റ്റീലിങ്ങറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം കളറാക്കി മാറ്റിയത്. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഫിലിം ആര്‍ക്കെവിനു വേണ്ടി മുന്‍പ് നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ സാമുവല്‍ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റില്‍ നിന്ന് കളറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്നാണ് അധികൃതരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന പ്രകാരം ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കളറിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സ്റ്റീലിങ്ങര്‍ തയാറായത്. ബെഞ്ചമിന്‍റെ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായ ചിത്രം 1935 ല്‍ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കളറാക്കി മാറ്റാന്‍ തക്ക ഗുണമേന്‍മയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1933 ലെ മറ്റൊരു ദൃശ്യമാണ് സ്റ്റീലിങ്ങര്‍ കളറൈസ് ചെയ്യാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളും കളറാക്കി മാറ്റുകയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നും സ്റ്റീലിങ്ങര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

മ്യൂസിയങ്ങളും മറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് അവിയെ ലഭ്യമായ തോലുകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് തൈലാസിന്‍ അഥവാ ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവയും തോലിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചത്. എങ്കിലും കാലപ്പഴക്കത്തിന്‍റെ തൊലിയുടെ നിറത്തിന് മാറ്റം വരാമെന്നതിനാല്‍ മറ്റ് പല രേഖകള്‍ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഓരോ ശരീരഭാഗത്തിന്‍റെയും നിറം ഏതാകണം എന്നു തീരുമാനിച്ചത്. 2ഡി ആനിമേഷനും, പ്രകാശനിയന്ത്രണവും, കളര്‍ ഗ്രേഡിങും ഉള്‍പ്പടെ ഏതാണ്ട് 200 മണിക്കൂറിലേറെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി വന്നു എന്നും സാമുവല്‍ സ്റ്റീലിങ്ങര്‍ പറയുന്നു.

ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവ

പേരില്‍ കടുവയും, കാഴ്ചയില്‍ ചെന്നായയും എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഈ ജീവികള്‍ യഥാർഥത്തില്‍ ഇവ രണ്ടുമല്ല. ഒരു വിഭാഗം എലികള്‍ മുതല്‍ കംഗാരുക്കള്‍ വരെ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മാര്‍സുപിയല്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണ് ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവകള്‍ എന്ന ഈ ജീവികള്‍. തൈലാസിന്‍ എന്നതാണ് ഇവയെ ശാസ്ത്രലോകത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരെങ്കിലും ശരീരത്തിന് പുറത്ത് പിന്‍ഭാഗത്തായുള്ള ഏതാനും നീളത്തിലുള്ള വരകളാണ് ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവകള്‍ എന്ന വിളിപ്പേര് ഇവയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്. കാഴ്ചയിലുള്ള സാമ്യം മൂലം ടാസ്മാനിയന്‍ വൂള്‍ഫ് എന്ന പേരും ഇവയ്ക്കുണ്ട്.

യൂറോപ്പില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തോടെയാണ് ഈ ജീവികള്‍ ഭീഷണി നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായിരുന്ന എമു പക്ഷികളെ ഈ കടന്നുകയറ്റക്കാര്‍ വേട്ടയാടി ഇല്ലാതാക്കി. തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ വളര്‍ത്ത് മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ ജീവികളെയും വേട്ടയാടാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതിനു പുറമെ മനുഷ്യര്‍ക്കൊപ്പം വന്ന നായ്ക്കളില്‍ നിന്നുള്ള പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ കൂടി ആയതോടെ ടാസ്മാനിയന്‍ കടുവകള്‍ കാടുകളില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായി തന്നെ ഇല്ലാതായി.

