സ്രാവാണോ, അതോ തിരണ്ടിയോ? ബ്രിട്ടൻ തീരത്ത് ആദ്യം; ആഴക്കടലിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപൂർവ മത്സ്യത്തെ!

ബ്രിട്ടനിലെ വെയ്ല്‍സ് തീരമേഖലയില്‍ ഡൈവിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു ജെയ്ക് ഡേവിസ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫറും മറൈന്‍ ബയോളജിസ്റ്റുമായ ജെയ്ക് ഡേവിസ് അവിചാരിതമായാണ് ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയത്. സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് നീങ്ങുന്ന ഈ ജീവിയെ വൈകാതെ ജെയ്ക് ഡേവിസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോക സമുദ്രജീവി പട്ടികയില്‍ അതീവവംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനത്തില്‍ പെട്ട മാലാഖ സ്രാവ് അഥവാ എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ജീവി. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടന്‍റെ തീരത്ത് ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ഓഫ് നേച്ചറിന്‍റെ ചുവന്ന പട്ടിക പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ അന്‍പത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഈ സ്രാവിന്‍റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശൈശവം വിടാത്ത പ്രായത്തിലുള്ള ഈ പുതിയ സ്രാവിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഈ പുതിയ അംഗത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍ ഭാവിയില്‍ സഹായിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

സ്രാവും തിരണ്ടിയും ചേര്‍ന്ന ജീവി



പേരില്‍ സ്രാവ് മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും തിരണ്ടിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്ന ജീവികളാണ് എയ്ഞ്ചൽ സ്രാവുകള്‍. ഈ സവിശേഷതകളുള്ള മറ്റ് ജീവികളും സമുദ്രത്തിലുണ്ട്. ഈ ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന ജീവികള്‍ കോണ്‍ഡ്രിക് തീസ് എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കോണ്‍ഡ്രിക് തീസ് എന്ന ഈ ഗണത്തിലാണ് എയ്ഞ്ചൽ സ്രാവുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. സ്രാവുകളുടെ പോലുള്ള കൊമ്പും, തിരണ്ടികളുടേതിന് സമാനമായ ചിറകുകളും ഈ ജീവികള്‍ക്കുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ സ്രാവുകളുടെ ശരീരം പരന്ന രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. തിരണ്ടികള്‍ക്കെന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഇരകളെ കണ്ടെത്താനും ശരീരത്തിന്‍റെ ഈ പരന്ന ശൈലി എയ്ഞ്ചൽ സ്രാവുകളെ സഹായിക്കും.

ജെയ്ക് ഡേവിസ് ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയ സന്ദര്‍ഭത്തിലും അടിത്തട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഇര തേടുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ക്യാമറയുമായി അടുത്തേക്കെത്തിയതോടെ ആദ്യം സ്രാവ് ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നും മാറിയെങ്കിലും. തുടര്‍ന്നുള്ള ദൃശ്യത്തില്‍ മണ്ണില്‍ മറഞ്ഞുകിടന്ന് ഒരു ചെറിയ മത്സ്യത്തെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സ്രാവിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ നിറവും, പരന്ന രൂപവും മണലിനോട് ചേര്‍ന്ന് അദൃശ്യമായി കിടക്കാന്‍ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.



ദൃശ്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന തെളിവുകള്‍



ദൃശ്യത്തിലുള്ള കുട്ടി സ്രാവ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്രാവിന്‍റെ പ്രായമാണ്. തുടക്കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ശൈശവ പ്രായം വിട്ട് മാറാത്ത ഒരു സ്രാവാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്രാവിന്‍റെ ജനനം ഇതേ മേഖലയില്‍ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ തന്നെ എയ്ഞ്ചൽ സ്രാവുകളുടെ പ്രജനനം ഈ മേഖലയില്‍ സജീവമായിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു. ഇതാദ്യമാണ് ഈ മേഖലയില്‍ എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്കുകളും പ്രജനനവും പ്രത്യുത്പാദനവും സംബന്ധിച്ച തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

ഈ മേഖലയില്‍ എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്കുകളെ കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇവയുടെ ഭാവിയിലെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയൊരു പദ്ധതിയും മേഖലയിലെ സമുദ്രജീവി ഗവേഷകര്‍ രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മേഖലയിലെ പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി അത്രമേല്‍ അനുകൂലം ആണെങ്കില്‍ മാത്രമെ എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്കുകള്‍ ആ മേഖലയില്‍ തുടരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സമുദ്രമേഖലയുടെ സംരക്ഷണവും അനിവാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്കുകളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടി മുന്നില്‍ കണ്ട് കൊണ്ട് പ്രജക്ട് എയ്ഞ്ചൽ ഷാര്‍ക്ക് ആരംഭിച്ചത്. സമുദ്രത്തില്‍ ഡൈവിങ്ങിനോ മറ്റോ ഇറങ്ങുന്നവരോ, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരെ ഈ ജീവിയെ കണ്ടാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യവും ഈ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ആരംഭിച്ച വെബ്സൈറ്റില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: First Ever Footage Of Rare Angelshark Hunting Off The Coast Of Wales