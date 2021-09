ചൈനയില്‍ ആകാശത്ത് നിഗൂഢ പ്രകാശ സ്തംഭം; അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ പേടകമോ? വിഡിയോ!

വടക്കൻ ചൈനയിലെ ഷെൻയാങ് നഗരത്തിലുള്ളവർ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനാണ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി വരുന്നതു പോലെ ഒരു കൂറ്റൻ പ്രകാശസ്തംഭം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് സംഭവം നടന്നത്.

കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി മീറ്ററുകളോളം ഉയരമുള്ള സ്തംഭമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു ശക്തമായ പ്രകാശവും താഴെ ഭാഗത്ത് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഭാഗവുമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളത്. പ്രതിഭാസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പകർത്തി. ഇവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും ഏതോ അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ പേടകം ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയതാണെന്ന തരത്തിലാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം ഇത് തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഘനമേറിയ മേഘങ്ങളുടെ താരതമ്യേന കട്ടികുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വന്നതാവാം ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച ഒരുക്കിയതെന്ന് ലിയോനിങ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ബ്യൂറോയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിയ ഷുവൻഡോങ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഈ പ്രകാശം സ്തംഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെട്ടതാവാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിെന്റെ നിഗമനം. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം ആദ്യമായാണ് താൻ കാണുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഇതിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയ നാമം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

