ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഭീകരാക്രമണമായിരുന്നു 9/11. ആഗോളവ്യാപാരത്തിന്റെ ഹൃദയസ്തംഭമായിരുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇരട്ട ടവറുകൾ അൽഖ്വയ്ദ നടത്തിയ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തകർന്നു വീണു. മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും നിരവധിപേർക്ക് പരുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ചിഹ്നമാണ്, ടവറുകൾ ഒരിക്കൽ നിലനിന്ന ഗ്രൗണ്ട് സീറോയ്ക്കു സമീപം നിൽക്കുന്ന സർവൈവർ ട്രീ എന്ന പിയർ മരം. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നശിക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും തളിർത്ത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് പൂവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മരം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ ചിഹ്നമാണ്, പ്രത്യാശയുടെയും.

വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്‌റർ തകർന്നു വീണതിനു ശേഷം മാസങ്ങളെടുത്തു അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ. ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടശേഷം അവിടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ രക്ഷാദൗത്യ സംഘത്തിന് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് എട്ടടിയോളം പൊക്കം വച്ച ആ പിയർ മരം കിട്ടിയത്. വേരുകളും കൊമ്പുകളും ഒടിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം അതിന്റെ തടി കരിഞ്ഞിരുന്നു. നശിച്ചുപോയ ആ മരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം അതു ജീവിക്കുമോയെന്ന് നോക്കാൻ, ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ രക്ഷാദൗത്യ സംഘം തീരുമാനിച്ചു.

ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ മരത്തെ പൂർണമായി അടർത്തിയെടുത്ത അധികൃതർ അതിനെ ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രോങ്ക്‌സിലുള്ള ആർതർ റോസ് നഴ്‌സറിയിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ മരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട നഴ്‌സറി അധികൃതർ, അതു വീണ്ടും വളരാനിടയില്ലെന്നാണ് ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയത്. എങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവർ ആ മരത്തെ പരിപാലിച്ചു. താമസിയാതെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരത്തിന്റെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ തടിയിൽ പുതിയ പൊടിപ്പുകൾ വന്നു. പച്ചപ്പിന്റെ ചിത്രം തീർത്ത് ശാഖകൾ പുറത്തേക്കു തഴച്ചു വളർന്നു. അതിൽ ഇലകൾ തളിർത്തു പന്തലിച്ചു. എട്ടടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന മരം 2010 ആയതോടെ 30 അടി പൊക്കത്തിലേക്കു വളർന്നു. അഭൂതമായ വളർച്ച. ഇതോടെ മരത്തെ നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നു മാറ്റി ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ പുനസ്ഥാപിച്ചു.

ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ ഇന്ന് വരുന്ന സന്ദർശകരുടെ മനസ്സ് നിറച്ചുകൊണ്ട് സർവൈവർ ട്രീ തന്റെ പന്തലിച്ച ഇലകളും ശാഖകളുമായി നിൽക്കുന്നു. ചുറ്റും 225 ഓക്ക് മരങ്ങളും നിൽപ്പുണ്ട്.എല്ലാവർഷവും മാർച്ചിൽ മരം മൊട്ടിട്ടു പൂവണിയും. വെളുത്തപൂക്കൾ മരത്തിൽ നിറയും. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഓക്ക് മരങ്ങൾ പൂവിടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പച്ചപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ നിറയെ അണിഞ്ഞ മരം, ശാന്തിയുടെ സന്ദേശം പ്രകൃതി നൽകുന്നതു പോലെയാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കമ്പിവേലികളും മറ്റു സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും മരത്തിനു ചുറ്റുമുണ്ട്. വെറുമൊരു മരമല്ല, സർവൈവർ ട്രീ. ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ചരിത്രസംഭവത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പാണ്. അന്നത്തെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ മൂവായിരത്തോളം മനുഷ്യരുടെ ജൈവസ്മാരകമാണ്. അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഈ മരത്തിനു ചുറ്റും പൂക്കളും കാർഡുകളുമൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഓർമകൾ പരിപാലിക്കാനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട 9/11 മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണു സർവൈവർ ട്രീ. എല്ലാവർഷവും ലോകത്ത് ഭീകരതയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും മൂലം കഷ്ടം അനുഭവിച്ച മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ മരത്തിന്റെ വിത്തുകൾ നൽകുന്ന സർവൈർ ട്രീ സീഡ്‌ലിങ് പദ്ധതിയും മ്യൂസിയം നടത്തുന്നു. ന്യൂസീലൻഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്, ഫ്രാൻസിലെ പാരിസ്,സ്‌പെയിനിലെ മഡ്രിഡ്, ബ്രിട്ടനിലെ ലണ്ടൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മരത്തിന്റെ സന്തതികൾ വളരുന്നു.സമാധാനത്തിന്റെ ഇലപ്പച്ച വീശിക്കൊണ്ട്...

