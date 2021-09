വലയിൽ കുടുങ്ങിയത് വിചിത്ര മുഖമുള്ള ‘ആങ്കുലാർ റഫ്ഷാർക്ക്’; അമ്പരന്ന് നാവികർ!

ആഴക്കടലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ഭുതങ്ങൾ ഏറെയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ദ്വീപായ എൽബയിലെ പോർട്ടോഫെരായിയോയിൽ നിന്നു പിടികൂടിയ ഒരു മത്സ്യം. സാധാരണയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത മുഖവുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ മത്സ്യം തരംഗമായി.

കാര്യം മത്സ്യമാണെങ്കിലും പന്നിയുടെ മുഖമാണ് കക്ഷിക്ക്. ഇറ്റാലിയൻ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ വിചിത്ര മീനിനെ പിടികൂടിയത്. വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മീനിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നാവികർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അമ്പരന്നു. അസാധാരണമായ മുഖഭാവമുള്ള മീനിന്റെ ചിത്രങ്ങളും നാവികർ തന്നെയാണ് പകർത്തിയത്. ജനിതകവ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതിനാലാവാം മീനിന്റെ മുഖത്തിന് ഇത്തരമൊരു രൂപം ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സംഗതി അതല്ല. ആങ്കുലാർ റഫ്ഷാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം മത്സ്യമാണിത്. ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാം മീനുകൾക്കും ഇതേ മുഖം തന്നെയാണുള്ളത്.

സമുദ്രോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 2300 അടി താഴ്ചയിലാണ് സാധാരണയായി ഇവ വസിക്കുന്നത്. മുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആകൃതി കാരണം പിഗ് ഫേസ് ഷാർക്ക് എന്നും ഇവയ്ക്കു പേരുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ തയാറാക്കിയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ ആങ്കുലാർ റഫ്ഷാർക്ക് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ മത്സ്യത്തെപറ്റി കേട്ടറിവുള്ളവർ പോലും വളരെ ചുരുക്കമാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതോടെ നാവികരെ പോലെ ഏറെ അദ്ഭുത്തോടെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ജീവികളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ തിരികെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്കു തന്നെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: Sailors Baffled By 'Pig-Faced' Shark Caught In Italy. Pics Are Viral