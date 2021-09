നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വീട് തകർത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ്; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഉടമ, വിഡിയോ!

പലരാജ്യങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നിത്യസംഭവമായി മാറിയതോടെ അവയുടെ വാർത്താ പ്രാധാന്യംതന്നെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്നും അപകടകരമാണെന്നും നേരിട്ട് കാണിച്ചുതരികയാണ് ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽനിന്നു പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വിഡിയോ. തന്റെ വീട് ചുഴലികാറ്റിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാർക്ക് കൊബിലിൻസ്കി എന്ന വ്യക്തിയാണ് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ മനോഹരമായ വീടിന്റെ പുറംകാഴ്ചകളാണ് മാർക്കിന്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാർമേഘം മൂടിയ ആകാശവും ശക്തമായ കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പലും കേൾക്കാം. എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് സമീപത്തേക്കെത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിച്ച ഇദ്ദേഹം വാതിലുകളും ജനലുകളുമെല്ലാം അടച്ചശേഷം തന്റെ വളർത്തുനായയുമായി ബേസ്മെന്റിലുള്ള സുരക്ഷാ മുറിയിലേക്ക് മാറി. സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീടിനെ അപ്പാടെ വന്നുമൂടുകയായിരുന്നു.

കാറ്റ് സമീപത്തുനിന്നും നീങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായതിനെത്തുടർന്ന് മാർക്ക് പുറത്തെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വീടാകെ അലങ്കോലമായ നിലയിലായിരുന്നു. ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും പൊളിഞ്ഞുവീണ നിലയിലായിരുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുവരെ ഏറെ മനോഹരമായി കാണപ്പെട്ട പ്രദേശമാകെ നാശമാക്കിയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളും തകർന്നതായി ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. കൺമുന്നിലെ കാഴ്ചകൾ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത നിലയിലായിരുന്നു മാർക്ക്.

വടക്കു കിഴക്കൻ അമേരിക്കയിൽ വീശിയടിച്ച ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പിന്നാലെയാമ് ഇഎഫ് -3 ചുഴലിക്കാറ്റെത്തിയത്. വീടുകളെല്ലാം നാശമായെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് മുൻധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരുടെയും ജീവന് ആപത്തു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

മൂന്നു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റുകൾ ഇത്രത്തോളം വിനാശകാരികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും പ്രതികരണം. എന്നാൽ വീടും പരിസരവും തകർന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ സമയത്ത് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചതിനാൽ ആർക്കും ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ ആശ്വാസമാണ് മറ്റു ചിലർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പത്തുലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകളാണ് കണ്ടത്.

English Summary: Man Films Moment Tornado Devastated His Home And Wreaked Havoc In The Entire Neighbourhood