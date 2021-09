കന്നുകാലി വളർത്തൽ ലാഭകരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരവുമായ മേഖലയാണെന്നാണ് കരുതിപ്പോരുന്നത്. എന്നാൽ അധികമാരും ചിന്തിക്കാത്ത മറ്റൊരുവശം കൂടി ഇതിനുണ്ട്. കന്നുകാലി ഫാമുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനും മണ്ണിന്റെ വർധിച്ച അമ്ലീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ പശുക്കൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ജർമനിയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ.

‘മൂലൂ അപ്രോച്ച്’ എന്നാണ് ഈ പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് ഗവേഷകർ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കന്നുകാലി ഫാമിലെ പശുക്കിടാങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പശുക്കളെ പാർപ്പിക്കുന്ന കൂടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി പ്രത്യേകം ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കി. പശുക്കിടാങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയമാവുമ്പോഴേക്കും അവ തനിയെ ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഗോമൂത്രം മണ്ണിൽ കലരാതെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവും എന്നതാണ് ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

പശുക്കൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി ടോയ്‌ലറ്റ് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് സമ്മാനങ്ങളും അല്ലാത്തവയ്ക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൃത്യമായി ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് മധുരപാനീയങ്ങളോ ബാർലി മിശ്രിതമോ ഒക്കെ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇനി ഫാമിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്കു ചീറ്റിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും.

16 പശുക്കിടാങ്ങൾക്കാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയത്. 15 പരിശീലന പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവയിൽ 11 എണ്ണം കൃത്യമായി ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതായി കറണ്ട് ബയോളജി എന്ന ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അൽപം കൂടി ക്ഷമയോടെ പരിശീലനം നൽകിയാൽ ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിനും ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകർ.

ഗോമൂത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമോണിയ മണ്ണിൽ കലരുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. വൻകിട ഫാമുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ വലിയതോതിലാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പുറംതള്ളപ്പെടുന്നത്. ഫാമുകളിലെ 80% ഗോമൂത്രമെങ്കിലും മണ്ണിൽ കലരാതെ ശേഖരിക്കാനായാൽ ഈ പുറംതള്ളൽ പകുതിയിലധികം നിയന്ത്രിക്കാനാവും എന്നാണ് ന്യൂസീലൻഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്‌ലൻഡിലെ ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. പശുക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഏറെ ആയതിനാൽ അവയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണെന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തിയ ജർമനിയിലെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫാം ആനിമൽ ബയോളജിയിലെ ആനിമൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ജാൻ ലാങ്ബെയ്ൻ പറയുന്നു.

English Summary: In Order To Help The Environment, Scientists Are Potty Training Cows To Use The 'MooLoo'