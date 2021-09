ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ പെയ്തത് 1159.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ; 1964 ന് ശേഷം ആദ്യം!

കാലവർഷം വീണ്ടും സജീവമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ പരക്കെ മഴ. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് പല സ്ഥലത്തും കനത്ത മഴ പെയ്തത്. തുടർന്ന് ചാറ്റൽ മഴയുമുണ്ടായി. മഴ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ സീസൺ ഇക്കുറി നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.



ഈ മാസം അവസാനംവരെ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഇക്കുറി മൺസൂൺ സീസണിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണു ലഭിച്ചത്. കാലവർഷം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ ലഭിച്ചത് 1159.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്. 1964നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം മഴ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

English Summary: Delhi monsoon rains highest in 57 years; more in store