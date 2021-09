മനുഷ്യര്‍ക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ മാത്രം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം വലിയ പക്ഷികളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ന്യൂസീലൻഡ്. ഒരു പക്ഷേ വലുപ്പക്കൂടുതല്‍ കൊണ്ട് പറക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്ന പക്ഷികള്‍. ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയത് മൂലം അതിജീവനത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിമിതമായ ഇവ പിന്നീട് വംശനാശം സംഭവിച്ച് ഫോസിലുകൾ മാത്രമായി ഭൂമിയില്‍ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യന്‍റെ അരയോളം വലുപ്പമുള്ള സ്വാക്സില്ല എന്ന തത്ത, കാഴ്ചയില്‍ എമുവിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രണ്ട് മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള പക്ഷി മൊവ, ഇവയുടെ പ്രധാന വേട്ടക്കാരെന്നു കരുതുന്ന മൂന്ന് മീറ്ററോളം ചിറകിന് വിസ്തൃതിയുള്ള ഹാസ്റ്റ്സ് ഈഗിള്‍ എന്ന പരുന്തുകള്‍ ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ന്യൂസീലൻഡിലെ ഭീമന്‍ പക്ഷികളാണ്.

സ്കൂള്‍ വിദ്യാർഥികളുടെ കണ്ടെത്തല്‍



ഇപ്പോള്‍ ഈ ഭീമന്‍ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ഒരു വിഭാഗം പെന്‍ഗ്വിനുകളെ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്. മെനാഗിരി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഈ പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ ഫോസില്‍ 2006 ലാണ് ഒരു സംഘം സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. കാലുകള്‍ക്ക് അസാമാന്യമായ ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍ പെന്‍ഗ്വിനുകളെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിളിപ്പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ പതിറ്റാണ്ടിന് മുന്‍പ് കണ്ടെത്തിയതാണെങ്കിലും ഈ കണ്ടെത്തലിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. സ്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ കണ്ടെത്തല്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വഴിത്തിരിവാകുക എന്ന അത്യപൂര്‍വ സംഭവമാണിതെന്ന് ഫോസിലിന്‍റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഒരു പാറക്കൂട്ടത്തിന് ഇടയിലാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍റേതെന്ന് കരുതുന്ന അസ്ഥികളോടു സാമ്യമുള്ള രൂപം സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കാലത്ത് ചെളിയിലാണ്ട പെന്‍ഗ്വിന്‍ കാലക്രമേണ ഈ ചെളി ഉറച്ചതോടെ ഫോസിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്ന് സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തിയ ഈ ഫോസില്‍ ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ചെങ്കിലും സാധാരണ ഫോസിലെന്ന ധാരണയില്‍ കാര്യമായ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നില്ല. സമീപകാലത്താണ് പാലിയന്‍റോളജിസ്റ്റായ സൈമണ്‍ ഈ ഫോസില്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മാസ്സെ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകമായ സൈമണും സംഘവും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ഈ ഫോസിലിന്‍റെ പഴക്കം ഏതാണ്ട് 3 കോടി വര്‍ഷം വരുമെന്ന ധാരണയിലാണെത്തിയത്.

മുന്‍പ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മണ്‍മറഞ്ഞ കയ്റെകു പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ അതേ വലുപ്പം തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കുമുള്ളതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ഫോസിലുകളില്‍ നിര്‍ണായകമായത് പെന്‍ഗ്വിന്‍റെ കാലിന്‍റെ വലുപ്പമാണ്. ഈ വലുപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍ നീളമുള്ള കാലുകള്‍ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന തെരിയോമാവരി എന്ന പേരാണ് ഈ പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്. ഈ കാലുകളുടെ വലുപ്പം കൂടി കണക്കിലെടുത്താല്‍ ഉയരത്തില്‍ ഇവ കയ്റെകു പെന്‍ഗ്വിനുകളെ മറികടക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഉയര്‍ന്ന് നിന്നാല്‍ ഏതാണ്ട് ഒന്നരയടി വരെ ഉയരം ഈ പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സീലാൻഡിയ എന്ന ഭൂഖണ്ഡം



എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂസീലൻഡിൽ ഇത്തരത്തില്‍ അധികം പറക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്ത കൂറ്റന്‍ പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്തി എന്നതിന് ഗവേഷകര്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം ഗോണ്ട്വാനയില്‍ നിന്നുള്ള സീലാൻഡിയയുടെ വേര്‍പിരിയലാണ്. പുരാതന ഭൂഖണ്ഡമായ ഗോണ്ട്വാനയില്‍ നിന്ന് സെലാന്‍റിയ വേര്‍പെട്ടത് ഏതാണ്ട് 80 മില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ്. സീലാൻഡിയ എന്നത് ന്യൂസീലൻഡ് ഉള്‍പ്പട്ട പുരാതന ഭൂഖണ്ഡമാണ്. ഇന്ന് ന്യൂസീലൻഡും സമീപമുള്ള ഏതാനും ദ്വീപുകളും മാത്രമാണ് സീലാൻഡിയയില്‍ കടലിന് മുകളില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്.

സീലാൻഡിയ ഗോണ്ട്വാനയില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെട്ടതോടെ പുതിയ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും വേട്ടക്കാരായ ജീവികളില്‍ നിന്ന് മുക്തമായി. ഇതോടെ സീലാൻഡിയ മറ്റ് ജീവികള്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാനും വളരാനും സാഹചര്യമുള്ള ഭൂവിഭാഗമായി മാറി. ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അധികം പറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സ്ഥിതി വന്നു. ഇതോടെ പക്ഷികള്‍ പിന്നീടുള്ള തലമുറകള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴേയ്ക്കും പരിണാമത്തിലൂടെ കുറച്ച് മാത്രം പറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വലുപ്പമുള്ള പക്ഷികളായി മാറുകയായിരുന്നു.



ഭീമന്‍ പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍



ന്യൂസീലൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഭീമന്‍ പെന്‍ഗ്വിനല്ല ഇത്. തെരിയോമാവരി ഉള്‍പ്പടെ 11 ഭീമന്‍ പെന്‍ഗ്വിന്‍ വംശങ്ങളെ ന്യൂസീലൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തില്‍ ഭീമന്‍ പെന്‍ഗ്വിനുകളും ന്യൂസീലൻഡിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്നു എന്നതിന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം കൂടി ശാസ്ത്രലോകം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 66 മില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പറക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്ത വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ദിനോസറുകള്‍ക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. ഇതും വേഗത്തില്‍ ഓടാനോ അതുവഴി അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പെന്‍ഗ്വിനുകളെ പോലുള്ള ജീവികളുടെ അതിജീവനത്തില്‍ സഹായിച്ചു എന്ന് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു.

English Summary: School Kids in New Zealand Discovered a Giant Penguin Fossil With Long Legs