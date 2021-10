വധഭീഷണിയുമായി താലിബാൻ, കുടുംബവുമായി ഓടിയൊളിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, ആശങ്ക!

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭരണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അഫ്ഗാൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്നും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ താലിബാന്റെ വധഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടfഷ് സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരാണ് ജീവൻ ഭയന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരാളെ താലിബാൻ സേനാംഗങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏതു നിമിഷവും താലിബാൻ പിടികൂടാം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ മറ്റുള്ളവർ കഴിയുന്നത്. തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത്.

എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളെ താലിബാനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ ഫോറിൻ, കോമൺവെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരുടെ സ്ഥിതിയറിഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് ഇവരെ ഏതുവിധേനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു പുറത്തെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കൻ ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് താലിബാന്റെ സാംസ്കാരിക കമ്മീഷനായ അബ്ദുൽ ഖാഹർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത്രകണ്ട് വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ദൈവഹിതമാണെന്നും അതിൽ മനുഷ്യർ ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് താലിബാൻ മുൻപ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English Summary: UK accused of ignoring plight of green activists in Afghanistan