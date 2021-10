ടിബറ്റിലെ കൊടികെട്ടിയ പെട്രോളിയം നഗരം, ഇപ്പോൾ പ്രേതനഗരം!

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎൻ അവകാശ സംരക്ഷണ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ടിബറ്റിൽ ചൈന നിരവധി മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ നടത്തുന്നെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. യുഎസ്, ഡെൻമാർക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പ്രധാനമായും ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ പരിസ്ഥിതി ചൂഷണങ്ങളും ചൈന ടിബറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പലകാലങ്ങളിലായി പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

അടുത്തിടെ ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ഒബ്സർവേറ്ററികളിലൊന്ന് ടിബറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ടിബറ്റിലെ ക്വിങ്ഹായ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ലംഘു പട്ടണത്തിൽ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. വ്യാവസായിക ചൂഷണത്തിനു ശേഷം കറിവേപ്പില പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ലെംഘു. ഒരുകാലത്ത് ഒരു സജീവമായ പട്ടണമായിരുന്നു ഇത്. പെട്രോളിയം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു. 1958ല് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഡ്രില്ലിങ് സംഘം ഇവിടെത്തി ഖനനം തുടങ്ങി. 650 മീറ്റർ താഴ്ചയിലെത്തിയപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പുറത്തേക്കു തെറിച്ചെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നുദിവസം നിർത്താതെ നിരന്തരമായി ദ്വാരത്തിലൂടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പുറത്തേക്കു വന്നു. പിന്നീട് ലെംഘു ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാല് എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമായി മാറി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം മൂന്നു ലക്ഷം ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തത്.

ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടമായി വന്നു, പാർപ്പിടമുറപ്പിച്ചു. സിനിമാതീയറ്ററുകളും ചന്തകളും സ്കൂളുകളും ഡിസ്പെൻസറികളും വന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ വളർന്നു. കുട്ടി ഹോങ്കോങ് പട്ടണമെന്ന പേരിൽ ലെംഘു അറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാമൊരു അവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. താമസിയാതെ ലെംഘുവിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 1977 ഡാസി തേ കുലേ എണ്ണപ്പാടം കണ്ടെത്തിയതോടെ ലെംഘുവിനെ ചൈനീസ് സർക്കാർ പൂർണമായി അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തി. ഇന്ന് ലെംഘു ഒരു പ്രേതനഗരമാണ്. ഇവിടെ പലകാലങ്ങളിൽ മരിച്ച 400 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെമിത്തേരിയും ചില തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളുമൊക്കെയാണു ബാക്കി.

2019ൽ ചൈന ടിബറ്റ് പൂർണ അധിനിവേശത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. അന്നു പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ധവള പത്രത്തിൽ, തങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുൻപ് ടിബറ്റുകാർ വികസനം അടുത്തുകൂടെപ്പോയിട്ടില്ലാത്തവരായിരുന്നെന്നും തങ്ങളാണ് വികസനമെത്തിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞത് ടിബറ്റ് വംശജർത്തിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. എന്നാൽ എല്ലാക്കാലവും തങ്ങൾ പുണ്യമെന്നതു പോലെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ ജന്മനാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ ചൈന തകിടം മറിച്ചെന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. 33ാം ചക്രവർത്തിയായ സോങ്സ്റ്റെൻ ഗോംപോയുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ടിബറ്റ് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു.13ാം ദലൈലാമയുടെ കാലഘട്ടം വരെ ഇതെല്ലാം ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ അൻപതുകളിൽ ഇവിടെയെത്തിയ ചൈന പലരീതികളിലാണ് ടിബറ്റിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ ഉലച്ചത്. ടിബറ്റ് അക്കാലത്ത് മൃഗവൈവിധ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഒരു മഹത്തായ സൂവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് അത് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യമാണ് ടിബറ്റിലെന്നായിരുന്നു ചില പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം. സസ്യാഹാരികളല്ലെങ്കിലും തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതു മാത്രം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുക എന്ന നയമായിരുന്നു ടിബറ്റുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ തോതിൽ നടത്തുന്ന വേട്ടകൾ ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിനു മുൻപുള്ള ടിബറ്റിൽ അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. മെഷീൻ ഗണ്ണുകളും മറ്റുമുപയോഗിച്ച് അവർ ടിബറ്റിലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി. ഹണ്ടിങ് ലൈസൻസുകൾ വ്യാപകമായി അനുവദിക്കുകയും വിനോദവേട്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ടിബറ്റിന്റെ മൃഗസമ്പത്തിൽ വലിയ ആഘാതമാണ് ഏൽപിച്ചത്.

രണ്ടരക്കോടി ഹെക്ടറായിരുന്നു, ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിനു മുൻപ് ടിബറ്റിന്റെ വനവിസ്തൃതി. എന്നാൽ 1ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിനൊപ്പം വൻരീതിയിൽ വന, മര നശീകരണങ്ങളും അരങ്ങേറി. ചൈന മരവിപണയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനായി ടിബറ്റിലെ വനങ്ങൾ നിർദയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1985 ആയപ്പോഴേക്കും ടിബറ്റിന്റെ വനവിസ്തൃതി നേർപകുതിയായി. 1998ലെ യാങ്സെ, 2010ലെ ഡ്രകുചു തുടങ്ങിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഇതുമൂലം സംഭവിച്ചവയാണ്. പെട്രോളിയം പോലെ തന്നെ ധാതുഖനനവും ടിബറ്റിൽ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാരണം നദിയും നാടും ഒരേപോലെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടു.

2016ൽ റോണ്ട ലിഥിയം എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനി വിഷലിപ്തമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലിച്ചു എന്ന നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി. ഇതു വൻതോതിൽ നദിയിൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുകയും മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ട നശീകരണത്തിന് ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തു. 2014ൽ ഗ്യാമ കോപ്പർ മൈൻ എന്ന ചെമ്പുഖനിക്കെതിരെ ടിബറ്റൻ ഗ്രാമങ്ങളായ ഡോക്കറിലും സിബുക്കിലും വൻ പ്രതിഷേധം നടന്നു.തങ്ങളുടെ നദിയെയും മണ്ണിനെയും വിഷമയമാക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധം. ചൈനയുടെ വൻതോതിലുള്ള, മുന്നും പിന്നും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നോക്കാതെയുള്ള വികസനം പരിസ്ഥിതികമായി ബൂമറാങ്ങുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും മറ്റും ഈ വികസനവുമായ ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.

English Summary: China is also a "ghost city", a city where hundreds of thousands of people once lived, now empty and ruined