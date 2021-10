കാട്ടിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും സുലഭം; എന്നിട്ടും ആന കാടിറങ്ങാൻ കോവിഡും കാരണമാണോ?

കാടേത്, നാടേത് എന്ന് മനുഷ്യനു പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. കാടിനോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന റബർ തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളിലും അടിക്കാടുകൾ പന്തലിച്ച് ഒരാൾ പൊക്കത്തിലേക്കു വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ, കോവിഡ് കാലം കേരളത്തിലെ കൃഷി ഭൂമികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതായിരിക്കാം ഈ സ്വാഭാവിക അടിക്കാട്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഗംഭീരം എന്നു തോന്നുമെങ്കിലും കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെയള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങി വരുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇതാവാമെന്നാണ് ഇന്റർനാഷനൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗം ഡോ.പി.എസ്.ഈസയുടെ നിരീക്ഷണം.

കാട്ടിനുള്ളിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ്. എന്നിട്ടും മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കണമെന്നും ഡോ.ഈസ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലും മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങിയിരുന്നു. അത് ഇന്നും തുടരുന്നു, നാളെയും തുടരും. ആ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. കോവിഡ് വന്നതോടെയാണ് മാസ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരുതരം പൊരുത്തപ്പെടലായിരുന്നു അത്. അതുപോലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടതെന്നും ഈസ പറഞ്ഞു. ഡോ.ഈസയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്...

കാടിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുന്നതിന് കാരണം?

അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാടിറങ്ങുന്നതും കാടരികുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതും മഴക്കാലത്തു തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആനകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം സുലഭമായ സമയത്തുതന്നെയാണ് ആനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആനത്താരകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടും അല്ല ആനകൾ കാടിറങ്ങുന്നതും.

കേരളത്തിൽ പെരിയ, പക്രാന്തളം, കൊട്ടിയൂർ, നിലമ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആനത്താരകൾ മുറിഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത്. ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നിർമാണങ്ങൾ നടക്കുന്നതു കൊണ്ടും ചിലയിടത്ത് സ്ഥിര സഞ്ചാര പാതകൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആനകളുടെ സഞ്ചാര പാതകൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഭേദമാണ്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോെല ഖനികളും മറ്റു നിർമാണങ്ങളും ആനത്താരകളിൽ നടക്കുന്നില്ല.

അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർഥ കാരണം?



ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോന്നായിരിക്കും കാരണം. പാലക്കാട്ടെ മുൻ ഡിഎഫ്ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു വർഷം കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആനകൾ ഓരോ സമയത്തും എവിടെ വരെ സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എവിടെ വരെ എത്തുമെന്നുമുള്ള കൃത്യമായ പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആനകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുമ്പോൾ, അവ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊടുംവനങ്ങളല്ലെന്ന് വ്യക്തമാവും. വലിയ മരങ്ങളും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള മഴക്കാടുകളും ആനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിരുകളും ഭൂപടങ്ങളും നോക്കിയല്ലല്ലോ ആനകൾ നീങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം പല എസ്റ്റേറ്റുകളിലും അടിക്കാടുകൾ വെട്ടിയൊതുക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ നടന്നിട്ടില്ല. ആനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചെറുവനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനാണ് ഇത് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൂടി ലഭ്യമാവുമ്പോൾ, ഇത് കാടല്ല; നാടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയാണ് പലപ്പോഴും അവ എത്തുന്നത്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും.



ആനത്താരകൾ തടസപ്പെടുന്നത് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ?



ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 110 ആനത്താരകളാണ് ഉള്ളത്. മുമ്പ് 88 എണ്ണമായിരുന്നു. പിന്നീട് പുനഃപരിശോധനയിൽ അത് 110 ആയി വർധിച്ചു. കോറിഡോറുകൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഫണ്ടും സംസ്ഥാന ഫണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻജിഒകളും സാധാരണ ജനങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുനെല്ലി ഭാഗത്ത് ആനത്താരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. പെരിയ കൊട്ടിയൂരിൽ ആനത്താരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകളെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂരിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. ആനത്താരകൾ മുറിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് ആനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല.

വനത്തിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുതകുന്ന വിളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പരിഹാരമാണോ?



അതിൽ വലിയ അർഥമൊന്നും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും മനുഷ്യനും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട. അതു പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നാളെയും തുടരും. ഇതെല്ലാം ശല്യമായി കണ്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനും ഭാര്യയും സ്വർണപ്പണിക്കാരനും മാത്രം മതി ഈ ലോകത്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെ പോലെത്തന്നെ ഇവരെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

എങ്കിലും പാലക്കാട് സംഭവിച്ചതു പോലെ ആനകൾ കൂട്ടമായി പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ?



ശരിയാണ്. ഇവിടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോൾ ചർച്ചയും അവസാനിക്കും. എന്താണ് കാരണം എന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ആദ്യമായി അന്വേഷിച്ചു പോയത് പാലക്കാട് ഡിഎഫ്ഒ ആയിരുന്ന നരേന്ദ്രനാഥ് വെളൂരി മാത്രമായിരുന്നു. ആനകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ച് ഡിപാർട്മെന്റ് തലത്തിൽ നടന്ന ഏക പഠനം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും.

കാടിന് അരികിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചു കൂടി ജാഗ്രത മനുഷ്യരും പുലർത്തുക. ഇരുട്ടാവുന്നതു വരെയോ വെളിച്ചം വീഴുന്നതിനു മുൻപോ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നിരത്തിലിറങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. വെളുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള റബ്ബർ വെട്ട് ഒഴിവാക്കണം. റോഡിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കുക. കൊറോണ എന്ന ചെറിയ വൈറസിനെ പേടിച്ച് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ടു നടക്കുന്നില്ലേ. അതുപോലെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വയം കൊണ്ടു വരണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പു സംവിധാനങ്ങൾ ഡിപാർട്മെന്റുകൾ ഒരുക്കുകയും വേണം.



ഇതിൽ വനം വകുപ്പ് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്?



എല്ലാ കുറ്റവും വനം വകുപ്പിന്റെ മേൽ ചാർത്തുന്നതിൽ അർഥമില്ല. വനത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു വകുപ്പുകളും ഏറെയുണ്ട്. കെഎസ്ഇബി, ഇറിഗേഷൻ, മരാമത്ത്, കൃഷി, ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഇങ്ങനെ പല വകുപ്പുകൾക്കു വേണ്ടിയും ജോലികൾ നടക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വന്യജീവി ആവാസത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വികസനം എന്നു പറയും. വനം വകുപ്പിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും. കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ജന ജാഗ്രതാ സമിതികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ? വനം വകുപ്പിന് മാത്രമാണോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. കാട്ടുപന്നികളെ ഇതുവരെ കൊന്നത് വനം വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. ജന ജാഗ്രതാ സമിതികൾ എവിടെപ്പോയി? അപ്പോൾ വകുപ്പു തലത്തിൽ കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനവും വേണമെന്നു വരുന്നു, വന്യമൃഗ ശല്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ.

അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ:



∙ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് 110 ആനത്താരകൾ, ഇതിൽ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ളത് 70%.

ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ: 28



മധ്യ ഇന്ത്യ: 25

വടക്കു കിഴക്ക്: 34

പശ്ചിമ ബംഗാൾ: 23

∙ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും 4 ആനത്താരകൾ– നിലമ്പൂർ, പെരിയാർ, ആനമുടി, വയനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ.



∙ 29% ആനത്താരകൾക്കും കയ്യേറ്റവും നിർമാണവും ഭീഷണി.



∙ 66% ആനത്താരകളിലൂടെയും റോഡുകളും ദേശീയ പാതകളും കടന്നു പോകുന്നു.



∙ 22 ആനത്താരകളിലൂടെ റെയിൽവേ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നു.



∙ പുതിയ 4 റെയിൽവേ പാതകൾ കൂടി ആനത്താരകളിലൂെട.



∙ വർഷം 100–110 ആനകൾ ട്രെയിൻ തട്ടിയും വാഹനം ഇടിച്ചും ചരിയുന്നതായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ്.



∙ ആനകൾക്ക് മുന്നിൽപെട്ട് 400–450 മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ വർഷാവർഷം പൊലിയുന്നു.



English Summary: What will be the Reasons Behind the Incursion of Wild Elephants to Human Settlements?