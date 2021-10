ജിന്നുകളുടെ തടവറയിൽ ആദ്യമായി ഗവേഷകർ; നരകക്കിണറിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത്?

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പഠനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം മാത്രമേ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടാകൂ. അതില്‍ തന്നെ ഭൂമിയുടെ വലിയ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കെത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ മനുഷ്യര്‍ നിർമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടും മുന്‍പ് ഒരു പാട് തെറ്റിധാരണകള്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. പല ഭൗമപ്രതിഭാസങ്ങളും ഈ തെറ്റിധാരണകളുടെ ഫലമായി കെട്ടുകഥകള്‍ക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള കാരണമായി തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ തരത്തില്‍ ലോകത്തിന്‍റെ തന്നെ വിവിധ കോണുകളിലായി കെട്ടുകഥകള്‍ ചമയ്ക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഭാവനയെ ഏറ്റവുമധികം പ്രചോദിപ്പിച്ച ഭൗമപ്രതിഭാസം നാച്വറല്‍ സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ അഥവാ ആഴമുള്ള ഗര്‍ത്തങ്ങളായിരിക്കാം. കൗതുകമുള്ള കാര്യം ഇവയില്‍ സാമാന്യത്തില്‍ അധികം ആഴമുള്ള എല്ലാ ഗര്‍ത്തങ്ങളെയും മനുഷ്യന്‍ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് നരകത്തിനു സമാനമായ ഒരു ഭൗമാന്തര ലോകത്തോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബീരിയ മുതല്‍ തെക്കേ അമേരിക്ക വരെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പല മേഖലകളിലും ഇത്തരം ഗര്‍ത്തങ്ങളെ പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍ പോലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വേ ടു ഹെല്‍ അഥവാ നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതില്‍ എന്നതിനു സമാനമായ പേരുകളുമായാണ്.

യമനിലെ ബാർഹൗട്ട്



മേല്‍പ്പറഞ്ഞ നരകവാതില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന പേര് യമനില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാർഹൗട്ട് എന്ന അഗാധ ഗര്‍ത്തത്തിനാണ്. മുകളില്‍ നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ആഴമറിയാന്‍ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഈ ഗര്‍ത്തം ഒരു ഗുഹാമുഖം പോലെ ഇടുങ്ങിയ രൂപത്തോടെയാണ് ഭൗമോപരിതലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ഈ തുരങ്കം അതിലേക്ക് നോക്കുന്നവരുടെ ഭയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഭാവനയെ ഉണര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ അദ്ഭുതമുള്ളു. മധ്യേഷ്യന്‍ മുത്തശ്ശിക്കഥകളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ജീനി അഥവാ ജിന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാർഹൗട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അന്ധവിശ്വാസം.

ജിന്നുകളുടെ തടവറയെന്നാണ് മധ്യേഷ്യയില്‍ യമനിലെ ഈ ബാർഹൗട്ട് ഗര്‍ത്തത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മരുഭൂമിക്ക് നടുവില്‍ മണല്‍പരപ്പിന്‍റെ അതേ നിരപ്പില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാറക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ നടുവിലായാണ് ഈ ഗര്‍ത്തമുള്ളത്. ഇന്നലെ വരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ മാത്രം വെളിവായിരുന്ന ഈ ഗര്‍ത്തം ഏതായാലും ഇപ്പോള്‍ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍. പരിശോധനയില്‍ ജിന്നുകളെ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും ഏതാനും ചത്ത മൃഗങ്ങളും പാമ്പുകളും മറ്റ് ചില ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് ഗര്‍ത്തത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കേവ് പേള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാല്‍സ്യം സാള്‍ട്ടിന്‍റെ ചെറു ഗോളങ്ങളുടെ ശേഖരവും ഗവേഷകര്‍ ഈ ഗര്‍ത്തത്തില്‍ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

തടവറയുടെ വലുപ്പം



മുത്തശ്ശിക്കഥകളുടെ ലോകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരെ നിരാശരാക്കുന്നതാണ് ബാർഹൗട്ടിന്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തൽ. ഏതാണ്ട് 112 മീറ്ററാണ് ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ ആഴമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് വരെ ഗവേഷകര്‍ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും ചെയ്തു. മുകള്‍ഭാഗം മുതല്‍ അടിത്തട്ടുവരെ ഏതാണ് ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് ഗര്‍ത്തിന്‍റെ വ്യാസവും. ശരാശര 30 മീറ്ററാണ് ഈ ഗര്‍ത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള വീതി. ഒമാനില്‍ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഗവേഷകര്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം പര്യവേഷകരായിരുന്നു ഈ ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചാണ് ഇവര്‍ അജ്ഞാതമായ അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര നടത്തിയത്.

യമന‍ി അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍ അനുസരിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഈ ഗര്‍ത്തത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അറിവില്‍ ഇതുവരെ ആരും തന്നെ ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ട് വരെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും പരവ്യേഷകര്‍ ഇതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് നിന്ന് ആ സമയത്ത് പുറത്ത് വരുന്ന ദുഷിച്ച ഗന്ധം ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഒടുവില്‍ നടത്തിയ ഈ പര്യവേഷണത്തില്‍ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗന്ധവും തങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ സംഘം പറയുന്നത്. ദുഷിച്ച ഗന്ധമായി തങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിയത് ഗര്‍ത്തത്തില്‍ കുടുങ്ങി ചത്തുപോയ ഏതാനും പക്ഷികളുടെ ശരീരം അളിഞ്ഞതു മാത്രമാണെന്ന് ഇവര്‍ പിന്നീട് തമാശ രൂപേണ വിശദീകരിച്ചു

ശാസ്ത്രം തകര്‍ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ



ഒമാനിലെ ജര്‍മന്‍ സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ ജിയോളജി പ്രഫസറായ മുഹമ്മദ് അല്‍ കിന്ദി ആണ് ഈ പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഗര്‍ത്തം എന്നതിനേക്കാള്‍ ഗുഹ എന്ന വാക്കാകും ബാർഹൗട്ടിന് കൂടുതല്‍ യോജിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു. പല ജീവികളുടെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഈ ഗുഹ എന്നും മുഹമ്മദ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അവിടെ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പുകളെയാണ്. പാമ്പുകള്‍ അക്രമാസക്തമായില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ അവിചാരിത സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ അവ സമാധാനമായി സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും മുഹമ്മദ് വിശദീകരിച്ചു.

ഗര്‍ത്തത്തിന് അടിയിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു ഉറവയും ഈ സംഘം കണ്ടെത്തി. മഴക്കാലമായതിനാല്‍ അത്യാവശ്യം വലിയ അളവില്‍ തന്നെ ജലമൊഴുകിയിരുന്ന ഈ ഉറവയുടെ ചുറ്റുമായാണ് കേവ് പേള്‍ എന്നുവിളിക്കുന്ന കാല്‍സ്യം കല്ലുകളും പര്യവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇളം പച്ച നിറത്തില്‍ കാണപ്പെട്ട ഈ കല്ലുകള്‍ കാഴ്ചയില്‍ സുന്ദരങ്ങളാണെന്നും ഇവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാണാത്തത് കാണാനും അറിയാത്തത് അറിയാനുമുള്ള കൗതുകമാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മറികടന്ന് ഈ ഗുഹയിലിറങ്ങാന്‍ തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും മുഹമ്മദും സംഘവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

English Summary: Explorers Have Finally Descended Into Yemen’s Fabled Well Of Hell