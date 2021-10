നാല് പേരെ കൊന്ന് തിന്നു, കടുവയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്താന്‍ ഉത്തരവ്; തിരച്ചിൽ ഊർജിതം

ഗൂഡല്ലൂരില്‍ നാലുപേരെ കൊന്നുതിന്ന നരഭോജി കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. കടുവ ജനവാസ മേഖലവിട്ട് മുതുമല കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുകടന്നു. ഇതോടെ മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്–കേരള വനം വകുപ്പകളുടെ പ്രത്യേക സംഘം. ടി–23 എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള കടുവയെ കണ്ടാലുടന്‍ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്താന്‍ തമിഴ്നാട് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഡല്ലൂര്‍, മസിനഗുഡി, പന്തല്ലൂര്‍ തുടങ്ങിയ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒരു കടുവ ഭീതിയുടെ കരിമ്പടം വലിച്ചിട്ടിട്ട് ആഴ്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം തട്ടകം വിട്ടിറങ്ങിയ, 13 വയസുള്ള കടുവ മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞതിനാല്‍ പേടിക്കണമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതുവരെ കൊന്നുതിന്നത് 4 മനുഷ്യരെ, 30ല്‍ അധികം കന്നുകാലികളെ. ഒരുകൊല്ലം മുന്‍പ് കാലിമേയ്ക്കാന്‍ പോയ ഗൗരിയെന്ന സത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് നരഭോജിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയില്‍പെടുന്നത്. ജൂലൈ 21 ന് കുറുമലി ഗ്രാമത്തിലെ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനും‍, സെപ്റ്റംബര്‍ 24 നു ദേവര്‍ഷോലയിലെ ചന്ദ്രനും കടുവയ്ക്കിരയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസിനഗുഡി സിങ്കാരറോഡിലെ മങ്കള ബസവന എന്ന എണ്‍പത്തിയഞ്ചുകാരനെയാണ് ഒടുവില്‍ ആക്രമിച്ചത്. ബസവനയുടെ അരയ്ക്കു താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ തിന്നുതീര്‍ത്തു.

ഇതോടെ കണ്ടാലുടന്‍ വെടിവച്ചുകൊല്ലാന്‍ തമിഴ്നാട് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. കുങ്കിയാന, പ്രത്യേക പരിശീലനം കിട്ടിയ നായകള്‍, ഡ്രോണ്‍ ക്യാമറകള്‍ തുടങ്ങി സര്‍വ സന്നാഹങ്ങളുമായി 160ല്‍ അധികം പേരാണു തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. കടുവകളെ പിടികൂടുന്നതില്‍ വിദഗ്ധരായ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്. കടുവ നിലവില്‍ മുതുമല കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണുള്ളത്. ഇതോടെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാന്‍ നിയമതടസ്സം ഉയര്‍ന്നു. മയക്കുവെടിവച്ചു പിടിക്കാനാണ് ശ്രമം. രാത്രി കാലങ്ങളില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വനംവകുപ്പ് നിരോധിച്ചു. കടുവാ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ തൊപ്പക്കാട് മസിനഗുഡി റോഡ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Search for the man-eater stepped up