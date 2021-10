ഗുലാബിൽ വിറയ്ക്കാതെ ഒഡീഷ; വിപത്തുകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തയാറെടുപ്പ്!

മഹാദുരന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ ഒഡീഷക്കാർ രണ്ടായി വിഭജിക്കും. 99നു മുമ്പും 99നു ശേഷവും. 1999-ൽ അതിഭീകര ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ പകച്ചുപോയ ഒഡീഷയെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ‘ഗുലാബ്’ ചുഴലിക്കാറ്റായി വരവറിയിച്ചപ്പോഴും ഒഡീഷയ്ക്ക് കരുത്തായത്. മധ്യവടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമാണ് മണിക്കൂറിൽ 95 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആന്ധ്ര–ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ആന്ധ്രയിൽ 3 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഗുലാബ്, ഒഡീഷയെ വിട്ടു. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാതെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഒഡീഷയിൽ ആശ്വാസ സൂചനകളില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഇവർ ആശങ്കയുടെ തീരത്താണെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓരോ തവണ ആശങ്ക വന്നു നിറയുമ്പോഴും ഒഡീഷയിൽ നടക്കുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മാറിമറിയുന്ന കാലവസ്ഥയുടെ ഭീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നാടിനും പാഠമാണ്. 99ലെ ദുരന്തം നൽകിയ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നവർ ധൈര്യം സംഭരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടും മുൻപെ പരമാവധി ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ സുരക്ഷാപാഠം. 1999ലെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്നു പാറിപ്പറന്നതു പതിനായിരത്തിലേറെ ജീവനുകളായിരുന്നു; അതിലും ശക്തമായ പല കാറ്റുകൾ പിന്നെയും പലതു വന്നെങ്കിലും മരണ കണക്ക് അവർ പരമാവധി കുറച്ചു. ഒഡീഷ കടന്നുവന്ന പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും വിപത്തുകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇത്.

ജീവനാണ് മറ്റെന്തിനെക്കാളും വലുതെന്ന അടിസ്ഥാനപാഠമാണ് ഒഡീഷയ‌ിൽ വിജയിച്ചത്. 1999ലെ 05ബി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പതിനായിരത്തിലേറെ പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒഡീഷ, പിന്നീട് ഓരോ തവണയും തയാറെടുപ്പുകൾ തുടർന്നു. 2013ലായിരുന്നു പി‌ന്നീടു സംസ്ഥാനം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം; ഫായ്‌ലിൻ എന്ന പേരിലെത്തിയ കൊടുങ്കാറ്റ്. 1.3 കോടിയാളുകളെ ബാധിച്ച ദുരന്തത്തിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമേറെ വന്നെങ്കിലും മരണസംഖ്യ 44ൽ നിർത്തി. അതും ഒഡീഷ അവസരമായി കണ്ടു, ചെലവുകുറഞ്ഞ വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്കും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക മികവിലേക്കും സംസ്ഥാനം നീങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സംസ‌്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന യുഎൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതും 2011 മുതൽ ലോകബാങ്കിൽ നിന്നു സഹായമെത്തുന്നതുമെല്ലാം തുണയായി.

1999ലെ ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട സുപ്രധാന തീരുമാനമായിരുന്നു തീരദേശ മേഖലയിലെ മൾട്ടി പർപസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടറുകൾ. ഗൊരഖ്പുർ ഐഐടിയിലെ മിടുക്കന്മാരുടേതായിരുന്നു രൂപകൽപ്പന. നല്ല ഉറപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പണിതുയർത്തി. ജീവൻരക്ഷാ ഉപാധികൾ മുതൽ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. ഇത്തരം 879 ഔദ്യോഗിക ഷെൽട്ടറുകൾ ഒഡീഷ‌യിലുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എ‌ല്ലാ സൗ‌കര്യവും ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റെത്തും മുമ്പെ തന്നെ ആളു‌കളെ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ഷെൽട്ടറിനുമായി പ്രത്യേക അനൗൺസ്മെന്റ് വാഹനം പോല‌ുമുണ്ട്; ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ. അപകടസാധ്യതയിൽ കഴിയുന്നവരെ തൂ‌ത്തുപെറുക്കിയെത്തിക്കുമെന്നർഥം. ഔദ്യോഗിക ഷെൽട്ടറുകൾക്കു പുറമേ, ചില താ‌ൽക്കാലിക ‌കെട്ടിടങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ സ്പെഷൽ റിലീഫ് ഓഫിസ് ക‌ണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരെയും പലയിടങ്ങളിലായി പാർപ്പിക്കാതെ അവരുടെ കമ്യൂണിറ്റികളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനാണ് ഇത്.

ഒരു പ്ര‌തിസന്ധി എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്ന ഇവിടത്തുകാർക്ക് 2019ലെ ഞെട്ടലായിരുന്നു ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ്. അക്കൊല്ലം ഏപ്രിൽ 30നു തന്നെ സർക്കാരിന് യെല്ലോ അലർട്ടെത്തി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് മേയ് 3നു ഒഡീഷയുടെ തീരങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനിടെ സർക്കാർ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തത് 12 ലക്ഷം പേ‌രെ. അവർക്കു തങ്ങാൻ 9000 അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ. വെച്ചുവിളമ്പാൻ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഉറപ്പാക്കിയത് 7000 ഊട്ടുപുരകൾ. അവധിയിൽ പോയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊലീസ്, ദുരന്തനിവാരണ സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അരലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തിയായിരുന്നു തയാറെടുപ്പ്. അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി ആളുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഒഡീ‌ഷ. മു‌ന്നൊരുക്കങ്ങൾ എത്രയുണ്ടായാലും അപായസ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകളെ തുട‌ച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആഘാതം വലുതാവുമെന്ന മു‌‌ന്നനുഭവമായിരുന്നു പാഠം. കൃത്യതയോടെ വിവരം കൈമാറിയ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും ആ നിർദേശം അവഗണിക്കാതെ പ്രായോഗികബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറിയ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കയ്യടി നേടി. 1999ലേതിനു ശേഷം ഒഡീഷ കണ്ട ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മനുഷ്യനഷ്ടം 89ൽ നിർത്താൻ ഒഡീഷയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.

എൻഡിആർഎഫിനു പുറമേ, ഒഡീഷയുടെ സ്വന്തം റാപ്പിഡ് ആക്ഷ്ൻ ഫോഴ്സും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും അടക്കം എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്, എല്ലാവർഷവും ജൂൺ 19. ചുഴലിക്കാറ്റിനെയും പ്രളയത്തെയും എതിരിടാൻ തങ്ങൾക്കു ശേഷിയുണ്ടെന്നു സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം. വെറും ചടങ്ങോ കാഴ്ചയോ ആക്കാതെ സൂക്ഷ്മമായി ഓരോന്നും ‌ചെയ്തുറപ്പിച്ചു. ഒപ്പം, ഒരോ ആളുടെ ജീവനും വിലയുണ്ടെന്ന ഓർമ‌പ്പെടുത്തലും.

റെക്കോർഡ് മഴയായിരുന്നു ഇക്കുറി ഒഡീഷയിൽ. കണക്കു പറഞ്ഞാൽ 1947നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മൂന്നാമത്തെ മഴപ്പെയ്ത്ത്. 2007ലും 2011ലുമായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് അതിശക്തമായ മഴയെത്തിയത്. മഴയിൽ കുതിർന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുന്ന പതിവ് ഒഡീഷയിൽ ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭാഗ്യ ഒക്ടോബറാകും ഇക്കുറി. എന്നാൽ, കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ഒക്ടബോർ പകുതി പിന്നിടുന്നതോടെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഒഡീഷയ്ക്കും ആന്ധ്രയ്ക്കുമുണ്ട്.

