ബലോചിസ്ഥാനിൽ ഭൂകമ്പം; 20 മരണം, 300 പേർക്ക് പരുക്ക്, വൻ നാശനഷ്ടം

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്ക് പ്രവിശ്യയായ ബലോചിസ്ഥാനിൽ 5.9 തീവ്രത അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം. 20 പേർ മരിച്ചു, 300 പേരിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ പലരും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. മരണനില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എട്ടുവർഷം മുൻപ് 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം ബലോചിസ്ഥാനെ ദുരന്തത്തിലാഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭൂചലനം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.

Image Credit: Twitter

പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ ക്വെറ്റ നഗരത്തിൽ നിന്നു 102 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂചലനത്തിന്‌റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇതിനു ചുറ്റും 200 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഭൂചലനം നാശം വിതച്ചു.പുലർച്ചെയാണു ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഈ സമയം പ്രദേശവാസികളിൽ പലരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നത് മരണ, പരുക്ക് സംഖ്യകൾ ഉയരാൻ കാരണമായി. ചെളിയിൽ നിർമിച്ച വീടുകളാണ് പ്രദേശത്തു കൂടുതൽ. ഇത്തരം നൂറുകണക്കിനു വീടുകൾ തകർന്നു വീണു. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ സംശയം. 250 വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഭാഗികമായ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തകർന്നു വീണ മേൽക്കൂരകളിൽ പെട്ട് ഒട്ടേറെ പേർ മരണമടയുകയും പരുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു.ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ തെരുവിലാണ്. സംഭവത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം മേഖലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭൂചലന സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഖലയിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രവിശ്യയായ ബലോചിസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: Twitter

1935ലായിരുന്നു ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഭൂചലനം നടന്നത്. അന്ന് ക്വെറ്റ നഗരം തകർന്നു. 35000 പേരാണ് അന്നിവിടെ മരിച്ചത്. പിന്നീട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ ഭൂചലനങ്ങൾ ബലോചിസ്ഥാനിൽ നടന്നു. 2013ൽ അവസാനം നടന്ന പ്രധാന ഭൂചലനത്തിൽ 330 പേർ മരണമടയുകയും 445 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2005ൽ ഇസ്ലാമാബാദിനു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂചലനം 73000 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. 7.6 ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ തീവ്രത.

English Summary: 20 killed, over 300 injured in earthquake in Pakistan's Balochistan province