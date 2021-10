‘വവ്വാലുകളെ തിന്നുന്നവരുമുണ്ട്, വൈറസ് അങ്ങനെയും വരാം; ഇനിയും പഠിക്കണം’

ഡ്രാക്കുളക്കഥകളിലും പ്രേത-രക്തരക്ഷസ് സിനിമകളിലും പറന്നു പേടിപ്പിക്കുന്ന വവ്വാലുകളെ ഭയത്തോടെ മാത്രം കാണുന്നതിന്റെ കഥകളായിരിക്കും പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവുക. എന്നാൽ വീടിന്റെ മച്ചിൽ താമസമാക്കിയ വവ്വാലുകളുമായി ചെറുപ്പം മുതൽ ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് കൊല്ലം മൺട്രോത്തുരുത്ത് കൃഷ്ണവിലാസത്തിൽ ശ്രീഹരി രാമൻ. വലുതായപ്പോൾ പഠനവും വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ചായി.

ചൈനയിലെ ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിൽനിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിലെ കാടുകളിലെ വവ്വാലുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും വവ്വാലുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തി. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വവ്വാലുകളെ പിടികൂടാനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അധികൃതര്‍‍ തേടിയിരുന്നു. കാർഷിക സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സയൻസ് ഫോറസ്ട്രി കോളജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായ ശ്രീഹരി രാമൻ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു...

കാർഷിക സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സയൻസ് ഫോറസ്ട്രി കോളജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായ ശ്രീഹരി രാമൻ

രക്തം കുടിക്കുന്ന വവ്വാലുകളും!

ലോകത്ത് 1434 ഇനം വവ്വാലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന 129 തരം വവ്വാലുകളിൽ 48 എണ്ണത്തെ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ 63 എണ്ണത്തെ കണ്ടെത്തി. ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും ചില ദ്വീപുകളിലും ഒഴികെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വവ്വാലുകളുടെ പകുതിയിലധികവും കാണുന്നത് കാട്ടിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും നാട്ടിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ചുരുക്കം എണ്ണം മാത്രമാണ് നാട്ടിൽ മാത്രമായി ജീവിക്കുന്നത്. മരപ്പൊത്ത്, ഗുഹ, കരിയില, ഉപയോഗ ശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, പൊട്ടക്കിണർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ താമസം. പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക സസ്തനിയാണിവ.

പഴംതീനി വവ്വാലുകളും പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഷഡ്പദ ഭോജികളുമുണ്ട്. പഴംതീനി വവ്വാലുകളെതന്നെ പഴങ്ങൾ മാത്രമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവയും തേൻ നുകരുന്നവയുമായി രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. ഭക്ഷണം തേടി 25 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ദിവസേന പഴംതീനി വവ്വാലുകൾ സഞ്ചരിക്കും. പിന്നീട് തിരിച്ച് പഴയ താവളത്തിൽതന്നെ എത്തും. പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവ കീടങ്ങൾ, കൊതുക്, പല്ലി, എലി, തവള, നിശാശലഭങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത്. സിനിമകളിലേതു പോലെ രക്തം കുടിക്കുന്ന വവ്വാലുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ മനുഷ്യരുടെ രക്തമല്ല, കന്നുകാലികളുടെ രക്തമാണ് കുടിക്കുന്നത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്.

ഇരുട്ടിലും മണത്തറിയും മക്കളെ!

നരിച്ചീറുകൾ അവയുടെ ശരീര ഭാഗത്തിന്റെ അത്രയുംതന്നെ ആഹാരം കഴിക്കും. ഇവയുടെ പിൻകാലുകൾ പരിണാമപരമായി നടക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനായി പരിണമിച്ചവയല്ലെങ്കിലും ശരീര ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. പറക്കാത്ത സമയമത്രയും ശീർഷാസനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇവ. ശക്തമായ നഖങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇണ ചേർന്നാലും പ്രസവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന കാലത്തു തന്നെയാക്കാൻ പെൺ വവ്വാലിന് സാധിക്കും.

ബീജം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ച് അണ്ഡവുമായി ചേരുന്നത് തടഞ്ഞോ, ബീജ സങ്കലനം കഴിഞ്ഞാലും അണ്ഡ നാളികളിൽതന്നെ സൂക്ഷിച്ചോ, അണ്ഡത്തിന്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രിച്ചോ ഒക്കെ പ്രസവം ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. ഒരു വർഷം ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചില വവ്വാലുകൾക്ക് ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില ഇനം വവ്വാലുകൾ വർഷത്തിൽ 2 തവണ പ്രസവിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വവ്വാൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അമ്മ വവ്വാൽ പ്രത്യേക ശബ്ദവും മണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാലൂട്ടുക.

ഫോറസ്റ്റ് എൻജിനീയർമാർ

പഴം തീനി വവ്വാലുകൾ ഫോറസ്റ്റ് എൻജിനീയർമാർതന്നെയാണ്. ഇവ പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് കാഷ്ഠത്തിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്ന വിത്തുകളിലൂടെയാണ് മിക്ക ചെടികളും ഉണ്ടാവുന്നത്. തേൻ കുടിക്കുന്ന വവ്വാലുകൾ ചെടികളുടെ പരാഗണത്തെ സഹായിക്കുന്നു. കീടങ്ങളെ കഴിക്കുന്നവ കർഷകരുടെ ഉറ്റമിത്രമാണ്. കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വവ്വാൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വലിയ സംഭാവനയാണ് ഇവ നൽകുന്നത്.

നിപയുടെ കാലത്ത് പേരാമ്പ്രയിൽ

നിപ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെ കിണറ്റിൽ താമസമാക്കിയ വവ്വാലുകളെ പിടിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വവ്വാലുകളെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വവ്വാലുകളെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 20,000 രൂപ ചെലവിൽ സ്വന്തമായി നിർമിച്ച ഹാർബ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വവ്വാലിനെ പിടിച്ചത്. പേരാമ്പ്രയിൽ എത്തി കിണറ്റിൽനിന്നു വവ്വാലുകളെ പിടിച്ചു. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ നിപ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വവ്വാലുകളിലൂടെ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ എത്തുമോ?

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന 66 വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും എപ്പോൾ പരിശോധിച്ചാലും വവ്വാലിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പറക്കാനായി കൂടുതൽ ഊർജം വവ്വാലുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ഉപാപചയ നിരക്കും മിനുട്ടിൽ ആയിരത്തിനടുത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പും ഇവയ്ക്കുണ്ട്.

പരിണാമപരമായി ആർജിച്ച സവിശേഷ കഴിവാണ് വാവ്വാലിനുള്ളിലെ വൈറസിനെയും തടയുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്. ഇര തേടി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ശരീര താപനില കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ഈ സവിശേഷത കാരണം വൈറസുകൾ ഇവർക്ക് അപകടകരമാകുന്നില്ല. ഇതിനാലാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡികൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ജന്മനാ ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

വവ്വാലും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാതെ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തില്ല. കേരളത്തിൽ ഏതാനും നാട്ടു വൈദ്യന്മാർ ചിലതരം അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നായി വവ്വാലുകളുടെ മാംസം നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ കാടിനോടു ചേർന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾ വവ്വാലുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൈറസുകൾ വവ്വാലിൽനിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കാരണമാകും. വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ഠത്തിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയുമെല്ലാം വൈറസ് വ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന് ചില ലേഖനങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ എത്താൻ സാധ്യതയില്ല.

വവ്വാൽ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച്...

120 വർഷം പഴക്കമുള്ള തറവാട്ടു വീട്ടിലായിരുന്നു എന്റെ താമസം. ചെറുപ്പം മുതൽ വീടിന്റെ മച്ചിൽ വവ്വാലുകളും താമസമാക്കിയിരുന്നു. സിനിമകളിലും കഥകളിലും വവ്വാലുകൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അവയോട് പേടി തോന്നിയില്ല. ഞാൻ വീടിനുള്ളിലും അവ മച്ചിലുമായി ജീവിച്ചു. ഗവേഷണത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തവും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദവുമായ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2015ലെ വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ 29 വവ്വാലുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 2019ൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഗവേഷക സംഘം 33 വവ്വാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്റെ പഠനത്തിൽ 48 വവ്വാലുകളെ കണ്ടെത്താനായി.

ഇതിൽ 6 എണ്ണം എക്കോ ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് (ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് മുന്നിലെ പ്രതിബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന രീതി) പുറപ്പെടുവിക്കാത്തവയാണ്. ബാക്കി 42 വവ്വാലുകളുടെ ശബ്ദ തരംഗം റിക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനിയും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് ഇവയെ പിടിക്കാതെ ശബ്ദ തരംഗം റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഏതു തരം വവ്വാൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. വവ്വാലിന്റെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാലിം അലി ഫ്രൂട്സ് ബാറ്റിനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. വവ്വാലുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്ന പുസ്തകം ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലുമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ–ശ്രീഹരി പറഞ്ഞു നിർത്തി.

