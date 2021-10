ജന്തുലോകത്തെ സർവാധിപതികളായ വേട്ടക്കാർ; ടി.റെക്സ് ഉണ്ടായത് കോഴിവലുപ്പമുള്ള ഡിനോസറിൽ നിന്നോ?

ഡിനോസർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായും മനസ്സിൽ വരിക ഒരു ഡിനോസറിനെയാണ്. ടൈറാനോസറസ് റെക്സ് അഥവാ ടി.റെക്സ്. സസ്തനികൾക്കു മുൻപ് ഉരഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരൻ ജീവികൾ, ജന്തുലോകത്തെ സർവാധിപതികളായ വേട്ടക്കാർ.സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗിന്റെ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന പ്രശസ്തചിത്രത്തിലൂടെ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഇവയെ അറിയുകയും ചെയ്യാം.

എന്നാൽ ഇത്രയും ഭീകരൻമാരായ ടി–റെക്സുകളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് തീരെ വലുപ്പം കുറവാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഒരു കോഴിയുടെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള പെൻഡ്രെയിഗ് മിൽനറേ എന്ന ‍ചെറുഡിനോസറിൽ നിന്നു പരിണാമം സംഭവിച്ചാണു ടി–റെക്സുകൾ ഉണ്ടായതും ഭൂമിയുടെ അധിപൻമാരായി മാറിയതെന്നും ലണ്ടനിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയമാണു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ വലുപ്പം ചെറുതാണെന്നു കരുതി പെൻഡ്രെയിഗ് മിൽനറേ ഡിനോസറുകളെ വിലകുറച്ചു കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ ഗവേഷകനായ ഡോ.സ്റ്റീഫൻ സ്പീക്മാൻ പറയുന്നു. വലുപ്പം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ക്രൗര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെൻഡ്രെയിഗ് മിൽനറേ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലായിരുന്നു.ചീഫ് ഡ്രാഗൺ എന്ന മറ്റൊരു പേരും ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടി–റെക്സിന്റെ വഴിയിൽ അബദ്ധവശാൽ ആരെങ്കിലു ചെന്നുപെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ടി–റെക്സ് അയാളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല.

മനുഷ്യർക്ക് നേർക്ക് നേരെ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ടി–റെക്സിനോട് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ പെൻഡ്രെയിഗ് മിൽനറേയുടെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും ചെന്നുപെട്ടാലും ഒരു കൈ പോരാടി നോക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. വലുപ്പം കുറവായതിനാൽ വലിയ അപകടം ആളുകളിലുണ്ടാക്കാനും അവയ്ക്കു കഴിവില്ല.എന്നാൽ ഇവ കൂട്ടമായാണു വരുന്നതെങ്കിൽ അപകടം സുനിശ്ചിതം.



ബ്രിട്ടനിലെ കാർമാർതൻഷയറിലുള്ള ഒരു ഖനിയിൽ നിന്നാണ് ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മാംസഭോജിയായ ഡിനോസറുകളാണ് ഇവയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ടി–റെക്സുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനും 15 കോടി വർഷം മുൻപാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൂട്ടമായി വേട്ടയാടാനും ഇവയ്ക്കു പ്രത്യേക ശേഷിയായിരുന്നു.

ടുവാടാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകയിനം പല്ലിയായിരുന്നു ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇത്തരം പല്ലികൾ ഇന്ന് മിക്കയിടങ്ങളിലും അപ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ മാത്രം ഈ പല്ലികൾ ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ പോലെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ പെൻഡ്രെയിഗ് മിൽനറേ ഡിനോസറുകൾ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തിയിരുന്നെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇവയെ വേട്ടായാടുന്ന മറ്റുജീവികൾ അന്ന് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

