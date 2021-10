തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ മഴ; 10 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട്, നാലുദിവസം കൂടി മഴ തുടരും!

തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ മഴ. അരുവിക്കര, മൂഴിക്കര അണക്കെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി. 10 ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂര്‍, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകള്‍ ഒഴികെയുള്ളിടത്താണ് ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശം. സംസ്ഥാനത്ത് നാലുദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്. തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ മഴ ശക്തമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അരുവിക്കര, മൂഴിക്കര അണക്കെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി. കൊച്ചിയില്‍ അര്‍ധരാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴയില്‍ നഗരത്തില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറി. മധ്യകേരളത്തില്‍ പലയിടത്തും മഴയുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമല്ല.

തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും രാവിലെ മുതല്‍ ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുകയാണ്. അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ 140 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തി. ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കനത്തമഴയെത്തുടര്‍ന്ന് പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി. കക്കി ആനത്തോട് അണക്കെട്ടില്‍ ഓറഞ്ച് അലെര്‍ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൊച്ചിയില്‍ അര്‍ധരാത്രി തുടങ്ങിയ കനത്ത മഴ രാവിലെയും തുടര്‍ന്നു. ഉദയക്കോളനിയടക്കം നഗരത്തിലെ പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അയിനി തോട് കരകവിഞ്ഞതോടെ മരട് നഗരസഭയിലെ ചെറുറോഡുകളില്‍ പലതിലും വെള്ളം കയറി. എറണാകുളത്തിന്റെ മലയോര മേഖലകളിലും മഴ തുടരുകയാണ്. ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ ഗ്രീന്‍ അലര്‍ട്ടാണ്. രണ്ടാംകൃഷി വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ അപ്പര്‍ക്കുട്ടനാട്ടിലെ ചില മേഖലകളില്‍ കൊയ്തിനെ മഴ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

