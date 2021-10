ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുപൊങ്ങിയത് ഡസൻകണക്കിന് ടെന്റുകള്‍; ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത്?

ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ചൈനയിലെ വുഗോങ്‌ഷാൻ നാഷണൽ ജിയോളജിക്കൽ പാർക്കിലെത്തിയ സഞ്ചാരികൾ സാക്ഷികളായത്. ആകാശത്തിൽ പട്ടം പോലെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള അൻപതോളം ടെന്റുകൾ പാറിപ്പറക്കുന്ന കാഴ്ച. സന്ദർശകർ പകർത്തിയ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

ഏറെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി അടിച്ചതോടെ ടെന്റുകൾ വായുവിൽ ഉയർന്നു പറക്കുകയായിരുന്നു. വില്പനയ്ക്കായി തുറന്ന നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ടെന്റുകൾ പറന്നു പോയത്. കാറ്റു വീശിയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ടെന്റുകൾ കുറ്റികളിൽ ഉറപ്പിച്ചുകെട്ടാൻ വില്പനക്കാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചിലത് അതിനു മുൻപു തന്നെ കാറ്റു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ടെന്റുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് വിൽപനക്കാർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതായി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സൂര്യോദയവും മേഘപാളികളും ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി വുഗോങ്‌ മലനിരകൾക്ക് മുകളിൽ ടെന്റുകളിൽ താമസിക്കാനെത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ചൈനയുടെ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച നീണ്ട അവധിദിനങ്ങളായതിനാൽ ഇവിടേക്ക് സന്ദർശകർ വലിയതോതിലെത്തുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ടെന്റുകൾ വിൽപനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും മലമുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാനെത്തിയവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്.

English Summary: Moment scores of tents float in the sky like kites at tourist hotspot in China