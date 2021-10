വിചിത്ര രൂപം, എല്ലുകളോ മുള്ളുകളോ ഇല്ല; ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കരയ്ക്കടിഞ്ഞ് അജ്ഞാതജീവി!

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ കെംപ് ബീച്ചിലുള്ള യെപ്പൂണിൽ അജ്ഞാത ജീവി കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഒരു വലിയ നെയ്യപ്പമോ, ഗുലാബ് ജമുനോ ബീച്ചിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ജീവിയുടെ രൂപം. ഈ ജീവി ജെല്ലിഫിഷാണ്, ബ്ലോബ് ഫിഷാണ്, അതൊന്നുമല്ല സ്രാവിന്റെ മുട്ടസഞ്ചിയാണ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണു ശരിക്കും സംഭവമെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിന്റെ ഭാഗമാണ് കെംപ് ബീച്ച്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനു പേരുകേട്ടയിടമാണ് മേഖല.

ബീച്ചിലെത്തിയ ആരോ ഈ അജ്ഞാത ജീവി കിടക്കുന്നതു കണ്ട് ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇടുകയായിരുന്നു. തിമിംഗലത്തിന്റെ കരളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്രാവുകളുടെ മുട്ട സൂക്ഷിക്കുന്ന സഞ്ചിയോ ആയിരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ താമസിയാതെ ജെല്ലിഫിഷാണെന്ന് അഭിപ്രായം പരന്നു. ഏതായാലും ജീവിക്കു ജീവനില്ല. എന്നാൽ മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റായ ഡോ.ലിസ ഗെർഷ്‌വിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകയിനം ജെല്ലിഫിഷാണ്. ലയൺസ് മേൻ സിനിയ ബാർകേരി എന്നാണു പേര്. 2010ൽ താൻ സമാനമായൊരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ പലയിടത്തും ഇവ കാണപ്പെടാറുണ്ടെന്നും ലിസ പറയുന്നു.

ടൊമാറ്റോ ജെല്ലിഫിഷ് എന്ന ജീവിയാണ് ഇതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. കടൽ തക്കാളിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ മറ്റു പല ജെല്ലിഫിഷുകളെപ്പോലെ ആക്രമണകാരിയല്ല. മനുഷ്യർ ചെന്നു തൊട്ടാൽ ഇവ കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മാരകമാവില്ല.

മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉയർന്നത് ഇതു ബ്ലോബ് ഫിഷ് എന്ന ഒരു മത്സ്യമായിരിക്കാമെന്നാണ്. കടലിലെ ഏറ്റവും വിരൂപനായ മത്സ്യമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിയാണു ബ്ലോബ്ഫിഷ്. വളരെ അപൂർവമായ രൂപമാണ് ഇവയ്ക്ക്. കടലിന്റെ 2000 മുതൽ 4000 വരെ അടി ആഴങ്ങളിൽ ഇവ മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയിരിക്കും. എന്നാൽ വലയിലും മറ്റും കുടുങ്ങി ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവയുടെ പുറന്തോൽ പൊളിയുകയും ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തിന്റെ രൂപം കൈവരുകയും ചെയ്യും.

എല്ലുകളോ മുള്ളുകളോ ഇല്ലാത്ത ഇവയ്ക്ക് പേശികളും കുറവാണ്. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്. അധികം കാണപ്പെടാത്ത മത്സ്യവിഭാഗമായതിനാൽ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു കുറവാണ്. സ്വാഭാവികമായ വേട്ടക്കാരും കടലിൽ ഇവയ്ക്കു തീരെയില്ല. മനുഷ്യരുടെ വേട്ടയാണ് ഇവയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.

