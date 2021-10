വടക്കൻ കർണാടകയിൽ കനത്ത മഴ; ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയില്‍

വടക്കൻ കർണാടകയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശം. കനത്ത മഴയിൽ ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഹുബ്ബള്ളി, ബെളഗാവി, ബാഗൽകോട്ട്, വിജയനഗര ജില്ലകളിലാണ് മഴ നാശം വിതച്ചത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് 2 പേർ മരിച്ചു. ധാർവാഡ് അണിഗേരിയിൽ കർഷകനായ സംഗപ്പ വാറാഡ് (48), ബാഗൽകോട്ട് മുസ്തഗേരി ഗ്രാമത്തിലെ മഹേഷ് ധ്യാമന (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരട്ടനഗരമായ ഹുബ്ബള്ളി-ധാർവാഡിൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ ദേശീയപാതകളിലുൾപ്പെടെ മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

മഴയിൽ മതിലുകൾ വീണ് വൻനാശം



ഇന്ദിരാനഗർ എംഇജി സെന്ററിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ നിലയിൽ.

ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതോടെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണു വ്യാപക നാശം. റോഡിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ പലയിടത്തും വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കുമുണ്ടായി. മജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ധന്വന്തരി റോഡിലേക്ക് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണതിനാൽ വാഹനഗതാഗതം ഒരു വശത്ത് കൂടെ മാത്രമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട.് സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും അപകടഭീഷണിയിലാണ്. ഇവിടത്തെ കടക്കാരെയും താമസക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു.

ഇന്ദിരാനഗർ എംഇജി സെന്ററിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 10 വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു. റോഡ് ഇടിഞ്ഞതോടെ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 50 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള മതിലുകളാണ് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമിച്ച കാലപ്പഴക്കമുള്ള മതിലുകൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്രയം ട്രാക്ടർ സർവീസ്



അടിപ്പാതകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ ബെള്ളാരി റോഡിലുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.

കനത്ത മഴയിൽ വിമാനത്താവള പരിസരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. യാത്രക്കാർ ടെർമിനലിൽ എത്തിയതു ട്രാക്ടറിൽ. 2008ൽ ദേവനഹള്ളിയിലേക്കു വിമാനത്താവളം മാറ്റിയ ശേഷം ഒറ്റ ദിവസത്തെ മഴയിൽ വിമാനത്താവള പരിസരം വെള്ളത്തിലാകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇതെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 12 മണി വരെ ഇവിടെ നിന്നു പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ നിന്നു 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന യാത്രാമാർഗം ടാക്സികളും ബിഎംടിസിയുടെ എസി ബസുകളും ആണ്.

ഇന്നലെ ബെള്ളാരി റോഡിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വന്ന മിക്ക വാഹനങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ട്രാക്ടറുകൾ ഇറക്കിയത്. യാത്രക്കാർ ലഗ്ഗേജുകളുമായി ട്രാക്ടറിൽ കയറി ടെർമിനലിൽ എത്തുന്ന വിഡിയോ വൈറൽ ആവുകയും ചെയ്തു. ഇതാദ്യമായാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തെ മഴ കാരണം വിമാന സർവീസുകൾ താറുമാറാകുന്നതെന്നു വിമാനത്താവള അധിക‍ൃതർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5 മുതലുള്ള 20 വിമാന സർവീസുകൾ ആണ് വൈകിയത്. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്നും വിമാന സർവീസുകൾ വൈകിയേക്കും.



