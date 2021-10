പക്ഷികൾ പറന്നു തുടങ്ങി; ഇളവു നൽകിയ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അധികൃതർ കാത്തിരുന്നത് 45 ദിവസങ്ങൾ

മരത്തിൽ മഴു വീഴും മുൻപ് കുഞ്ഞിക്കിളികൾ ദേശീയപാതയോരത്തെ മരങ്ങളിൽ നിന്നു പുതിയ തീരങ്ങൾ തേടി പറന്നുയരും. കാസർകോട് ദേശീയപാതയിലെ തലപ്പാടി–ചെർക്കള റീച്ചിലെ 5 മരങ്ങളാണ് തണ്ണീർത്തട പക്ഷികളുടെ കൂടുകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ടെന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് മുറിച്ചു നീക്കുന്നതു മാറ്റിവച്ചത്. വനംവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി അധികൃതരും കരാർ കമ്പനി ജീവനക്കാരും കണക്കിലെടുത്തു. ഇതോടെ ഒട്ടേറെ കൂടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ബന്ദിയോട്, ഉപ്പള, ഹൊസങ്കടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മരങ്ങളാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുറിക്കുക.

ദേശീയപാതയിൽ മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള മരത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ. ചിത്രം: രാജു കിദൂർ

സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിൽ കുഞ്ചത്തൂരിൽ റോഡരികിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചപ്പോൾ കൂടു തകർന്ന് ഒട്ടേറെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു. കുളക്കൊക്ക്, പാതിരാകൊക്ക്, നീർകാക്ക തുടങ്ങിയ തണ്ണീർത്തട പക്ഷികളുടെ കൂടുകളാണ് പ്രധാനമായും ദേശീയപാതയോരത്തെ മഴ മരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുകൾ തകർന്ന് ഒട്ടേറെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ടു.

തലപ്പാടി–ചെർക്കള റീച്ചിൽ പക്ഷിക്ൂടുകളുണ്ടായിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന മരങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രം : രാജു കിദൂർ

വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നുപോകും വരെ കൂടുകളുള്ള 5 മരങ്ങൾ വെട്ടരുതെന്നു നിർദേശം നൽകി. പരുക്കേറ്റവയുടെ സംരക്ഷണം പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ രാജു കിദൂർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇവയെ പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി തുറന്നുവിട്ടു. 45 ദിവസത്തോളം സമയം ലഭിച്ചതിനാൽ മരം വെട്ടിയാലും പക്ഷികൾക്ക് ഇനി പറന്നു മാറാൻ സാധിക്കും. വനംവകുപ്പിന്റെയും പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെയും അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം മുറിക്കുന്ന നടപടികളിലേക്കു കടക്കുമെന്ന് കരാർ കമ്പനി സൈറ്റ് എൻജിനീയർ ദയാനന്ദ മാര പറഞ്ഞു.



∙ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നു തുടങ്ങിയാൽ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനു തടസമില്ല. സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിലെ പക്ഷികളുടെ കൂടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. അതിനാലാണ് വനംവകുപ്പ് കരാറുകാർക്ക് കൂടുള്ള മരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. – പി.ബിജു, അസി.കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, കാസർകോട്



English Summary: Protecting Nesting Birds beside the highway at Talapady,Kasaragod